8 253 35

Минобразования изменяет правила поступления в аспирантуру в 2024 году из-за ажиотажа среди мужчин призывного возраста

Міносвіти змінює правила вступу в аспірантуру

Министерство образования и науки меняет правила поступления в аспирантуру из-за того, что с началом полномасштабного вторжения возник ажиотаж, поскольку обучение в аспирантуре дает отсрочку от мобилизации. В этом году 91 561 человек претендует на поступление в аспирантуру.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Министерства образования и науки Украины.

Поступление в аспирантуру в этом году будет осуществляться исключительно по государственному заказу, при этом бюджетных мест станет вдвое больше, чтобы дать возможность всем, кто на самом деле желает получить степень доктора философии (а не просто избежать мобилизации через аспирантуру), это сделать с полной поддержкой от государства.

Поступление на обучение в аспирантуре по контракту в этом году будет возможно только на заочной и вечерней формах, которые не дают права на отсрочку.

Также читайте: 67% поступающих в аспирантуру – мужчины от 30 лет, - СМИ

До 2022 года на аспирантуру ежегодно поступало 7-8 тысяч человек.

Для сравнения: в 2024-м на тест для поступления в магистратуру и аспирантуру записалось более 246 тыс. человек. Из них 91 561 человек - это мужчины в возрасте 25-60 лет, у которых уже есть степень магистра или специалиста.

Как отмечают в МОН, такое количество четко указывает, что желание поступить в аспирантуру не мотивировано желанием осуществлять исследования или вступать на путь научной или преподавательской карьеры, а, скорее, другими факторами. Кроме того, существует ряд схем, которые незаконно предлагают обеспечить потенциальным аспирантам поступление на дневную форму на контракт во избежание мобилизации.

Также читайте: Более 800 тыс. человек забронированы по модели стратегического бронирования от мобилизации, - "слуга народа" Наталуха

Об изменениях в Порядок приема на обучение для получения высшего образования в 2024 году:

  1. Сохраняется ЕВЭ (единый вступительный экзамен) для всех поступающих в аспирантуру, но меняется вес его компонентов при расчете конкурсного балла. Поэтому все, кто зарегистрировался на ЕВЭ в 2024 году, сдают его.
  2. Допуском к вступительным экзаменам во всех ЗВО и научных учреждениях устанавливается оценка ЕВЭ в части ТЗНК на уровне 160 баллов.
  3. Что касается ЕВЭ в части иностранного языка, то оценка поступающего может не учитываться в конкурсном балле при поступлении в аспирантуру. Это будет решаться на усмотрение заведения/учреждения, которое может учесть экзамен по иностранному языку или установить собственный экзамен. Зато оценка, полученная в результате сдачи ЕВЭ в части иностранного языка, остается обязательной для поступления на магистерские программы.

В части специального приказа МОН предусматриваются следующие нововведения:

  1. Поступление в аспирантуру в 2024 году возможно только на дневную форму обучения по государственному заказу. Важно: в 2024 году невозможно поступление в аспирантуру на дневную форму обучения по контракту.
  2. Увеличивается количество бюджетных мест с традиционных 3200 до 7000. Таким образом, количество реальных аспирантов, которые на самом деле желают осуществлять научную работу и развиваться в аспирантуре, будет обеспечено. Именно ЗВО и научные учреждения, после первичной сдачи ЕВЭ всеми желающими, своими вступительными испытаниями будут выбирать тех абитуриентов, которые наиболее талантливы.
  3. По контракту остается заочная, а также вечерняя формы (последняя - как по государственному заказу, так и по контракту). Важно: вечерняя и заочная формы обучения не предусматривают отсрочки от мобилизации.
  4. Перевод с других форм обучения на дневную форму обучения будет недоступен.
  5. Возобновление обучения на дневной форме разрешается только лицам, которые не являются военнообязанными, а также другим категориям, которым законно разрешено прерывать обучение (беременность, военная служба, медики и т.д.).

Также читайте: Студенты, аспиранты и преподаватели получат отсрочку от мобилизации. УСЛОВИЯ

Также глава МОН Лисовый призвал сообщать в правоохранительные органы обо всех фактах фиктивного обучения.

Напомним, в законе о мобилизации предусмотрены условия относительно отсрочки от мобилизации студентов, аспирантов и преподавателей.

Якщо аспірантура - ухилення, то давайте заборонемо ще жінкам народжувати третю дитину, тому що це також - ухилення від мобілізації!!! Або робити аборти - це також ухилення!!! Зато дали бронь - службам доставки Глово, всім циркам і казино. Тому насправді ухилянти - це ти, кому дали бронь. Серед яких до речі і поліцаї, Яких більше 100 тис. А це 20 механізованих бригад. Поліцаї - найперші "ухилянти в погонах". Поліцаї всі здорові, пройшли ВЛК, володіють зброєю і держава вже на них витрачає кошти. А ці зеленожопи ловлять доходяг-студентів і аспірантів, які автомат лише у кино бачили. А потім горе-генерали, яки не роблять фортифікацій, вбивають їх як м'ясо. Прикро, що в коментах бачу нападки на студентів і аспирантів. Не там шукаєте ухилянтів. Найбільші ухилянти - це "ухилянти в погонах".
24.06.2024 20:32 Ответить
Нічого іншого від тупорилих зелених клоунів очікувати і не можна було. Зміна правил під час вступної кампанії це жерсть, особливо з урахуванням того що завтра починаються іспити з ЄВІ. Йолопи, тупі зелені йолопи.
24.06.2024 19:12 Ответить
А чому зміни вносяться по ходу вступної кампанії? Їх треба було вносити або ДО її початку, або уже вносити на 2025 рік!
І так, подібне рішення МОН ПРЯМО протирічить закону про мобілізацію, де аспірантам-контрактникам збережено відсрочку!
24.06.2024 19:05 Ответить
То будуть в Україні самі військові та акадєміки!
24.06.2024 19:05 Ответить
24.06.2024 19:05 Ответить
а що неясно- більшість просто хоче уникнути можливості мобілізації.
24.06.2024 19:11 Ответить
Щоб такого не було, варто було просто-напросто повернутися до практики 90-х, коли в аспірантуру брали лише тих, у кого диплом із відзнакою. "Червонодипломників" у нас мало (особливо серед чоловіків) і це точно розумні люди...
24.06.2024 19:17 Ответить
Це бред. Достатньо взагалі почитати вимоги до вступу, які в МОНі, звісно ніхто не читав. А там одна із вимог "наявність публікацій по запропонованій темі"
24.06.2024 19:33 Ответить
Це на розсуд вузів взагалі-то. Деякі вузи у своїх правилах вступу в аспірантуру пишуть: публікації у наукових виданнях є перевагою при вступі, але не є обов'язковими.
До того ж, у нас у магістратурі була вимога наукових статей для захисту - ми писали 1-2 статті в наукові видання універу. Якщо ця вимога зараз збережена, то магістр може просто писати дисертацію на тему своєї магістерської, адже публікації на цю тему він уже має.
24.06.2024 19:41 Ответить
Магістр навряд чи статтю пише - тези конференцій. Проблема в тому, що у нас магістерська робота начеб то вже вважається науковою, але вона ніде не враховується і посилатися на неї особливо не вийде в дисері. Ще одне - тема дисеру не може повторювати магістерську лише розвивати її. Ще проблема ОП магістерських більше ніж аспірантур. То б то є цілі факультети, але аспірантських програм в цьому же вузі може не бути і тобі по-суті потрібно входити, в кращому випадку, в споріднену тематику.
24.06.2024 21:47 Ответить
Само собою, що тема магістерської не повторюється, а розвивається...
А статтю науково я точно писав і вона вийшла (це в КНУ, у нас була можливість, бо різних збірників при універі друкується ціла купа). Участь у конференціях - то окремо.
24.06.2024 22:42 Ответить
Це зрозуміло, але чому через них мають страждати ті, хто дійсно йде в науку? Зокрема, й жінки! Невже правила не можна було оголосити ДО початку вступної кампанії?
показать весь комментарий
Жінкам краще виїзжати до ЄС і займатися наукою там. У нас немає майбутнього в науці.
показать весь комментарий
А от цікаво, якщо хтось поступить у аспірантуру в Польщі, то як тоді з відсрочкою? На Заході переважно немає поділу на денну/заочну форми навчання...
показать весь комментарий
Так розумію що для вступу в аспірантуру в Польщі там потрібно бути фізично , а якщо вже так , то нахрін та відсрочка , хто тебе з Польщі депортувати збираєтьтся ?
показать весь комментарий
А от не факт, в універи польські поступати дистанційно можна було...
показать весь комментарий
Головне все, що робить МОН в цьому плані прямо протирічить Конституції України і здоровому глузду.
Ми єдина країна де бажання навчатися скоро буде кримінальним злочином за який будуть давати довічне покарання темрявою.
З кожною подібною «реформою» ми перетворюємось на Афганістан(
24.06.2024 19:39 Ответить
Як не дивно, то зараз в Афганістані, при талібах, можливо порядку навіть більше ніж у нас. Ми скатилися вже до Сомалі чи Гаіті.
показать весь комментарий
Не дай Боже нам такого "порядку", це катастрофа
показать весь комментарий
Если не попал в аспирантуру (сдуру)
Собирай свой тощий чемодан.
Поцелуй мамашу, обними папашу,
И бери билет на Магадан(c)
24.06.2024 19:06 Ответить
А можно менять правила игры Во время игры?
показать весь комментарий
Можна якщо їх міняє хазяїн «ресурсу».
показать весь комментарий
Аспірант- пі...дор !
показать весь комментарий
показать весь комментарий
24.06.2024 19:12 Ответить
А хто ті, що ухиляються від оновлення даних та призову захищати Україну?
показать весь комментарий
Враховуючи той факт, що для аспірантури потрібен чинний військово-обліковий документ, то про ухилення від оновлення даних мова не йде взагалі...
показать весь комментарий
'йолопи' обломили багатьох хитрожопих
показать весь комментарий
Так вони не тільки "хитрожопих " обломили , а всю країну перед кацапами раком поставили , третю частину держави у кацапів змусили смоктати , а решті тепер показують великий фак ((
показать весь комментарий
О то ті змінюють правила під час вступу, але чогось не хочуть зміни президента прикриваючись станами
показать весь комментарий
мета - закінчити аспірантуру і зразу на пенсію по віку.
показать весь комментарий
Оце справжні гниди
показать весь комментарий
аспірантів багато а джокер один. бережімо його
показать весь комментарий
Якщо аспірантура - ухилення, то давайте заборонемо ще жінкам народжувати третю дитину, тому що це також - ухилення від мобілізації!!! Або робити аборти - це також ухилення!!! Зато дали бронь - службам доставки Глово, всім циркам і казино. Тому насправді ухилянти - це ти, кому дали бронь. Серед яких до речі і поліцаї, Яких більше 100 тис. А це 20 механізованих бригад. Поліцаї - найперші "ухилянти в погонах". Поліцаї всі здорові, пройшли ВЛК, володіють зброєю і держава вже на них витрачає кошти. А ці зеленожопи ловлять доходяг-студентів і аспірантів, які автомат лише у кино бачили. А потім горе-генерали, яки не роблять фортифікацій, вбивають їх як м'ясо. Прикро, що в коментах бачу нападки на студентів і аспирантів. Не там шукаєте ухилянтів. Найбільші ухилянти - це "ухилянти в погонах".
24.06.2024 20:32 Ответить
Сумно те, що в МОН не має поваги до науки як такої, а звідси неповага до людей прагнути знати більше. Ще жодній країні світу не завали розумні люди, натомість згубили темні і неосвічені. Це все лякає.
США стали прогресивною країною в більшості техеологій і наукових досягнень саме тому, що в пріорітетному порядку надавали своє громадянство науковцям.
В цій країні все заточене для розвитку науки від збирання і фантастичних ідей до втілення їх в життя.
В нас же все наіпаки. Темрява поглинає все більше ті напрямки нашого життя, якими ми пишалися і на які були багаті, це перш за все бажання вчитися і бути розумними.
Не знищувати треба можливість вчитись, а допомогати ставати розумнішими аби не побиратися світом на чужі ідеї і досягнення, яки рятують життя і цілі країни.
Якщо б і правда МОН дбав про якість освіти, а не її фіктивність, він би не поругував внаглу Конституцію України. Це жесть як погано для наслідування тими кому заборонили вчитись але не заборонять стати владою коли прийде їх час, і це буде не країна мрій, а суцільного занепаду і деградації(((
Боюсь ще прийдеття засновувати після цього комітети по ліквідації безграмотності
24.06.2024 20:56 Ответить
Из своего окружения я знаю минимум двух таких будущих ученых. За час пятисотку нарисуют так, что от настоящей не отличишь. П.С. Скоты трусливые. Презираю.🙁
показать весь комментарий
у которых уже есть степень магистра или специалиста. Источник:
А у аспирантуру можно было поступить после ПТУ?
показать весь комментарий
Чекаємо на наступні зміни правил.
Наприклад, вимушена академ відпустка.
Може ще якісь наслідки та зміни?
ТРо теж не повинно було стати частиною ЗСУ. Бо це в самій назві проглядається. Тепер не має суспільного залучення, є багато поліцій/патрулів. Двтг теж були не зручними, незалежними..
показать весь комментарий
