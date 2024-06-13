Мобілізаційний потенціал України - щонайменше 5-6 млн чоловіків, - "слуга народу" Наталуха

В Україні не збираються бронювати всіх чоловіків, йдеться лише про певний відсоток.

Про це заявив голова комітету ВР з питань економічного розвитку, "слуга народу" Дмитро Наталуха, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.

"За різними оцінками (як нашими, так і в ЗМІ) в Україні мобілізаційний потенціал становить мінімум 5-6 млн чоловіків. Чи був у нас запит на мобілізацію їх всіх? – ні", - зазначив парламентар.

Водночас, сказав Наталуха, стоїть питання хто не має бути мобілізований.

"Звісно, можна сказати, що інженер-конструктор куди важливіший у ролі штурмовика, ніж розробник передового оборонного стартапу (так, це реальний приклад), але це буде брехнею.

До чого я це. Ніхто не збирається бронювати 100% чоловіків. Це неможливо навіть технічно. Та і мета - не врятувати всіх від війни, а передбачити безперебійну роботу лише критичних працівників. Мова йде лише про певний відсоток", - пояснив нардеп.

Раніше повідомлялось, що законопроєкт про "економічне бронювання" зареєстровано у Раді.

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