Более 800 тыс. человек забронированы по модели стратегического бронирования от мобилизации, - "слуга народа" Наталуха
По модели стратегического бронирования на сегодня от мобилизации забронировано более 800 тысяч человек.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель комитета ВР по вопросам экономического развития, "слуга народа" Дмитрий Наталуха в интервью Oboz.ua.
"По состоянию на сегодня есть возможность бронировать предприятия и сотрудников на предприятии по постановлениям Кабинета министров №45 и №76. Это так называемое стратегическое бронирование. Это то, что реализуется бесплатно. Там есть семь критериев для того, чтобы претендовать на бронь. Если компания подпадает под три из этих семи критериев, то ее могут забронировать. На сегодняшний день по такой модели стратегического бронирования забронировано более 800 тысяч человек", - рассказал парламентарий.
По словам Наталухи, предлагают ввести параллельный механизм, не отменяя имеющийся, то есть дополнительно то, что называется экономическое бронирование.
"Главная разница в том, что в отличие от стратегического бронирования, в экономическом бронировании роль государства вообще минимальна, если не отсутствует в принципе. Идея заключается в том, что во всех трех моделях именно предприятие определяет, какие сотрудники для него критичны и каких сотрудников оно желает оставить на своих рабочих местах для обеспечения их дальнейшей работы. И соответственно за этих сотрудников оно готово платить дополнительный финансовый ресурс", - пояснил нардеп.
"В первой модели это 20 тысяч гривен увеличенного военного сбора за каждого забронированного сотрудника. Во второй модели это минимальная заработная плата такого сотрудника, которая стартует от 36 тысяч гривен.
И третья модель - для наемных работников, то есть в юридических лицах, это минимальная заработная плата от 36 тысяч гривен. Для физических лиц-предпринимателей это модель увеличенного военного сбора - 20 тысяч гривен за забронированное лицо в месяц", - добавил "слуга народа".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Коли і чому це таким похабним текстом повідомляється?
Не усі ж вони, листи від ГУР, покажуть на кордоні….
В Україні на сьогодні фактично налічується 159 333 державних службовців. З них тільки 37% чоловіків, в тому числі пенсіонерів, інвалідів і тих хто молодше 25 років.
135 000 поліцейських, ще інших силовиків тисяч 40000 не більше загалом. То де він взяв ще 400000?
Чи звичка все множити на два?
Зате у кожного дірєхтора ОВА буде батальон заброньованих радників, а на порив трубопроводу буде їздити футбольна команда вищої ліги.
Стратегічно мислять!
Це ж на ЄВідновленні можна буде влаштувати Найвеличніше Крадівництво.
И обязательно пучить глаза и дуть щёки посильнее...
Всi-всi-всi!!! Но не совсем... кроме 800 тысяч забронированных, нескольких сот тысяч снятых с учета по всем причинам, миллиона два имеющих отсрочки, 300 тысяч студентов-магистров старше тридцати, миллиона детей от 18 до 25 лет, миллиона сбежавших заграницу, сюда же половина госслужащих, почти вся полиция и дснс и так далее и тому подобное... ))
Ох и керманычи...
Батальон «монако», всіх військово-забов'язаних хто за кордоном?
Цікаво навіщо так брехати, заради чого? Яку реакцію в суспільстві він намагається роздмухати?
Ця цифра більше ніж вдвічі менша.
Фріки неосвічені😡