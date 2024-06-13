Мобилизационный потенциал Украины - не менее 5-6 млн мужчин, - "слуга народа" Наталуха
В Украине не собираются бронировать всех мужчин, речь идет лишь об определенном проценте.
Об этом заявил председатель комитета ВР по вопросам экономического развития, "слуга народа" Дмитрий Наталуха, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.
"По разным оценкам (как нашим, так и в СМИ) в Украине мобилизационный потенциал составляет минимум 5-6 млн мужчин. Был ли у нас запрос на мобилизацию их всех - нет", - отметил парламентарий.
В то же время, сказал Наталуха, стоит вопрос кто не должен быть мобилизован.
"Конечно, можно сказать, что инженер-конструктор куда важнее в роли штурмовика, чем разработчик передового оборонного стартапа (да, это реальный пример), но это будет ложью.
К чему я это. Никто не собирается бронировать 100% мужчин. Это невозможно даже технически. Да и цель - не спасти всех от войны, а предусмотреть бесперебойную работу только критических работников. Речь идет лишь об определенном проценте", - пояснил нардеп.
Ранее сообщалось, что законопроект об "экономическом бронировании" зарегистрирован в Раде.
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Багато не означає якісно.
Зелена гніда разом з кацапами та іншими "зацікавленими особами" зачищає територію України від населення.
Тому разраховуйте тільки на себе , і захищайте себе.
Гендер у нас розподілений порівну, тобто залишається 7.5 млн чоловіків. Так що тут вони не збрехали, щось залишається.
Всі наші Захисники поки вбивають русню бюджет також не наповнюють, але наразі це сама головна справа. А ці ідіоти розказують про міліон дронів у рік і подібні казки. А звідки той міліон візьметься, якщо 75% з них від волонтерів, а їх відправлять воювати.
Економіка і війна це дуже складна річ, і наші успіхи залежать не тільки від подій на фронті.
В Україні, за словами гімнокомандувача, ця пропорція 1:0,3 на користь Сил оборони.
Яка економіка? Яка критична інфраструктура? Яке ВПК?
Що воно меле?
Iтого пiд нуль думаю ляма 3.
Питання - а працювати хто буде ? Рожевi понi будуть годувати ЗСУ ?
Наталуха Дмитро Андрійович - Посади протягом скликання
Голова Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку29.08.2019
Член Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для здійснення парламентського контролю за розслідуваннями нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів протягом 2017-2018 років -12.12.2019 -04.11.2021
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То яким боком він до мобілізаціі?
Дуже цікаво, думаю в цих комісіях він був призначен смотрящім або контрольором.або саязним для переправки інфо кому треба. Тому так і пішов в гору.
Це ж потрібно усього 5% від "потенціалу"?!
Або 95% під "бронею" та виїхав?
Або "хтось десь БРЕШЕ!"