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Сергей Жадан стал военнослужащим бригады НГУ "Хартія". ФОТО

Номинант Нобелевской премии, писатель и поэт Сергей Жадан официально подтвердил, что вступил в ряды 13-й бригады Национальной гвардии Украины "Хартія".

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Вступил в ряды 13-й бригады НГУ "Хартія". Прохожу обучение. Служу украинскому народу", - написал он.

Сергій Жадана вступив до бригади НГУ Хартія

Также читайте: Жадан должен держать в руках Нобелевский диплом, а не винтовку, – историк Снайдер

Как сообщалось, номинант Нобелевской премии, писатель Сергей Жадан мобилизуется в бригаду Нацгвардии "Хартія".

Что известно о Сергее Жадане?

Жадан стал лауреатом ряда международных премий. В частности, немецкой премии Анны Арендт "за политическое мышление", шведской премии имени Курта Тухольского, премии свободы от немецкого фонда Франка Ширрмахера и других.

Польская Gazeta Wyborcza объявила Сергея Жадана человеком 2022 года. В том же году Комитет литературоведческих наук польской академии наук выдвинул харьковского поэта Сергея Жадана на Нобелевскую премию по литературе.

Автор: 

Жадан Сергей (80) Национальная гвардия (2127) мобилизация (2775) ВСУ (6608)


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Топ комментарии
+16
велика повага !
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06.06.2024 08:48
+15
Повага!
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06.06.2024 08:51
+12
А де служать слуги народу, актори 95 кварталу і банда коломойського?
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06.06.2024 09:05
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06.06.2024 08:47 Ответить
велика повага !
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06.06.2024 08:48 Ответить
В штабі.
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06.06.2024 10:08 Ответить
Повага!
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06.06.2024 08:51 Ответить
На нього будуть прицільно полювати.
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06.06.2024 08:57 Ответить
А де служать слуги народу, актори 95 кварталу і банда коломойського?
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06.06.2024 09:05 Ответить
Пікалов служить у видавничому центрі при Нацгвардії... Я готовий теж туди піти хоч завтра, тим більше, на відміну від Пікалова, в мене є досвід роботи у поліграфії.

Але таких вакансій ані в рекрутингових центрах, ані на сайтах НЕМАЄ!
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06.06.2024 09:30 Ответить
Там же, де і інші депутати та їх діти (з усіх партій). У Монако.
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06.06.2024 09:54 Ответить
Аж дивно. Не чув щоб йому руки на вулиці співробітники ТЦК крутили. І в буса не пхали. І його знайомі жіночки нікого не покусали за руки. Може то ТЦКашники такі ввічливі попалися? А може він сам прийшов до воєнкомату, бо громадянин та людина? А не скотиняка ухилянтська.
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06.06.2024 09:08 Ответить
У "слуг" і "кварталу" залізна відмазка, - вони не номінанти на Нобелівську премію.
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06.06.2024 09:25 Ответить
Знаєте, чимало людей так само би прийшли добровольцями, якби знали, що 100% потраплять на подібну небойову посаду й не будуть з неї нікуди переведені без їх згоди...
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06.06.2024 09:26 Ответить
А скільки з них номінантів на Нобелівську премію?
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06.06.2024 14:32 Ответить
Зустрічне питання: а Пікалов є номінантом, що у видавництві служить? А Козловський є номінантом, що в оркестрі служить?

Так, Жадан у нас один, це справді самородок, АЛЕ є купа інтелектуалів в Україні, які розумніші за Пікалова з Козловським (у Віталіка по-моєму, навіть вищої освіти нема). То чому вони не мають право на подібні посади? Так, потрібна мобілізація, але потрібно і берегти інтелектуальний потенціал країни та раціонально його використовувати.

Уже писав вище: у мене є досвід видавничої діяльності (плюс, маю червоний диплом КНУ), але таку посаду, як у Пікалова, я чомусь не знайшов. А я б з радістю пішов би добровольцем туди!
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06.06.2024 14:38 Ответить
Можливо, до професійності та інтелектуальності потрібно додати ще й медійну популярність чи відомість у вузькоспеціалізованих колах. Не претендую на істину. Але явно Козловський відоміше вас. Єлвіс Преслі був не єдиним співаком у США. Але його популярність дала йому можливість служити в оркестрі, а не бігати з гвинтівкою по джунглям. Якось так це працює. І що дивно, не тільки у нас.
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06.06.2024 14:45 Ответить
А от "медійна популярність" - це вже викликає питання... І це викликає у людей злість: типу чого оцей (потрібне прізвище поставити) має бути на теплому місці, а я, людина з червоним дипломом, золотою медаллю в школі, прекрасним рівнем інгліша і тд маю йти в холодний окоп простим рядовим (бо воєнки в універі не було) під командування якогось солдафона, який навіть грамотно писати не вміє?
Це те, що мені сказав один мій друг...
У мене все не настільки категорично, бо в мене свій прикол - болячки, через які на воєнку не брали 20 років тому, а зараз їх не бачить ВЛК. Я не хочу бути ухилянтом і не хочу давати хабар. Визнайте мої болячки і направте мене на підходящу для мого фізичного стану і рівня знань посаду, і я з честю виконуватиму свій громадянський обов'язок.
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06.06.2024 15:33 Ответить
А щодо Елвіса - то в США дещо інша система. По-перше, там дивилися на професію людини в цивільному житті.
По-друге, там людям із гарною вищою освітою ОДРАЗУ давали офіцерське звання. Саме тому Кеннеді у Другу світову майже одразу після навчання став командиром торпедного катера, а не простим рядовим (і так, Кеннеді тоді не був медійною особою).
І от є фільм "Мисливці за скарбами", заснований на реальних подіях. Там мистецтвознавців мобілізують для пошуку творів мистецтва, викрадених нацистами. Там усі люди без бойового досвіду і їм з ходу присвоюють звання офіцерів - просто тому, що розумні і з гарною освітою (але не медійні).
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06.06.2024 15:39 Ответить
А "не скотиняка" де служить?
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06.06.2024 11:00 Ответить
Показав приклад тим - які ломанулись через Тису
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06.06.2024 09:10 Ответить
Як Нобілівський номінант міг би вільно виїхати з України як і решту ухилянтів, сикунів, паразитів і дизертирів...
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06.06.2024 09:15 Ответить
Номінація на Нобелівку не дає право на виїзд. Але Жадан кандидат наук і щось там викладав у Харкові і тому мав право на відсрочку.
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06.06.2024 09:28 Ответить
Нагадайте собі Василя Сліпака. Всі були в захваті - оперна зірка з калашом! І ніхто у цілій державі не спробував переконати Василя, що його спів на світових сценах це зброя набагато потужніша, ніж його автомат.
Посередній музикант народжується один на 10 000 населення і дозріває до якогось рівня 15-20 років.
Збереження Цвіту Нації повинно стати державною політикою.
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06.06.2024 09:18 Ответить
А таланти 95кагалу один на мільйон, тому їх зелений так береже
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06.06.2024 09:53 Ответить
Дітям якогось роботяги плювати на оперу,їм їх батько більше потрібен, так що всі мають бути в рівних умовах, якщо на те пішло
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06.06.2024 10:25 Ответить
спочатку поцікався, хто такий був Василь Сліпак - він пішов воювати добровольцем

я довго не розумів, чому в українських піснях козак завжди одружується на удові - тепер розумію, а ти так і не зрозумів
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06.06.2024 12:29 Ответить
В цьому і трагедія України, що дітям роботяги плювати на оперу. Розумні знають, що споконвік всі війни велися не за золото і нафту. Всі війни велися за Культуру.
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06.06.2024 13:08 Ответить
Серед декого композиторів нема від слова зовсім. Оранжувальники так , і високої кваліфікації а от творчих людей не має. Бо для творчості через обряд обрізання чакри закриті. Музика хороший а творити не може. Так само і малярі а не художники. Бо художники творять а маляри розмальовують
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06.06.2024 12:44 Ответить
І Вагнер, і https://mastodon.social/@kavkazcenter/112559504035110550 Гордон...
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06.06.2024 15:38 Ответить
В 50 лет много не навоюешь...
Да и талант поберечь надо... в пресс-офицеры самое то...
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06.06.2024 09:25 Ответить
Саме так, Жадан давно агітував саме за Хартію (бо дружить дуже давно з її засновником) і він як ніхто підходить на посаду прес-офіцера цієї бригади... 100% буде кращим прес-офіцером, ніж Гуменбк!
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06.06.2024 09:42 Ответить
Сергій -Людина! Удачі козаку та здоров'я!
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06.06.2024 09:51 Ответить
Ось таких треба в президенти але мудрий наріт обирає найбільш розрекламоване гівно
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06.06.2024 11:52 Ответить
На цій клятій війні вже дуже багато загинуло талановитих та відомих людей. Сподіваюсь, що Бажан не поповнить цей саисок.
Повага та подяка щирому українцю. 🙏
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06.06.2024 11:53 Ответить
а вова пензлює до Ростова !
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06.06.2024 12:13 Ответить
Піхотинська уніформа... іноді й по швах рветься. Респект.
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09.06.2024 14:35 Ответить
 
 