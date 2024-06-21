Свириденко про економічне бронювання: Спочатку треба почути військових, а вже потім ухвалювати рішення
Перед ухваленням рішення про економічне бронювання треба спочатку почути думку військових.
Про це заявила перша віцепрем'єрка, міністерка економіки Юлія Свириденко під час години запитань до Уряду в парламенті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
"Що стосується економічного бронювання, для нашого міністерства основним нашим стейкхолдером є звичайно бізнес. І бізнес на всіх зустрічах просить запровадити економічне бронювання, яке дасть дуже зрозумілий, прозорий алгоритм. Але мені здається, що це настільки сенситивна тема в суспільстві, що все-таки треба провести ширший діалог, в першу чергу почути військових, а потім приймати рішення", - пояснила віцепрем'єрка.
Топ коментарі
+9 Vladimir Znamerovsky
показати весь коментар21.06.2024 16:18 Відповісти Посилання
+6 CrossFirenko
показати весь коментар21.06.2024 16:17 Відповісти Посилання
+6 Валерій Кваша
показати весь коментар21.06.2024 16:21 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Також, традиційне "всі хлопці мають воювати" від жінок та пенсіонерів може суттєво змінитися, якщо пояснити, що якщо всі хлопці воюють - то ті самі жінки там діди, замість в інтернеті всім за мужніст розказувати, мають йти працювати на заводах та на полі, щоб прогодувати себе та чоловіка, котрий на нулі.
Бо чомусь не пам'ятаємо, що гроші треба комусь заробляти, щоб війсковий отримав зарплатню, також трактор сам по полю їхати не хоче.
також, треба розуміти, що "пабєдім любой ценой!" - так собі гасло. Тому що якщо ми вийшли на кордон 91, але не залишилось жодного військового - путін каже "замєчательно, ідем не торопясь к Ужгороду". Рівно те ж він каже, якщо у нас не залишилось, кому працювати та народжувати дітей.
А як знайти 10млрд... є значно простіша відповідь. Пошукати у ОП та ВР. Також, усіх, хто голосовав "какая разніца/хоть поржем" відправити на штурм.
по логіці то той хто має більше майна має більше битись і бути найкрутішим штурмовиком,
бо голота зніметься в Європи і.... "арівідерче", ЗЄля
"економіческоє бронірованіє" 24 лютого 2024 р.
це ЗЄльоноє "бронірованіє" покладе кінець волі до спротиву рашці
.
може розповісти мар'яна безугла