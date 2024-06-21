Свириденко про економічне бронювання: Спочатку треба почути військових, а вже потім ухвалювати рішення

Перед ухваленням рішення про економічне бронювання треба спочатку почути думку військових.

Про це заявила перша віцепрем'єрка, міністерка економіки Юлія Свириденко під час години запитань до Уряду в парламенті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

"Що стосується економічного бронювання, для нашого міністерства основним нашим стейкхолдером є звичайно бізнес. І бізнес на всіх зустрічах просить запровадити економічне бронювання, яке дасть дуже зрозумілий, прозорий алгоритм. Але мені здається, що це настільки сенситивна тема в суспільстві, що все-таки треба провести ширший діалог, в першу чергу почути військових, а потім приймати рішення", - пояснила віцепрем'єрка.

