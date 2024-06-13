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Новини Мобілізація
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Мобілізаційний потенціал України - щонайменше 5-6 млн чоловіків, - "слуга народу" Наталуха

Мобілізаційний потенціал України - 5-6 млн чоловіків

В Україні не збираються бронювати всіх чоловіків, йдеться лише про певний відсоток.

Про це заявив голова комітету ВР з питань економічного розвитку, "слуга народу" Дмитро Наталуха, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.

"За різними оцінками (як нашими, так і в ЗМІ) в Україні мобілізаційний потенціал становить мінімум 5-6 млн чоловіків. Чи був у нас запит на мобілізацію їх всіх? – ні", - зазначив парламентар.

Водночас, сказав Наталуха, стоїть питання хто не має бути мобілізований.

"Звісно, можна сказати, що інженер-конструктор куди важливіший у ролі штурмовика, ніж розробник передового оборонного стартапу (так, це реальний приклад), але це буде брехнею.

До чого я це. Ніхто не збирається бронювати 100% чоловіків. Це неможливо навіть технічно. Та і мета - не врятувати всіх від війни, а передбачити безперебійну роботу лише критичних працівників. Мова йде лише про певний відсоток", - пояснив нардеп.

Раніше повідомлялось, що законопроєкт про "економічне бронювання" зареєстровано у Раді.

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Автор: 

мобілізація (3070) Наталуха Дмитро (34)


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Топ коментарі
+39
В первых рядах должны идти те, кто поддерживал и поддерживает нашего Президента и его партию "Слуга Народа". Нужно сплотиться и отважно противостоять врагу плечом к плечу!

А порохоботам веры нет. Пусть сидят дома на диванах и трындят. Это все, что они могут.
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13.06.2024 10:49
+38
А який мобілізаційний потенціал бугаїв з МВС чи прокуратури?
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13.06.2024 10:40
+29
5-6 млн чоловіків + мудак наталуха
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13.06.2024 10:39
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То тих що тцк наловило? Якщо так то я маю деякі сумніви...
Багато не означає якісно.
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13.06.2024 11:12 Відповісти
По статистиці більшість кого насильно мобілізували, утікають або по дорозі в навчальні табори, або по дорозі вже на передову, після навчання. По неофіційним даним, на даний момент під статтю СЗЧ підпадає 168 тис. осіб, але реальних затримань та вироків 5-10 років в'язниці поки що нема, принаймні з того, що я бачу в судовому реєстрі.
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13.06.2024 11:22 Відповісти
При зеленій гниді Україна (нормально) закінчити війну ніколи не зможе - тому, що зелену гниду тоді посадять у в'язницю, тому зелена гнида хоче влаштувати в Україні терор, голодомор.
Зелена гніда разом з кацапами та іншими "зацікавленими особами" зачищає територію України від населення.
Тому разраховуйте тільки на себе , і захищайте себе.
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13.06.2024 11:16 Відповісти
Є ще варіант винос зелені ногами вперед, але в нас таке не можливе. Народ, який виніс Яника за побиття студентів, тепер не здатен винести узурпатора за держзраду, сотні тисяч загиблих і знищення країни. Отак от.
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13.06.2024 11:31 Відповісти
Ви помиляєтесь. Як раз коли нема чого втрачати тоді і трапляється активізація. Поки що народ ще відносно спокійний.
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13.06.2024 11:36 Відповісти
ну причины объективные. Это сейчас сделать могут только военные.
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13.06.2024 11:37 Відповісти
Это в каком году?
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13.06.2024 11:28 Відповісти
А если взять всех стариков, женщин и детей то будет 20 миллионов и один человечек в во всем белом...лидор нации
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13.06.2024 11:36 Відповісти
Вони там всі дибіли, я думав може є виключення. Як що в країні лишилось 30 млн людей, нехай з них 15 це чоловіки, до 25 р. та старше 60 р. це скільки 7-8 млн? Тобдо цей довбодятел рекомендує мобілізувати майже все робоче населення, мда... оце ви "зробили їх разом"
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13.06.2024 11:36 Відповісти
Трошки не так. З 30 млн половина це діти та пенсіонери. Соціологи кажуть, що співвідношення працюючих/на утриманні - 1/1, за песимістичними розрахунками 1/2. З цих 15 млн. реальний ВВП генерують далеко не всі, бо є бюджетники які нічого не генерують і є сфера послуг. Водій маршрутки і продавець в магазині також не генерують, проте без них ніяк, на відміну від депутатів всіх рівнів.

Гендер у нас розподілений порівну, тобто залишається 7.5 млн чоловіків. Так що тут вони не збрехали, щось залишається.
Всі наші Захисники поки вбивають русню бюджет також не наповнюють, але наразі це сама головна справа. А ці ідіоти розказують про міліон дронів у рік і подібні казки. А звідки той міліон візьметься, якщо 75% з них від волонтерів, а їх відправлять воювати.
Економіка і війна це дуже складна річ, і наші успіхи залежать не тільки від подій на фронті.
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13.06.2024 12:09 Відповісти
Наскільки я знаю, 1млн людей можуть забезпечити 100 тис вйськивих, так було у фінів під час вторгнення саветов, але це коли все, жопа, всі до одного працюють на війну, і малі і старі, страна стає одною великою армією. Навіть при таких розкладах нас вистачить на 3 млн військових, але це теорія, зрозуміло що наше суспільство не готове і не піде на таке. Тому казати про 5-6 це просто дибілізм.
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13.06.2024 12:39 Відповісти
У 1944÷45 в США у компаніях, що працювали на оборонне замовлення, було задіяно у 9 разів більше людей, ніж у збройних силах. Залучали навіть засуджених та в'язнів концтаборів. Вони кували Перемогу.
В Україні, за словами гімнокомандувача, ця пропорція 1:0,3 на користь Сил оборони.
Яка економіка? Яка критична інфраструктура? Яке ВПК?
Що воно меле?
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13.06.2024 11:39 Відповісти
Судячи зi всього - це взагалi чоловiкiв 18-60. З яких Ще частина з рiзнимi довiдками.
Iтого пiд нуль думаю ляма 3.

Питання - а працювати хто буде ? Рожевi понi будуть годувати ЗСУ ?
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13.06.2024 11:40 Відповісти
а мобілізаційний фонд рашкі десь 25-30 мільйонів..., якщо не розробити стратегію якісної та не стандартної оборони малими засобами й красти на фортифікацях, нам не перемогти кацапів у м'ясних штурмах...
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13.06.2024 11:42 Відповісти
а шо, інші 73% посіпак зеленої шмарклі вже у війську??
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13.06.2024 12:06 Відповісти
1 мільйон максимум, після чого Парагвайский сценарій.
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13.06.2024 12:23 Відповісти
бронь має бути в спецалістах, але не купівля за 20 тис заможними собі індульгенції
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13.06.2024 12:29 Відповісти
З 2015 по 2017 роки очолював Комінтернівську районну державну адміністрацію в Одеській області- в 28 років.

Наталуха Дмитро Андрійович - Посади протягом скликання

Голова Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку29.08.2019

Член Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для здійснення парламентського контролю за розслідуваннями нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів протягом 2017-2018 років -12.12.2019 -04.11.2021

Член Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань захисту прав інвесторів 05.06.2020-05.06.2021

Член Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань захисту прав інвесторів 29.06.2021-07.09.2022

Заступник голови Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих протиправних дій посадових осіб Державного космічного агентства України (Національного космічного агентства України) та підприємств космічної галузі, зокрема під час реалізації проектів "Либідь" та "Циклон-4"10.09.2021- 23.08.2023

Член Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих фактів порушень законодавства України посадовими особами Бюро економічної безпеки України, органів державної влади та інших державних органів, які здійснюють повноваження у сфері економічної безпеки, що могли призвести до зменшення надходжень до державного та місцевих бюджетів 13.12.2022

Член Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань підготовки проекту основних засад державної політики щодо взаємодії з національними рухами малих та корінних народів Російської Федерації-24.08.24

То яким боком він до мобілізаціі?
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13.06.2024 12:30 Відповісти
Mорячок
Дуже цікаво, думаю в цих комісіях він був призначен смотрящім або контрольором.або саязним для переправки інфо кому треба. Тому так і пішов в гору.
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13.06.2024 14:08 Відповісти
Якщо в нас 6 млн потенціал, то чому для збору необхідних 300т гребуть УСІХ - інвалідів, багатодітних, 55+ літніх?!!
Це ж потрібно усього 5% від "потенціалу"?!
Або 95% під "бронею" та виїхав?
Або "хтось десь БРЕШЕ!"
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13.06.2024 15:16 Відповісти
в ного як з аріфметикою бо моб ресурс це 10 % від населення а він рахуе по тотал вар від Геббельса курово за кого ви з 73 % наголосовали
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13.06.2024 17:06 Відповісти
ну і вішенька на торті мені дуже цікаво знае цей зебіл натаклуха кошторис на 1 вояка ЗСУ чи він ибуде кукурікати що то не треба то не треба а от то йго голова давід хламідій сам носить
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13.06.2024 17:11 Відповісти
Погляньте на біографію цього гаспадіна і відразу зрозумієте, що для нього українці абстрактна величина.
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15.06.2024 10:54 Відповісти
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