Законопроект об "экономическом бронировании" зарегистрирован в Раде
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предусматривается возможность экономического бронирования.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель комитета ВР по вопросам экономического развития, "слуга народа" Дмитрий Наталуха.
Соответствующий законопроект №11331, соавтором которого является Наталуха, зарегистрирован в Раде.
В нем, отметил парламентарий, заложена концепция "экономического бронирования", которая позволит сохранить для экономики труднозаменяемых специалистов.
Как это будет работать
- каждый субъект хозяйствования, который платит повышенный военный сбор в 20 000 грн в месяц за работника - имеет возможность его забронировать;
- уплата повышенного сбора происходит не работником, а самим бизнесом. Он сам определяет, кто для него наиболее критичен и подтверждает это соответствующими налогами;
- бронирование распространяется на каждый субъект хозяйствования, что нивелирует проблему, например, с невозможностью брони для представительств международных компаний или ФЛП. Последние могут забронироваться, если подтвердят реальное ведение деятельности в течение последнего года;
- процентный предел забронированных и процедуру будет определять Кабмин. Механика уплаты повышенного военного сбора очерчена в связанном законопроекте №11332 "об особенностях уплаты военного сбора за бронирование военнообязанных".
По словам Наталухи вскоре в Раду подадут два альтернативных законопроекта, которые будут включать модель с бронированием по уровню зарплаты в более 35 тыс. грн, а также смешанную модель - 35 тыс. грн зарплаты для наемного работника, 20 тыс. грн военного сбора для ФЛП.
Пожалуйста, подождите...
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думаю не більше 2-3 роки враховуючи скільки туди вкладають великі компанії та інтеграцію в Apple i Android де воно зможе навчатись і отримувати більшу базу даних сильно прискорить цей процес
Так складні задачі це не його але рутина в якій більшість ІТ воно витіснить людину....
З авторським правом там завжди будуть проблеми, тому що мережа тільки комбінує, вона не творить. Тобто вона завжди видає результат який базується на чийомусь труді. Программіст швидко провірити наскільки кусок кода не являєтся внаглу скопійованим не може. Проблема може вилізти потім в вигляді багатомільйоних позовів, і винен буде програміст, а не AI.
В рутині програмістам допомагає автоматизація, і вона і розвивається з ознаками AI, но там всюду контроль програміста. Ніхто не довірить AI писати код. А значить і замінити не зможе.
Тому що в мене племінник писав курсовий то воно досить ефективно йому розвязувало спеціалізовані задачі з енергетики та електрики про які мало інформації в пошуку... причому схему розпізнавало намальовану від руки.. вибрало тиристори та періоди зсуву для заданої напруги...
Друге про недозволить... великі компанії уже впроваджують.. а малим прийдеться наздоганяти якщо хочуть конкурувати
п.с. тобто всі хто не програмісти, а тільки за них(мінімум мідлів), роботодавець буде в змозі платити +20к, це люди другого сорту, так і запишемо.
хто реально роблять наукові роботи і щось можуть навчити студентів, мусять їздити закордон щоб провести екперементи , тому що в нас немає умов і ********* обладнання... а там їх перетягують закордонні вузи умовами і зарплатами...
тут залишаються тільки хто збирає гроші за сесію... і знань студентів нікому не потрібно
Платні вузи просто потік грошей і не більше... хочеш одразу на 5 курс без проблем заплатив за 4 і все ти на 5 курсі
Що нам за час війни перетворитись в бананову країну
-міські та облради і всі їхні дочірні структури, типу громадської варти, тому що створені ВЦА та РОО!!
А якщо вам медики та дснс непотрібні, то не телефонуйте як стане погано, чи після КЗ з відключеннями, чи вашими власними конструкціями по енергоживленню, у вас трапиться пожежа.
Вибачте, за вашою ж ініціативою вони усі на фронті....
усе інше нічим не кращє, просто висери...
ось нічого не роблять "граються в смартфоні"...
бо зброю отримують саме бідні !!!і саме за ними буде наступний хід
Розумієте про що я ?
Отже гуртуйтеся і не будьте бидлом !
Люди, ви капєц дивні: ввели закон про посилення мобілізації - нойка шо дуже жостко, подали законопроект про бронювання за гроші - нойка шо буде доступно лише багатим.
Скажіть просто і чесно, ви хочете одного: шоб воювали всі, бідні, багаті, депутати, сантехніки, але тільки не ви і не ваші родичі і друзі. Решта варіантів вас ніколи не влаштує хай як воно буде справедливо чи несправедливо.
Нехай Ваш депутат, якого Ви обрали звернеться в конституційний суд, який відмінить цей закон 99%
Хіба що Ви і голосували за Дмитро Наталуха. Ну тоді ... ->
Але не зважайте, наша влада як завжди налажає і ця система не буде працювати .
Не думаю, що Україна стільки протягне з оманською шоблою. Тож є сенс платити оброк
образно говоря "Шлях 2"