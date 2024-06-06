Сергей Жадан стал военнослужащим бригады НГУ "Хартія". ФОТО
Номинант Нобелевской премии, писатель и поэт Сергей Жадан официально подтвердил, что вступил в ряды 13-й бригады Национальной гвардии Украины "Хартія".
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Вступил в ряды 13-й бригады НГУ "Хартія". Прохожу обучение. Служу украинскому народу", - написал он.
Как сообщалось, номинант Нобелевской премии, писатель Сергей Жадан мобилизуется в бригаду Нацгвардии "Хартія".
Что известно о Сергее Жадане?
Жадан стал лауреатом ряда международных премий. В частности, немецкой премии Анны Арендт "за политическое мышление", шведской премии имени Курта Тухольского, премии свободы от немецкого фонда Франка Ширрмахера и других.
Польская Gazeta Wyborcza объявила Сергея Жадана человеком 2022 года. В том же году Комитет литературоведческих наук польской академии наук выдвинул харьковского поэта Сергея Жадана на Нобелевскую премию по литературе.
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Але таких вакансій ані в рекрутингових центрах, ані на сайтах НЕМАЄ!
Так, Жадан у нас один, це справді самородок, АЛЕ є купа інтелектуалів в Україні, які розумніші за Пікалова з Козловським (у Віталіка по-моєму, навіть вищої освіти нема). То чому вони не мають право на подібні посади? Так, потрібна мобілізація, але потрібно і берегти інтелектуальний потенціал країни та раціонально його використовувати.
Уже писав вище: у мене є досвід видавничої діяльності (плюс, маю червоний диплом КНУ), але таку посаду, як у Пікалова, я чомусь не знайшов. А я б з радістю пішов би добровольцем туди!
Це те, що мені сказав один мій друг...
У мене все не настільки категорично, бо в мене свій прикол - болячки, через які на воєнку не брали 20 років тому, а зараз їх не бачить ВЛК. Я не хочу бути ухилянтом і не хочу давати хабар. Визнайте мої болячки і направте мене на підходящу для мого фізичного стану і рівня знань посаду, і я з честю виконуватиму свій громадянський обов'язок.
По-друге, там людям із гарною вищою освітою ОДРАЗУ давали офіцерське звання. Саме тому Кеннеді у Другу світову майже одразу після навчання став командиром торпедного катера, а не простим рядовим (і так, Кеннеді тоді не був медійною особою).
І от є фільм "Мисливці за скарбами", заснований на реальних подіях. Там мистецтвознавців мобілізують для пошуку творів мистецтва, викрадених нацистами. Там усі люди без бойового досвіду і їм з ходу присвоюють звання офіцерів - просто тому, що розумні і з гарною освітою (але не медійні).
Посередній музикант народжується один на 10 000 населення і дозріває до якогось рівня 15-20 років.
Збереження Цвіту Нації повинно стати державною політикою.
я довго не розумів, чому в українських піснях козак завжди одружується на удові - тепер розумію, а ти так і не зрозумів
Да и талант поберечь надо... в пресс-офицеры самое то...
Повага та подяка щирому українцю. 🙏