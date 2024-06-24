Минобразования изменяет правила поступления в аспирантуру в 2024 году из-за ажиотажа среди мужчин призывного возраста

Министерство образования и науки меняет правила поступления в аспирантуру из-за того, что с началом полномасштабного вторжения возник ажиотаж, поскольку обучение в аспирантуре дает отсрочку от мобилизации. В этом году 91 561 человек претендует на поступление в аспирантуру.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Министерства образования и науки Украины.

Поступление в аспирантуру в этом году будет осуществляться исключительно по государственному заказу, при этом бюджетных мест станет вдвое больше, чтобы дать возможность всем, кто на самом деле желает получить степень доктора философии (а не просто избежать мобилизации через аспирантуру), это сделать с полной поддержкой от государства.

Поступление на обучение в аспирантуре по контракту в этом году будет возможно только на заочной и вечерней формах, которые не дают права на отсрочку.

Также читайте: 67% поступающих в аспирантуру – мужчины от 30 лет, - СМИ

До 2022 года на аспирантуру ежегодно поступало 7-8 тысяч человек.

Для сравнения: в 2024-м на тест для поступления в магистратуру и аспирантуру записалось более 246 тыс. человек. Из них 91 561 человек - это мужчины в возрасте 25-60 лет, у которых уже есть степень магистра или специалиста.

Как отмечают в МОН, такое количество четко указывает, что желание поступить в аспирантуру не мотивировано желанием осуществлять исследования или вступать на путь научной или преподавательской карьеры, а, скорее, другими факторами. Кроме того, существует ряд схем, которые незаконно предлагают обеспечить потенциальным аспирантам поступление на дневную форму на контракт во избежание мобилизации.

Также читайте: Более 800 тыс. человек забронированы по модели стратегического бронирования от мобилизации, - "слуга народа" Наталуха

Об изменениях в Порядок приема на обучение для получения высшего образования в 2024 году:

Сохраняется ЕВЭ (единый вступительный экзамен) для всех поступающих в аспирантуру, но меняется вес его компонентов при расчете конкурсного балла. Поэтому все, кто зарегистрировался на ЕВЭ в 2024 году, сдают его. Допуском к вступительным экзаменам во всех ЗВО и научных учреждениях устанавливается оценка ЕВЭ в части ТЗНК на уровне 160 баллов. Что касается ЕВЭ в части иностранного языка, то оценка поступающего может не учитываться в конкурсном балле при поступлении в аспирантуру. Это будет решаться на усмотрение заведения/учреждения, которое может учесть экзамен по иностранному языку или установить собственный экзамен. Зато оценка, полученная в результате сдачи ЕВЭ в части иностранного языка, остается обязательной для поступления на магистерские программы.

В части специального приказа МОН предусматриваются следующие нововведения:

Поступление в аспирантуру в 2024 году возможно только на дневную форму обучения по государственному заказу. Важно: в 2024 году невозможно поступление в аспирантуру на дневную форму обучения по контракту. Увеличивается количество бюджетных мест с традиционных 3200 до 7000. Таким образом, количество реальных аспирантов, которые на самом деле желают осуществлять научную работу и развиваться в аспирантуре, будет обеспечено. Именно ЗВО и научные учреждения, после первичной сдачи ЕВЭ всеми желающими, своими вступительными испытаниями будут выбирать тех абитуриентов, которые наиболее талантливы. По контракту остается заочная, а также вечерняя формы (последняя - как по государственному заказу, так и по контракту). Важно: вечерняя и заочная формы обучения не предусматривают отсрочки от мобилизации. Перевод с других форм обучения на дневную форму обучения будет недоступен. Возобновление обучения на дневной форме разрешается только лицам, которые не являются военнообязанными, а также другим категориям, которым законно разрешено прерывать обучение (беременность, военная служба, медики и т.д.).

Также читайте: Студенты, аспиранты и преподаватели получат отсрочку от мобилизации. УСЛОВИЯ

Также глава МОН Лисовый призвал сообщать в правоохранительные органы обо всех фактах фиктивного обучения.

Напомним, в законе о мобилизации предусмотрены условия относительно отсрочки от мобилизации студентов, аспирантов и преподавателей.