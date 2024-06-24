РУС
Более 800 тыс. человек забронированы по модели стратегического бронирования от мобилизации, - "слуга народа" Наталуха

Понад 800 тисяч осіб заброньовано від мобілізації

По модели стратегического бронирования на сегодня от мобилизации забронировано более 800 тысяч человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель комитета ВР по вопросам экономического развития, "слуга народа" Дмитрий Наталуха в интервью Oboz.ua.

"По состоянию на сегодня есть возможность бронировать предприятия и сотрудников на предприятии по постановлениям Кабинета министров №45 и №76. Это так называемое стратегическое бронирование. Это то, что реализуется бесплатно. Там есть семь критериев для того, чтобы претендовать на бронь. Если компания подпадает под три из этих семи критериев, то ее могут забронировать. На сегодняшний день по такой модели стратегического бронирования забронировано более 800 тысяч человек", - рассказал парламентарий.

По словам Наталухи, предлагают ввести параллельный механизм, не отменяя имеющийся, то есть дополнительно то, что называется экономическое бронирование.

Читайте также: Законопроект об "экономическом бронировании" зарегистрирован в Раде

"Главная разница в том, что в отличие от стратегического бронирования, в экономическом бронировании роль государства вообще минимальна, если не отсутствует в принципе. Идея заключается в том, что во всех трех моделях именно предприятие определяет, какие сотрудники для него критичны и каких сотрудников оно желает оставить на своих рабочих местах для обеспечения их дальнейшей работы. И соответственно за этих сотрудников оно готово платить дополнительный финансовый ресурс", - пояснил нардеп.

"В первой модели это 20 тысяч гривен увеличенного военного сбора за каждого забронированного сотрудника. Во второй модели это минимальная заработная плата такого сотрудника, которая стартует от 36 тысяч гривен.

И третья модель - для наемных работников, то есть в юридических лицах, это минимальная заработная плата от 36 тысяч гривен. Для физических лиц-предпринимателей это модель увеличенного военного сбора - 20 тысяч гривен за забронированное лицо в месяц", - добавил "слуга народа".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мобилизовать всех правоохранителей сейчас невозможно. В Нацполиции служат 17 тысяч человек, не достигших 25 лет, - Клименко

Автор: 

бронирование (163) мобилизация (2886) Наталуха Дмитрий (28)
+8
МЕТА ЄРМАКА І СЛУГИ НАРОДУ З 2022 РОКУ - ЗІРВАТИ МОБІЛІЗАЦІЮ В УКРАЇНІ, що вони з успіхом і зробили. Елементи цієї підривної діяльності - насильницька мобілізація і бронювання від насильницької мобілізації.
24.06.2024 15:11 Ответить
+6
Судячи з історії з пересувним цирком мінімум половина від цих 800тис. такі ж "стратегічні кадри". Ну а економічне бронювання це взагалі пи₴дець. Просто давайте гроші які скажуть і буде вам щастя. Ну а сірі та вбогі вибачайте...в окоп.
24.06.2024 15:29 Ответить
+4
Понад два роки сидить натовп непотрібних чинуш на повній зарплаті, соцзабезпеченні, броні й досі не можуть створити закон першорядної важливості для країни?
24.06.2024 15:11 Ответить
24.06.2024 15:11 Ответить
24.06.2024 15:11 Ответить
із числа 73%
24.06.2024 15:12 Ответить
Ні, із числа вже менше %. Тих, хто виправився, покаявся, перевзувся і перефарбувався вже викреслили. Нині вони про це шкодують, але назад їх уже не беруть.
24.06.2024 15:20 Ответить
Та пишіть прямо - в кого є гроші, можуть відкупитись цілком офіційно! В країні вводиться кастова система та й усе!
24.06.2024 15:17 Ответить
Заплутують. Хіба є закон про економічне бронювання?
Коли і чому це таким похабним текстом повідомляється?
24.06.2024 15:17 Ответить
Пі-дори реально ухуїли з цим "економічним бронюванням"...
24.06.2024 15:21 Ответить
Судячи з історії з пересувним цирком мінімум половина від цих 800тис. такі ж "стратегічні кадри". Ну а економічне бронювання це взагалі пи₴дець. Просто давайте гроші які скажуть і буде вам щастя. Ну а сірі та вбогі вибачайте...в окоп.
24.06.2024 15:29 Ответить
Стаття 24 Конституції України? Ні, звісно не чули. Не на часі ж.
24.06.2024 15:38 Ответить
Більш схоже на те, що на ній теж тепер грають без рук... як на тому самому роялі...
24.06.2024 15:50 Ответить
Сподівання на їх користь для України !!
Не усі ж вони, листи від ГУР, покажуть на кордоні….
24.06.2024 15:36 Ответить
В поліції заброньовано більше 50% а у ІТ 0.4 % - ще питання про стратегію будуть?
24.06.2024 15:37 Ответить
Комунальні паркувальники у тому ж Львові заброньовані на 100%, причому не на пів-року, а "до закінчення особого стану".
24.06.2024 17:52 Ответить
А скільки з них клованів та "годівників *********''?
24.06.2024 15:44 Ответить
24.06.2024 16:15 Ответить
Серед заброньованих 700 000 чиновників,а резта всі інші!
24.06.2024 16:20 Ответить
Він бреше і я не уявляю мети цієї його брехні.
В Україні на сьогодні фактично налічується 159 333 державних службовців. З них тільки 37% чоловіків, в тому числі пенсіонерів, інвалідів і тих хто молодше 25 років.
135 000 поліцейських, ще інших силовиків тисяч 40000 не більше загалом. То де він взяв ще 400000?
Чи звичка все множити на два?
24.06.2024 17:08 Ответить
Тепер ЗЕбіли ще й міську інфраструктуру знищать. Фінансування бюджетів громад зрізали, працівників мобілізували.
Зате у кожного дірєхтора ОВА буде батальон заброньованих радників, а на порив трубопроводу буде їздити футбольна команда вищої ліги.
Стратегічно мислять!
Це ж на ЄВідновленні можна буде влаштувати Найвеличніше Крадівництво.
24.06.2024 16:22 Ответить
А хтось говорив, що "гроші" це не важливо!
24.06.2024 16:26 Ответить
Воювати будуть всi!!! Кричали они с каждого угла!
И обязательно пучить глаза и дуть щёки посильнее...
Всi-всi-всi!!! Но не совсем... кроме 800 тысяч забронированных, нескольких сот тысяч снятых с учета по всем причинам, миллиона два имеющих отсрочки, 300 тысяч студентов-магистров старше тридцати, миллиона детей от 18 до 25 лет, миллиона сбежавших заграницу, сюда же половина госслужащих, почти вся полиция и дснс и так далее и тому подобное... ))
Ох и керманычи...
24.06.2024 16:37 Ответить
Не уявляю кого він рахував?
Батальон «монако», всіх військово-забов'язаних хто за кордоном?
Цікаво навіщо так брехати, заради чого? Яку реакцію в суспільстві він намагається роздмухати?
Ця цифра більше ніж вдвічі менша.
Фріки неосвічені😡
24.06.2024 16:59 Ответить
Кажуть, у Львові навіть паркувальники заброньовані...паркувальники, Карл! Ось хто у нас має стратегічні знання, вміння та стратегічно важливу роботу!
24.06.2024 17:50 Ответить
 
 