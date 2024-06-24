УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10458 відвідувачів онлайн
Новини
5 370 24

Понад 800 тис. осіб наразі заброньовано за моделлю стратегічного бронювання від мобілізації, - "слуга народу" Наталуха

Понад 800 тисяч осіб заброньовано від мобілізації

За моделлю стратегічного бронювання на сьогодні від мобілізації заброньовано понад 800 тисяч осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова комітету ВР з питань економічного розвитку, "слуга народу" Дмитро Наталуха в інтерв'ю Oboz.ua.

"Станом на сьогодні є можливість бронювати підприємства і співробітників на підприємстві за постановами Кабінету міністрів №45 і №76. Це так зване стратегічне бронювання. Це те, що реалізується безкоштовно. Там є сім критеріїв для того, щоб претендувати на бронь. Якщо компанія підпадає під три із цих семи критеріїв, то її можуть забронювати. На сьогодні за такою моделлю стратегічного бронювання заброньовано понад 800 тисяч осіб", - розповів парламентар.

За словами Наталухи, пропонують ввести паралельний механізм, не скасовуючи наявний, тобто додатково те, що називається економічне бронювання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт про "економічне бронювання" зареєстровано у Раді

"Головна різниця в тому, що на відміну від стратегічного бронювання, в економічному бронюванні роль держави взагалі мінімальна, якщо не відсутня в принципі. Ідея полягає в тому, що в усіх трьох моделях саме підприємство визначає, які співробітники для нього критичні і яких співробітників воно бажає залишити на своїх робочих місцях для гарантування їхньої подальшої роботи. І відповідно за цих співробітників воно готово сплачувати додатковий фінансовий ресурс", - пояснив нардеп.

"У першій моделі це 20 тисяч гривень збільшеного військового збору за кожного заброньованого співробітника. У другій моделі це мінімальна заробітна плата такого співробітника, яка стартує від 36 тисяч гривень.

І третя модель – для найманих працівників, тобто в юридичних особах, це мінімальна заробітна плата від 36 тисяч гривень. Для фізичних осіб-підприємців це модель збільшеного військового збору – 20 тисяч гривень за заброньовану особу на місяць", - додав "слуга народу".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мобілізаційний потенціал України - щонайменше 5-6 млн чоловіків, - "слуга народу" Наталуха

Автор: 

бронювання (357) мобілізація (3204) Наталуха Дмитро (34)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
МЕТА ЄРМАКА І СЛУГИ НАРОДУ З 2022 РОКУ - ЗІРВАТИ МОБІЛІЗАЦІЮ В УКРАЇНІ, що вони з успіхом і зробили. Елементи цієї підривної діяльності - насильницька мобілізація і бронювання від насильницької мобілізації.
показати весь коментар
24.06.2024 15:11 Відповісти
+6
Судячи з історії з пересувним цирком мінімум половина від цих 800тис. такі ж "стратегічні кадри". Ну а економічне бронювання це взагалі пи₴дець. Просто давайте гроші які скажуть і буде вам щастя. Ну а сірі та вбогі вибачайте...в окоп.
показати весь коментар
24.06.2024 15:29 Відповісти
+4
Понад два роки сидить натовп непотрібних чинуш на повній зарплаті, соцзабезпеченні, броні й досі не можуть створити закон першорядної важливості для країни?
показати весь коментар
24.06.2024 15:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Понад два роки сидить натовп непотрібних чинуш на повній зарплаті, соцзабезпеченні, броні й досі не можуть створити закон першорядної важливості для країни?
показати весь коментар
24.06.2024 15:11 Відповісти
МЕТА ЄРМАКА І СЛУГИ НАРОДУ З 2022 РОКУ - ЗІРВАТИ МОБІЛІЗАЦІЮ В УКРАЇНІ, що вони з успіхом і зробили. Елементи цієї підривної діяльності - насильницька мобілізація і бронювання від насильницької мобілізації.
показати весь коментар
24.06.2024 15:11 Відповісти
із числа 73%
показати весь коментар
24.06.2024 15:12 Відповісти
Ні, із числа вже менше %. Тих, хто виправився, покаявся, перевзувся і перефарбувався вже викреслили. Нині вони про це шкодують, але назад їх уже не беруть.
показати весь коментар
24.06.2024 15:20 Відповісти
Та пишіть прямо - в кого є гроші, можуть відкупитись цілком офіційно! В країні вводиться кастова система та й усе!
показати весь коментар
24.06.2024 15:17 Відповісти
Заплутують. Хіба є закон про економічне бронювання?
Коли і чому це таким похабним текстом повідомляється?
показати весь коментар
24.06.2024 15:17 Відповісти
Пі-дори реально ухуїли з цим "економічним бронюванням"...
показати весь коментар
24.06.2024 15:21 Відповісти
Судячи з історії з пересувним цирком мінімум половина від цих 800тис. такі ж "стратегічні кадри". Ну а економічне бронювання це взагалі пи₴дець. Просто давайте гроші які скажуть і буде вам щастя. Ну а сірі та вбогі вибачайте...в окоп.
показати весь коментар
24.06.2024 15:29 Відповісти
Стаття 24 Конституції України? Ні, звісно не чули. Не на часі ж.
показати весь коментар
24.06.2024 15:38 Відповісти
Більш схоже на те, що на ній теж тепер грають без рук... як на тому самому роялі...
показати весь коментар
24.06.2024 15:50 Відповісти
Сподівання на їх користь для України !!
Не усі ж вони, листи від ГУР, покажуть на кордоні….
показати весь коментар
24.06.2024 15:36 Відповісти
В поліції заброньовано більше 50% а у ІТ 0.4 % - ще питання про стратегію будуть?
показати весь коментар
24.06.2024 15:37 Відповісти
Комунальні паркувальники у тому ж Львові заброньовані на 100%, причому не на пів-року, а "до закінчення особого стану".
показати весь коментар
24.06.2024 17:52 Відповісти
А скільки з них клованів та "годівників *********''?
показати весь коментар
24.06.2024 15:44 Відповісти
показати весь коментар
24.06.2024 16:15 Відповісти
Серед заброньованих 700 000 чиновників,а резта всі інші!
показати весь коментар
24.06.2024 16:20 Відповісти
Він бреше і я не уявляю мети цієї його брехні.
В Україні на сьогодні фактично налічується 159 333 державних службовців. З них тільки 37% чоловіків, в тому числі пенсіонерів, інвалідів і тих хто молодше 25 років.
135 000 поліцейських, ще інших силовиків тисяч 40000 не більше загалом. То де він взяв ще 400000?
Чи звичка все множити на два?
показати весь коментар
24.06.2024 17:08 Відповісти
Тепер ЗЕбіли ще й міську інфраструктуру знищать. Фінансування бюджетів громад зрізали, працівників мобілізували.
Зате у кожного дірєхтора ОВА буде батальон заброньованих радників, а на порив трубопроводу буде їздити футбольна команда вищої ліги.
Стратегічно мислять!
Це ж на ЄВідновленні можна буде влаштувати Найвеличніше Крадівництво.
показати весь коментар
24.06.2024 16:22 Відповісти
А хтось говорив, що "гроші" це не важливо!
показати весь коментар
24.06.2024 16:26 Відповісти
Воювати будуть всi!!! Кричали они с каждого угла!
И обязательно пучить глаза и дуть щёки посильнее...
Всi-всi-всi!!! Но не совсем... кроме 800 тысяч забронированных, нескольких сот тысяч снятых с учета по всем причинам, миллиона два имеющих отсрочки, 300 тысяч студентов-магистров старше тридцати, миллиона детей от 18 до 25 лет, миллиона сбежавших заграницу, сюда же половина госслужащих, почти вся полиция и дснс и так далее и тому подобное... ))
Ох и керманычи...
показати весь коментар
24.06.2024 16:37 Відповісти
Не уявляю кого він рахував?
Батальон «монако», всіх військово-забов'язаних хто за кордоном?
Цікаво навіщо так брехати, заради чого? Яку реакцію в суспільстві він намагається роздмухати?
Ця цифра більше ніж вдвічі менша.
Фріки неосвічені😡
показати весь коментар
24.06.2024 16:59 Відповісти
Кажуть, у Львові навіть паркувальники заброньовані...паркувальники, Карл! Ось хто у нас має стратегічні знання, вміння та стратегічно важливу роботу!
показати весь коментар
24.06.2024 17:50 Відповісти
 
 