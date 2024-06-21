УКР
Новини
1 971 26

Свириденко про економічне бронювання: Спочатку треба почути військових, а вже потім ухвалювати рішення

Свириденко про економічне бронювання

Перед ухваленням рішення про економічне бронювання треба спочатку почути думку військових. 

Про це заявила перша віцепрем'єрка, міністерка економіки Юлія Свириденко під час години запитань до Уряду в парламенті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

"Що стосується економічного бронювання, для нашого міністерства основним нашим стейкхолдером є звичайно бізнес. І бізнес на всіх зустрічах просить запровадити економічне бронювання, яке дасть дуже зрозумілий, прозорий алгоритм. Але мені здається, що це настільки сенситивна тема в суспільстві, що все-таки треба провести ширший діалог, в першу чергу почути військових, а потім приймати рішення", - пояснила віцепрем'єрка.

Автор: 

бізнес (2077) бронювання (356) мобілізація (3197) Свириденко Юлія (453)
Топ коментарі
+9
В першу чергу треба почути хто без грошей (економічно придатний для служби) і не розуміє чому він нічого не маючи в Україні, мусить боронити тих хто в Україні мають що губити.
показати весь коментар
21.06.2024 16:18 Відповісти
+6
Зараз цей бик у військовому, Паравознюк, в інтерв'ю Мосійчучці розкаже, як військові не сплять і мріють, щоб ті, хто має великі гроші, купили в Офісу собі бронь.
показати весь коментар
21.06.2024 16:17 Відповісти
+6
От же кортить легалізувати війну для бідних.
показати весь коментар
21.06.2024 16:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Думка віиськових - чим більше солдатів - тим краще
показати весь коментар
21.06.2024 16:15 Відповісти
якщо війскових питати "краще мобілізувати чи ні" - звичайно, так. Але якщо "всі мають бути на нулі, але ж пам"ятаємо, що зарплатню Вам сплачують з бюджету, тобто з податків. Тобто, якщо всі воюють - то ніяких зарплат та бойових, та їсти будемо то, що родіна назбирає та видправить" - відповідь може бути і іншою.

Також, традиційне "всі хлопці мають воювати" від жінок та пенсіонерів може суттєво змінитися, якщо пояснити, що якщо всі хлопці воюють - то ті самі жінки там діди, замість в інтернеті всім за мужніст розказувати, мають йти працювати на заводах та на полі, щоб прогодувати себе та чоловіка, котрий на нулі.

Бо чомусь не пам'ятаємо, що гроші треба комусь заробляти, щоб війсковий отримав зарплатню, також трактор сам по полю їхати не хоче.
показати весь коментар
21.06.2024 16:39 Відповісти
А шо вона хотіла почути від віиськових?
показати весь коментар
21.06.2024 16:42 Відповісти
срати вона хотіла на війскькових. Єдина мета влади - подобатись плєбсу/залишитись у влади.
показати весь коментар
21.06.2024 17:33 Відповісти
А сейчас кто по вашему работает? - деды.
показати весь коментар
21.06.2024 20:45 Відповісти
А також необхідно мати баланс кількості військових та зброї. Воювати з дефіцитом снарядів і дронів теж неефективно. А з економічного бронювання, кажуть, можна зібрати до 10 млрд дол. А це потроєння держоборонзамовлення, кількості FPV, снарядів, бомб, укріплень, тощо. Нехай по кожному ворогу необхідно використати 3-4 FPV (тобто на рік потрібно мати до трьох мільйонів FPV, а ми маємо зараз у десять разів менше). Очевидно, що кожен, хто не на фронті, повинен якось працювати на фронт. Тому усі заброньовані, тимчасово ще не мобілізовані і навіть непридатні чоловіки повинні платити якийсь відсоток своїх доходів. А то зараз у нас 200-300 тис на лінії фронту, а усі інші не беруть ніякої участі. P.S. У майбутньому при необхідності можна буде завжди скасувати чи змінити це часткове бронювання.
показати весь коментар
21.06.2024 17:16 Відповісти
Ні, Олександре. Повинен бути не баланс. Зпочатку, треба розуміти, яка мета та як її досягти. Бо "вийти на кордони 91р" - це маячня. Тому що це взагалі ні про що. Це взагалі не закінчує війну. Просто вона йде на інших ділянках.
також, треба розуміти, що "пабєдім любой ценой!" - так собі гасло. Тому що якщо ми вийшли на кордон 91, але не залишилось жодного військового - путін каже "замєчательно, ідем не торопясь к Ужгороду". Рівно те ж він каже, якщо у нас не залишилось, кому працювати та народжувати дітей.

А як знайти 10млрд... є значно простіша відповідь. Пошукати у ОП та ВР. Також, усіх, хто голосовав "какая разніца/хоть поржем" відправити на штурм.
показати весь коментар
21.06.2024 17:31 Відповісти
Усе правильно кажете, згоден з вами. Повернення територій не завершить війну. Тому треба наносити ворогу втрати, щоб був баланс 1 до 10, а краще до 15. А для цього треба багато зброї, дронів, щоб вести максимально безконтактну війну. Сподіваюсь це нарешті дійде до нашої влади, що усі необов'язкові статті бюджету (типу іпотеки, відновлення) треба скасувати і відправити усе на технологічну перевагу на полі бою. Усі, і ОП-а, і люди в тилу повинні працювати на це, бо уся ця зброя і перевага коштує дорого. Противник має в 10 разів більший бюджет, тому необхідно використати усі можливості.
показати весь коментар
21.06.2024 17:42 Відповісти
як це може дійти до влади, шановний? ви з глузду з'їхали? У влади є мета - вкрасти ще 10-20 млрд та, бажано, залишитися при владі. Все. Інше не цікавить.
показати весь коментар
21.06.2024 17:56 Відповісти
Пока что наоборот - они за экономическое бронирование. Во всяком случае офицерский состав.
показати весь коментар
21.06.2024 20:43 Відповісти
Зараз цей бик у військовому, Паравознюк, в інтерв'ю Мосійчучці розкаже, як військові не сплять і мріють, щоб ті, хто має великі гроші, купили в Офісу собі бронь.
показати весь коментар
21.06.2024 16:17 Відповісти
Отправляйте на фронт держслужбовцев,пусть эти стейкоглоты повоюют за Родину.
показати весь коментар
21.06.2024 16:18 Відповісти
Ви, шановний, ще мусорів з прокурорськмі запропонуйте видправити. От сразу бачу - вороже іпсо!
показати весь коментар
21.06.2024 17:57 Відповісти
В першу чергу треба почути хто без грошей (економічно придатний для служби) і не розуміє чому він нічого не маючи в Україні, мусить боронити тих хто в Україні мають що губити.
показати весь коментар
21.06.2024 16:18 Відповісти
+ 100 !!!

по логіці то той хто має більше майна має більше битись і бути найкрутішим штурмовиком,
бо голота зніметься в Європи і.... "арівідерче", ЗЄля
показати весь коментар
21.06.2024 16:24 Відповісти
тобто захищати сім'ю цього італійського імбіцила має хто завгодно однак тільки не він?
показати весь коментар
21.06.2024 19:01 Відповісти
Тобто ти з'****** у Італію, а твоїх батьків має захищати якийсь дурачок, бо у тебе немає майна в Україні? Я правильно тебе розумію?
показати весь коментар
21.06.2024 19:00 Відповісти
От же кортить легалізувати війну для бідних.
показати весь коментар
21.06.2024 16:21 Відповісти
Вже...
показати весь коментар
21.06.2024 16:46 Відповісти
цікаво, якби хтось відкрив рота про
"економіческоє бронірованіє" 24 лютого 2024 р.
це ЗЄльоноє "бронірованіє" покладе кінець волі до спротиву рашці

.
показати весь коментар
21.06.2024 16:21 Відповісти
Спочатку може народ спитаєм? А чо військових? Чо не ментів? Чи тцкашників?
показати весь коментар
21.06.2024 16:32 Відповісти
Це у того що новиною нижче привласнив 10 млн?
показати весь коментар
21.06.2024 16:34 Відповісти
замість військових
може розповісти мар'яна безугла
показати весь коментар
21.06.2024 16:39 Відповісти
ЗЕ не понимает что происходит в Украине, полный без контроль, или игнор ?
показати весь коментар
21.06.2024 16:55 Відповісти
А чому варіант з мобілізації чоловіків суддів, прокурорів, беб, дбр не розглядаєть? Хіба вони приносять якийсь зиск державі?
показати весь коментар
21.06.2024 18:29 Відповісти
 
 