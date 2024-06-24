Более 800 тыс. человек забронированы по модели стратегического бронирования от мобилизации, - "слуга народа" Наталуха

По модели стратегического бронирования на сегодня от мобилизации забронировано более 800 тысяч человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель комитета ВР по вопросам экономического развития, "слуга народа" Дмитрий Наталуха в интервью Oboz.ua.

"По состоянию на сегодня есть возможность бронировать предприятия и сотрудников на предприятии по постановлениям Кабинета министров №45 и №76. Это так называемое стратегическое бронирование. Это то, что реализуется бесплатно. Там есть семь критериев для того, чтобы претендовать на бронь. Если компания подпадает под три из этих семи критериев, то ее могут забронировать. На сегодняшний день по такой модели стратегического бронирования забронировано более 800 тысяч человек", - рассказал парламентарий.

По словам Наталухи, предлагают ввести параллельный механизм, не отменяя имеющийся, то есть дополнительно то, что называется экономическое бронирование.

Читайте также: Законопроект об "экономическом бронировании" зарегистрирован в Раде

"Главная разница в том, что в отличие от стратегического бронирования, в экономическом бронировании роль государства вообще минимальна, если не отсутствует в принципе. Идея заключается в том, что во всех трех моделях именно предприятие определяет, какие сотрудники для него критичны и каких сотрудников оно желает оставить на своих рабочих местах для обеспечения их дальнейшей работы. И соответственно за этих сотрудников оно готово платить дополнительный финансовый ресурс", - пояснил нардеп.

"В первой модели это 20 тысяч гривен увеличенного военного сбора за каждого забронированного сотрудника. Во второй модели это минимальная заработная плата такого сотрудника, которая стартует от 36 тысяч гривен.

И третья модель - для наемных работников, то есть в юридических лицах, это минимальная заработная плата от 36 тысяч гривен. Для физических лиц-предпринимателей это модель увеличенного военного сбора - 20 тысяч гривен за забронированное лицо в месяц", - добавил "слуга народа".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мобилизовать всех правоохранителей сейчас невозможно. В Нацполиции служат 17 тысяч человек, не достигших 25 лет, - Клименко