Понад 800 тис. осіб наразі заброньовано за моделлю стратегічного бронювання від мобілізації, - "слуга народу" Наталуха

За моделлю стратегічного бронювання на сьогодні від мобілізації заброньовано понад 800 тисяч осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова комітету ВР з питань економічного розвитку, "слуга народу" Дмитро Наталуха в інтерв'ю Oboz.ua.

"Станом на сьогодні є можливість бронювати підприємства і співробітників на підприємстві за постановами Кабінету міністрів №45 і №76. Це так зване стратегічне бронювання. Це те, що реалізується безкоштовно. Там є сім критеріїв для того, щоб претендувати на бронь. Якщо компанія підпадає під три із цих семи критеріїв, то її можуть забронювати. На сьогодні за такою моделлю стратегічного бронювання заброньовано понад 800 тисяч осіб", - розповів парламентар.

За словами Наталухи, пропонують ввести паралельний механізм, не скасовуючи наявний, тобто додатково те, що називається економічне бронювання.

"Головна різниця в тому, що на відміну від стратегічного бронювання, в економічному бронюванні роль держави взагалі мінімальна, якщо не відсутня в принципі. Ідея полягає в тому, що в усіх трьох моделях саме підприємство визначає, які співробітники для нього критичні і яких співробітників воно бажає залишити на своїх робочих місцях для гарантування їхньої подальшої роботи. І відповідно за цих співробітників воно готово сплачувати додатковий фінансовий ресурс", - пояснив нардеп.

"У першій моделі це 20 тисяч гривень збільшеного військового збору за кожного заброньованого співробітника. У другій моделі це мінімальна заробітна плата такого співробітника, яка стартує від 36 тисяч гривень.

І третя модель – для найманих працівників, тобто в юридичних особах, це мінімальна заробітна плата від 36 тисяч гривень. Для фізичних осіб-підприємців це модель збільшеного військового збору – 20 тисяч гривень за заброньовану особу на місяць", - додав "слуга народу".

