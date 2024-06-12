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Новости мобилизации
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Законопроект об "экономическом бронировании" зарегистрирован в Раде

Економічне бронювання буде. Зареєстровано законопроєкт

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предусматривается возможность экономического бронирования.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель комитета ВР по вопросам экономического развития, "слуга народа" Дмитрий Наталуха.

Соответствующий законопроект №11331, соавтором которого является Наталуха, зарегистрирован в Раде.

В нем, отметил парламентарий, заложена концепция "экономического бронирования", которая позволит сохранить для экономики труднозаменяемых специалистов.

Также читайте: Экономическое бронирование в Украине будет точно. Будем искать баланс, чтобы "не делили на бедных и богатых", - "слуга народа" Завитневич

Как это будет работать

  • каждый субъект хозяйствования, который платит повышенный военный сбор в 20 000 грн в месяц за работника - имеет возможность его забронировать;
  • уплата повышенного сбора происходит не работником, а самим бизнесом. Он сам определяет, кто для него наиболее критичен и подтверждает это соответствующими налогами;
  • бронирование распространяется на каждый субъект хозяйствования, что нивелирует проблему, например, с невозможностью брони для представительств международных компаний или ФЛП. Последние могут забронироваться, если подтвердят реальное ведение деятельности в течение последнего года;
  • процентный предел забронированных и процедуру будет определять Кабмин. Механика уплаты повышенного военного сбора очерчена в связанном законопроекте №11332 "об особенностях уплаты военного сбора за бронирование военнообязанных".

По словам Наталухи вскоре в Раду подадут два альтернативных законопроекта, которые будут включать модель с бронированием по уровню зарплаты в более 35 тыс. грн, а также смешанную модель - 35 тыс. грн зарплаты для наемного работника, 20 тыс. грн военного сбора для ФЛП.

Также читайте: В парламенте зарегистрировали законопроект о бронировании перевозчиков

Автор: 

ВР (29248) экономика (3880) бронирование (153) мобилизация (2771) Наталуха Дмитрий (28)


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Топ комментарии
+33
Офіційне відкуплення багатіїв, нехай бідні воюють.
І це перенаправить грошові потоки від керівництва тцк в інші загребуші лапи.
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12.06.2024 12:38
+29
У кого є гроші - побронюють своїх дітей. Це не економічне бронювання - це ще один крок до розвалу країни.
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12.06.2024 12:40
+28
Впроваджується модель соціального геноциду. ЗеТварь - твоє місце в аду!
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12.06.2024 12:40
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Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Ви відстали щодо АІ.... ваші твердження засновані на старих версіях Copilot i ChatGPt, деякі експерементальні пакети вже досить адекватно формують свою відповідь... переформатовуючи код від оригіналу... тому проблем з авторським правом не буде...

думаю не більше 2-3 роки враховуючи скільки туди вкладають великі компанії та інтеграцію в Apple i Android де воно зможе навчатись і отримувати більшу базу даних сильно прискорить цей процес

Так складні задачі це не його але рутина в якій більшість ІТ воно витіснить людину....
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12.06.2024 14:53 Ответить
Ой давай не будемо чимось мірятись. Пробуваа говорити з тим же ChatGPT на тему фізики, постійно путає порядки, деколи взагалі маже. А тепер представимо що нейронна мережа зробила частину програми, наприклад, управління рухом поїздів. Побачив би я чим це закінчиться... В бізнесі також стоїть проіпати пару мільйонів долларів із-за збоя програми і далі в ТЗ буде жирним шрифтом написано "без використання нейронних мереж"!!!
З авторським правом там завжди будуть проблеми, тому що мережа тільки комбінує, вона не творить. Тобто вона завжди видає результат який базується на чийомусь труді. Программіст швидко провірити наскільки кусок кода не являєтся внаглу скопійованим не може. Проблема може вилізти потім в вигляді багатомільйоних позовів, і винен буде програміст, а не AI.
В рутині програмістам допомагає автоматизація, і вона і розвивається з ознаками AI, но там всюду контроль програміста. Ніхто не довірить AI писати код. А значить і замінити не зможе.
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12.06.2024 15:51 Ответить
у вас платний? хоча обновлення з лімітом доступно і так... Ви з Оmni спілкувались... треба ще вірно сформувати Promt з точки його зору щоб не було невизначеностей

Тому що в мене племінник писав курсовий то воно досить ефективно йому розвязувало спеціалізовані задачі з енергетики та електрики про які мало інформації в пошуку... причому схему розпізнавало намальовану від руки.. вибрало тиристори та періоди зсуву для заданої напруги...
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12.06.2024 18:01 Ответить
Щодо програмістів більшість програмістів пишуть прикладні задачі і рутинні де авторське право через шаблонність коду не має як такого значення... і час їхньої роботи з розвитком АІ буде скорочуватись швидкими темпами...
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12.06.2024 18:08 Ответить
Ви путаєте автоматизацію и AI. При автоматизації, навіть дуже продвинутій, з елементами AI код провіряє в любому випадку програміст і він же за нього відповідає. Тобто в такому випадку програміста не звільнити. При AI ви даєте задачу і получаєте кінцевий код програми чи частини. Другий сценарій ще дуже довго ніхто в себе не дозволить з фірм розробників, якщо взагалі колись таке буде. Ладно мені ця пуста дискусія надоїла, тим більше не в тему...
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12.06.2024 20:53 Ответить
Що означає програміста не звільнять... якщо раніше затрачалось допустимо 3 години на написання коду, то в майбутньому буде 1 година... відповідно 50% з низькою кваліфікацією що писали рутинні задачі можна звільняти...

Друге про недозволить... великі компанії уже впроваджують.. а малим прийдеться наздоганяти якщо хочуть конкурувати
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12.06.2024 21:06 Ответить
Ви собі дуже поверхнево представляєте чим займаються джуніори, їх AI не заміть, не треба писати дурні. З часом рівень необхідної кваліфікації навіть на джунів буде рости з ростом автоматизації, тут нічого не поробиш. Но навіть зараз програмістів потрібно набагато більше чим їх є в наявності! Ладно я вже писав, мені ця дискусія не цікава, не пишіть плз сюди
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12.06.2024 22:34 Ответить
Приклад компанії яка впровадила написання коду AI без контролю програмыста приведете?
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12.06.2024 22:35 Ответить
IT в Україні існує тільки завдяки низьким податкам. Якщо їх не буде - то доведеться вже не демпінгувати, а конкурувати з Індусами.
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12.06.2024 14:36 Ответить
Попри весь хейт, але якщо глянути цинічно - то коли мобілізують Василя без роботи, чи який працює в чорну - держава нічого не втратить, а якщо мобілізувати такого ж Василя програміста, який приносить 20-40 тисяч в місяць тільки податками - збитки будуть великі.
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12.06.2024 13:13 Ответить
програміст Василь приносить податками не більше ніж вчитель у якого зп в районі 12к, бо програміст Василь ФОП...
п.с. тобто всі хто не програмісти, а тільки за них(мінімум мідлів), роботодавець буде в змозі платити +20к, це люди другого сорту, так і запишемо.
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12.06.2024 13:34 Ответить
Програміст Василь ФОП як раз зазвичай і платить податки в районі 10-20к грн на місяць, в залежності від доходу. Зараз ще податки піднімуть з 5% до 18%, буде ще більше платити.
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12.06.2024 14:13 Ответить
Або не буде платити нічого. Бо за підвишення податків нема сенсу ведення такої діяльності в Україні.
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12.06.2024 14:33 Ответить
Вчитель це поганий приклад, вони на держзарплаті, тобто вони не приносять нічого, тільки мінус.
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12.06.2024 14:24 Ответить
Тобто ви вважаєте що вчителі вже не потрібні... ?
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12.06.2024 14:31 Ответить
Так само як і поліція і інші. Вони не приносять гроші державі, навпаки вона тратиться на них. Для наповнення бюджета краще щоб їх взагалі не було, але соціальні структури повинні до якоїсь межі працювати. Цю межу встановлює держава скороченням вчителів, вводячи бронювання для держслужбовців і т.д., но до цієї статті це відношення не має
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12.06.2024 14:51 Ответить
У нас катастрофа з вищою освітою, звідти тікають асистенти через низькі зарплати 8 тис грн і відсутність броні... на місце приходять пенсіонери... низьке фінансування,

хто реально роблять наукові роботи і щось можуть навчити студентів, мусять їздити закордон щоб провести екперементи , тому що в нас немає умов і ********* обладнання... а там їх перетягують закордонні вузи умовами і зарплатами...
тут залишаються тільки хто збирає гроші за сесію... і знань студентів нікому не потрібно

Платні вузи просто потік грошей і не більше... хочеш одразу на 5 курс без проблем заплатив за 4 і все ти на 5 курсі
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12.06.2024 15:01 Ответить
Якщо не буде освіти звідки будуть молоді технічні спеціалісти, старших масово призвали і багато з них уже не будуть працювати... Українська економіка втрачає так би мовити мізки... вони тікають на захід...
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12.06.2024 15:04 Ответить
"Якщо не буде освіти звідки будуть молоді технічні спеціалісти" - якщо не буде крайни, то до лампочки ваше питання. Коли країна на грані виживання, то жертвують менш приорітетними напрямками. І чим гірше буде, тим більші будут жертви. Закриття невеликих шкіл вже запущено, без броні в освіті залишаться одні пенсіонери і жінки. Но це все не має ніякого відношення до статті, чого Ви до мене прицепилися?!
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12.06.2024 15:56 Ответить
Коли країна в небезпеці то і корупціонерів ставлять до стінки які міліарди крадуть а не відпускають в ЄС... Я не до вас причепився а до того що вчителі вже не потрібні

Що нам за час війни перетворитись в бананову країну
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12.06.2024 18:03 Ответить
Так ставте, всі чекають, щоб це зробив хтось інший але не він - вперед, подавайте приклад, ведіть народ за собою!
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12.06.2024 19:09 Ответить
я гадаю, якщо керуватись вашою логікою "непотрібності", то нам непотрібні:
-міські та облради і всі їхні дочірні структури, типу громадської варти, тому що створені ВЦА та РОО!!
А якщо вам медики та дснс непотрібні, то не телефонуйте як стане погано, чи після КЗ з відключеннями, чи вашими власними конструкціями по енергоживленню, у вас трапиться пожежа.
Вибачте, за вашою ж ініціативою вони усі на фронті....
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12.06.2024 19:15 Ответить
В який степ Вас вже понесло. Я пишу що всіх хто получає ЗП від держави цей закон не може примінятися! Закон потрібний щоби в бюджет гроші надходили, а держслужбовці цей бюджет тільки тратять. Тут просто потрібна система бронювання, яка в принциипі і так є...
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12.06.2024 20:59 Ответить
тут потрібний логічний та справедливий закон про мобілізацію, якого не сталось...
усе інше нічим не кращє, просто висери...
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12.06.2024 21:32 Ответить

ось нічого не роблять "граються в смартфоні"...
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12.06.2024 19:19 Ответить
Програміст Василь в будь-якому разі сплачує набагато більше податків. Бо витрачає набагато більше коштів. І окрім сплати 20% ПДВ, безпосередньо, вливає ще купу грошей напряму в економіку.
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13.06.2024 08:51 Ответить
А кто потянет такие выплаты,только банки и тендерщики - экономическая еп элита.
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12.06.2024 13:18 Ответить
тоб то забронювати працівників Скорої неможливо? а ось менеджер у банку явно получить бронь. бред
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12.06.2024 13:26 Ответить
Тут немає предмету для обговорення, я к і в багатьох інших новинах також. З території, де за можливість фізично існувати потрібно платити кошти, треба виїжджати. Все решта підриває основи буття. Крапка.
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12.06.2024 13:28 Ответить
Дуже ж кажуть, якщо всі підуть воювати, то зразу буде перемога. Чи не буде?
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12.06.2024 13:36 Ответить
Мабуть краще звернутися за коментарями, до тих, хто каже....
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12.06.2024 13:41 Ответить
Влада ж недарма закрила кордони, першим кроком .
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12.06.2024 14:31 Ответить
спочатку "похоронна зелена команда" створила "мобілізаційні загони" на подобу тих , які в минулому відбирали хліб в українці ,повідловлювала потрібних в економіці держави спеціалістів ,працівників і відправила їх на передову, інші ,маючи "капусту" виїхали з України .тепер вирішила ще й заробити на тих.хто має знайти більше 200 тисяч для розкрадання "зеленими грабіжниками казни" платячи податок за одного працівника."Зелене прорашистське похоронне бюро України2
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12.06.2024 13:28 Ответить
Ну если я директор частной фирмы, то могу заплатить эти 20.000гр за свою любимую секретаршу, снизив заработную плату остальному персоналу. Вариантов масса. Злоупотреблений будет не счесть.
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12.06.2024 13:59 Ответить
А якщо державної - то тим більше.
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12.06.2024 14:09 Ответить
Я думаю державних це взагалі не стосується. А якщо він уволить інших і залишить тільки секретаршу то і його бізнесу кирдик, не все так просто. Будут дійсно знаходити ключових для бізнесу людей і платити за них, в любому випадку це краще чим зараз, коли можуть взагалі любого забрати
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12.06.2024 14:28 Ответить
То хто боїться йти на фронт,буде бесплатно працювати,а директор його зарплатню буде віддавати на бронь,щоб фірма вижила
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12.06.2024 16:37 Ответить
вот директор с секретаршей и будут за всех работать и зп за всех получать. Трускавецкие азы)
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12.06.2024 19:04 Ответить
Створи фірму якщо зможеш і тоді будеш платити всім скільки захочеш
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12.06.2024 21:23 Ответить
Може в цьому і є порятунок України ?
бо зброю отримують саме бідні !!!і саме за ними буде наступний хід
Розумієте про що я ?
Отже гуртуйтеся і не будьте бидлом !
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12.06.2024 14:18 Ответить
это как кацапы, у них автоматы, а они пишут видоски с жалобами до Путина на командиров.
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12.06.2024 15:42 Ответить
Так для того поліція і має бронь.
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13.06.2024 07:48 Ответить
В коментах традиційно нойка)

Люди, ви капєц дивні: ввели закон про посилення мобілізації - нойка шо дуже жостко, подали законопроект про бронювання за гроші - нойка шо буде доступно лише багатим.

Скажіть просто і чесно, ви хочете одного: шоб воювали всі, бідні, багаті, депутати, сантехніки, але тільки не ви і не ваші родичі і друзі. Решта варіантів вас ніколи не влаштує хай як воно буде справедливо чи несправедливо.
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12.06.2024 14:23 Ответить
так, особисто я так і хочу. коли лишуся один - виїду в нату
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12.06.2024 16:05 Ответить
купа шмарклів в коментах.

Нехай Ваш депутат, якого Ви обрали звернеться в конституційний суд, який відмінить цей закон 99%

Хіба що Ви і голосували за Дмитро Наталуха. Ну тоді ... ->
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12.06.2024 14:49 Ответить
Заброньовані працівники зможуть виїжджати за кордон? Що тоді їм заважатиме в такий спосіб утікати з країни? Заплатив місяць другий воєнний збір, відмітився в ТЦК що в тебе є бронь і виїхав.
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12.06.2024 15:27 Ответить
звісно не зможуть. бронь не дозволяє виїзд, в законі окремо прописано хто може виїжджати (і бронь туди не відноситься).
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12.06.2024 16:51 Ответить
заплатил военный сбор, отметился у тэцэкунов, опа и ты уже боец. Очередной лохотрон
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12.06.2024 19:08 Ответить
получается что цена вопроса всего лишь 500 $ в мес. Для владельцев и руководства фирм и фирмочек вполне подьемно...
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12.06.2024 15:27 Ответить
А працювати вони будуть в одне рило ?
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12.06.2024 21:33 Ответить
а апетит во время еды кто-то отменял?
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12.06.2024 23:15 Ответить
Слуги урода............
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12.06.2024 15:34 Ответить
Зеленский лучший их лучших, пробивает дно где не можна.
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12.06.2024 15:39 Ответить
Проєкт - дурня. Всі мажори стануть важкозамінними спеціалістами. Я думаю що цей проєкт так і задуманий. 20 000 грн. в місяць для їх, мажорів папань... що два пальці об асфальт. Вони за ніч в ресторані та "дєвочєк" викладають набагато і в рази більше. А от проєкт Закону про створення штурмових з мажорів батальйонів та на своїх авто було б те що треба.
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12.06.2024 15:52 Ответить
думаю, як раз для них нічого і не зміниться
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12.06.2024 16:07 Ответить
Мажоры уже давно порешали себе и им 20к это даже плевка не стоит, ты походу из мира розовых пони вылез
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12.06.2024 23:05 Ответить
Кацапам тут слова не давали. Згинь.
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14.06.2024 10:45 Ответить
Як ніяк,а Зєлєнськіій дбає про так звану еліту України...
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12.06.2024 15:52 Ответить
Читаю ниття про відкуп багатих і розумію, що таке пишуть хитрозаді, які працюють за конверт без податків, і їм не світить бронь, бо ВСІ БАГАТІ ВЖЕ ДАВНО ЗВАЛИЛИ ЧИ ЗНЯТТІ З ОБЛІКУ. Ото вони бідні 2+ роки сиділи і "рішали" економічне бронювання під себе... Ну чи ви не телепні?? А що з економікою буде, якщо не підняти податки і ще не здерти бабла? За щось треба воювати і їм ще й пиляти треба!
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12.06.2024 16:32 Ответить
а я скажу, що це треба було робити ще в 2022. Очевидно, що війна буде тривати роками або десятиліттями, і в бюджеті діра. Чим більше податків платить громадянин, тим краще для держави і тим більшу цінність він має (звучить дико, але вже як є). Всі ж хочуть, щоб долар був стабільний, платили пенсії, купували далекобійні дрони, платили гроші військовим, ремонтували електромережі - і це все роками? ну так от - для цього треба мобілізувати тих, хто платить найменші податки (або не платить взагалі), і бронювати тих, хто платить великі податки. Жорстоко і несправедливо, але раціонально.
Але не зважайте, наша влада як завжди налажає і ця система не буде працювати .
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12.06.2024 17:00 Ответить
Якщо порахувать то евакуація у румунію чи молдову окупиться за 20-30 місяців. По блату за рік, але то ви навряд чи знайдете.
Не думаю, що Україна стільки протягне з оманською шоблою. Тож є сенс платити оброк
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12.06.2024 20:44 Ответить
проще толпой отправить, депутатов, полицию и другие ненужные службы, мне не нравиться их услуги, так что я их увольняю и на 0. там пускай служат.
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12.06.2024 21:04 Ответить
оно-то так, но совсем без полиции нельзя - без них к примеру банды мародеров будут открыто ходить и грабить все что видно. Ну а депутаты типа должны принимать законы - у нас там 100500 реформ в списке.
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13.06.2024 12:31 Ответить
депутаты уже напринимали законы, война идет, а полиция. это и банда, просто зеленый еще не пробил дно, но скоро будет. ведь 30 мксора как были так и остались мусорами.
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13.06.2024 14:05 Ответить
Чому всі "шановні"мовчать про демобілізацію і пан бутусов теж стає горлапаном по команді
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12.06.2024 17:16 Ответить
тому, що виявилося міфом про моб.ресурс країни у 10 млн. вже перша статистика оновлення це підтвердила. саме тому ***** і вибрав гру в довгу через наявність значних резервів, а ті заяви Зеленського про непотрібність залучення західних військ в Україну було помилкою.
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12.06.2024 18:13 Ответить
представляю себе, сколько новых схем появится...

образно говоря "Шлях 2"
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12.06.2024 20:27 Ответить
Если тцк не идут к мажорам, пора рабочему классу прийти за мажорами. когда уже самосуд будет ? не пора зеленый гнать ?
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12.06.2024 21:01 Ответить
Не можна йти проти волі народу і запроваджувати таку несправедливу модель бронювання мажорів
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12.06.2024 21:30 Ответить
Наконец-то, хотя если бронь будут выдавать таким макаром что заплати сбор пойди на влк обновить данные и получи повестку до того как бронь будет сделана как сейчас это происходит то грош цена этому законопроекту
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12.06.2024 23:07 Ответить
На таких умовах не підуть. Та і взагалі, держава наїбе в будь якому випадку.
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12.06.2024 23:25 Ответить
Та лише так. Це неможливо, щоб держава легалізувала відкуп від армії через два кліка у онлайн-банкінгу. Або якийсь новий додаток ******, куди теж прийде повістка, як тільки начальник передумає платити за тебе 20 тисяч
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13.06.2024 00:19 Ответить
Зеленский шестерка олигархов, лакей, шут. Работает строго на олигархическую систему. Никакого патриотизма, любви к народу. Служанка таких как Коломойский и прочих
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12.06.2024 23:55 Ответить
Ітак, чоловікі які досі працюють в білу отримуючи зп 35 і при цьому досі не мають відстрочки - для них таке бронювання актуальне, ця категорія в меншості. Чоловіки-ухилянти, ті які працюють у тіні, так чи інакше особливої мотивації не матимуть і вже зараз готові на обмеження, ФОПи можуть переоформити бізнес на родичів. Економічна мобілізація без кримінальної відповідальності за порушення законодавства про мобілізацію не матиме сенсу.
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13.06.2024 06:49 Ответить
Добре, припустимо що запровадять позбавлення волі, після затримання ухилянт матиме два варіанти: сплатити штраф + 20т за кожен місяць у розшуку, або бути ув'язненим на 10-20 років. Утримати мільон в'язнів держава не зможе.
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13.06.2024 07:06 Ответить
так и будет, а рабы терпят. как тяжело жить с таким стадом.
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13.06.2024 14:07 Ответить
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