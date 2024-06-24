Минобразования изменяет правила поступления в аспирантуру в 2024 году из-за ажиотажа среди мужчин призывного возраста
Министерство образования и науки меняет правила поступления в аспирантуру из-за того, что с началом полномасштабного вторжения возник ажиотаж, поскольку обучение в аспирантуре дает отсрочку от мобилизации. В этом году 91 561 человек претендует на поступление в аспирантуру.
Поступление в аспирантуру в этом году будет осуществляться исключительно по государственному заказу, при этом бюджетных мест станет вдвое больше, чтобы дать возможность всем, кто на самом деле желает получить степень доктора философии (а не просто избежать мобилизации через аспирантуру), это сделать с полной поддержкой от государства.
Поступление на обучение в аспирантуре по контракту в этом году будет возможно только на заочной и вечерней формах, которые не дают права на отсрочку.
До 2022 года на аспирантуру ежегодно поступало 7-8 тысяч человек.
Для сравнения: в 2024-м на тест для поступления в магистратуру и аспирантуру записалось более 246 тыс. человек. Из них 91 561 человек - это мужчины в возрасте 25-60 лет, у которых уже есть степень магистра или специалиста.
Как отмечают в МОН, такое количество четко указывает, что желание поступить в аспирантуру не мотивировано желанием осуществлять исследования или вступать на путь научной или преподавательской карьеры, а, скорее, другими факторами. Кроме того, существует ряд схем, которые незаконно предлагают обеспечить потенциальным аспирантам поступление на дневную форму на контракт во избежание мобилизации.
Об изменениях в Порядок приема на обучение для получения высшего образования в 2024 году:
- Сохраняется ЕВЭ (единый вступительный экзамен) для всех поступающих в аспирантуру, но меняется вес его компонентов при расчете конкурсного балла. Поэтому все, кто зарегистрировался на ЕВЭ в 2024 году, сдают его.
- Допуском к вступительным экзаменам во всех ЗВО и научных учреждениях устанавливается оценка ЕВЭ в части ТЗНК на уровне 160 баллов.
- Что касается ЕВЭ в части иностранного языка, то оценка поступающего может не учитываться в конкурсном балле при поступлении в аспирантуру. Это будет решаться на усмотрение заведения/учреждения, которое может учесть экзамен по иностранному языку или установить собственный экзамен. Зато оценка, полученная в результате сдачи ЕВЭ в части иностранного языка, остается обязательной для поступления на магистерские программы.
В части специального приказа МОН предусматриваются следующие нововведения:
- Поступление в аспирантуру в 2024 году возможно только на дневную форму обучения по государственному заказу. Важно: в 2024 году невозможно поступление в аспирантуру на дневную форму обучения по контракту.
- Увеличивается количество бюджетных мест с традиционных 3200 до 7000. Таким образом, количество реальных аспирантов, которые на самом деле желают осуществлять научную работу и развиваться в аспирантуре, будет обеспечено. Именно ЗВО и научные учреждения, после первичной сдачи ЕВЭ всеми желающими, своими вступительными испытаниями будут выбирать тех абитуриентов, которые наиболее талантливы.
- По контракту остается заочная, а также вечерняя формы (последняя - как по государственному заказу, так и по контракту). Важно: вечерняя и заочная формы обучения не предусматривают отсрочки от мобилизации.
- Перевод с других форм обучения на дневную форму обучения будет недоступен.
- Возобновление обучения на дневной форме разрешается только лицам, которые не являются военнообязанными, а также другим категориям, которым законно разрешено прерывать обучение (беременность, военная служба, медики и т.д.).
Также глава МОН Лисовый призвал сообщать в правоохранительные органы обо всех фактах фиктивного обучения.
Напомним, в законе о мобилизации предусмотрены условия относительно отсрочки от мобилизации студентов, аспирантов и преподавателей.
І так, подібне рішення МОН ПРЯМО протирічить закону про мобілізацію, де аспірантам-контрактникам збережено відсрочку!
До того ж, у нас у магістратурі була вимога наукових статей для захисту - ми писали 1-2 статті в наукові видання універу. Якщо ця вимога зараз збережена, то магістр може просто писати дисертацію на тему своєї магістерської, адже публікації на цю тему він уже має.
А статтю науково я точно писав і вона вийшла (це в КНУ, у нас була можливість, бо різних збірників при універі друкується ціла купа). Участь у конференціях - то окремо.
Ми єдина країна де бажання навчатися скоро буде кримінальним злочином за який будуть давати довічне покарання темрявою.
З кожною подібною «реформою» ми перетворюємось на Афганістан(
Собирай свой тощий чемодан.
Поцелуй мамашу, обними папашу,
И бери билет на Магадан(c)
США стали прогресивною країною в більшості техеологій і наукових досягнень саме тому, що в пріорітетному порядку надавали своє громадянство науковцям.
В цій країні все заточене для розвитку науки від збирання і фантастичних ідей до втілення їх в життя.
В нас же все наіпаки. Темрява поглинає все більше ті напрямки нашого життя, якими ми пишалися і на які були багаті, це перш за все бажання вчитися і бути розумними.
Не знищувати треба можливість вчитись, а допомогати ставати розумнішими аби не побиратися світом на чужі ідеї і досягнення, яки рятують життя і цілі країни.
Якщо б і правда МОН дбав про якість освіти, а не її фіктивність, він би не поругував внаглу Конституцію України. Це жесть як погано для наслідування тими кому заборонили вчитись але не заборонять стати владою коли прийде їх час, і це буде не країна мрій, а суцільного занепаду і деградації(((
Боюсь ще прийдеття засновувати після цього комітети по ліквідації безграмотності
А у аспирантуру можно было поступить после ПТУ?
Наприклад, вимушена академ відпустка.
Може ще якісь наслідки та зміни?
