Мобилизационный потенциал Украины - не менее 5-6 млн мужчин, - "слуга народа" Наталуха

В Украине не собираются бронировать всех мужчин, речь идет лишь об определенном проценте.

Об этом заявил председатель комитета ВР по вопросам экономического развития, "слуга народа" Дмитрий Наталуха, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.

"По разным оценкам (как нашим, так и в СМИ) в Украине мобилизационный потенциал составляет минимум 5-6 млн мужчин. Был ли у нас запрос на мобилизацию их всех - нет", - отметил парламентарий.

В то же время, сказал Наталуха, стоит вопрос кто не должен быть мобилизован.

"Конечно, можно сказать, что инженер-конструктор куда важнее в роли штурмовика, чем разработчик передового оборонного стартапа (да, это реальный пример), но это будет ложью.

К чему я это. Никто не собирается бронировать 100% мужчин. Это невозможно даже технически. Да и цель - не спасти всех от войны, а предусмотреть бесперебойную работу только критических работников. Речь идет лишь об определенном проценте", - пояснил нардеп.

Ранее сообщалось, что законопроект об "экономическом бронировании" зарегистрирован в Раде.

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