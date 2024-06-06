Сергей Жадан стал военнослужащим бригады НГУ "Хартія". ФОТО

Номинант Нобелевской премии, писатель и поэт Сергей Жадан официально подтвердил, что вступил в ряды 13-й бригады Национальной гвардии Украины "Хартія".

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Вступил в ряды 13-й бригады НГУ "Хартія". Прохожу обучение. Служу украинскому народу", - написал он.

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Как сообщалось, номинант Нобелевской премии, писатель Сергей Жадан мобилизуется в бригаду Нацгвардии "Хартія".

Что известно о Сергее Жадане?

Жадан стал лауреатом ряда международных премий. В частности, немецкой премии Анны Арендт "за политическое мышление", шведской премии имени Курта Тухольского, премии свободы от немецкого фонда Франка Ширрмахера и других.

Польская Gazeta Wyborcza объявила Сергея Жадана человеком 2022 года. В том же году Комитет литературоведческих наук польской академии наук выдвинул харьковского поэта Сергея Жадана на Нобелевскую премию по литературе.