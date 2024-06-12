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Законопроєкт про "економічне бронювання" зареєстровано у Раді

Економічне бронювання буде. Зареєстровано законопроєкт

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, яким передбачається можливість економічного бронювання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова комітету ВР з питань економічного розвитку, "слуга народу" Дмитро Наталуха.

Відповідний законопроєкт №11331, співавтором якого є Наталуха, зареєстровано у Раді.

У ньому, зазначив парламентар, закладено концепцію "економічного бронювання", яка дозволить зберегти для економіки важкозамінних спеціалістів.

Читайте також: У парламенті зареєстрували законопроєкт про бронювання перевізників

Як це працюватиме

  • кожен субʼєкт господарювання, який сплачує підвищений військовий збір у 20 000 грн на місяць за працівника - має можливість його забронювати;
  • сплата підвищеного збору відбувається не працівником, а самим бізнесом. Він сам визначає, хто для нього найбільш критичний і підтверджує це відповідними податками;
  • бронювання поширюється на кожен субʼєкт господарювання, що нівелює проблему, наприклад, з неможливістю броні для представництв міжнародних компаній чи ФОПів. Останні можуть забронюватися, якщо підтвердять реальне ведення діяльності протягом останнього року;
  • відсоткову межу заброньованих та процедуру визначатиме Кабмін. Механіка сплати підвищеного військового збору окреслена у повʼязаному законопроєкті №11332 "щодо особливостей сплати воєнного збору за бронювання військовозобов’язаних".

За словами Наталухи незабаром до Ради подадуть два альтернативних законопроєкти, які включатимуть модель із бронюванням за рівнем зарплати у понад 35 тис. грн, а також змішану модель - 35 тис. грн зарплати для найманого працівника, 20 тис. грн військового збору для ФОП.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Економічне бронювання в Україні точно буде. Шукатимемо баланс, щоб "не ділили на бідних і багатих", - "слуга народу" Завітневич

Автор: 

ВР (14992) економіка (930) бронювання (339) мобілізація (3070) Наталуха Дмитро (34)


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Топ коментарі
+33
Офіційне відкуплення багатіїв, нехай бідні воюють.
І це перенаправить грошові потоки від керівництва тцк в інші загребуші лапи.
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12.06.2024 12:38
+29
У кого є гроші - побронюють своїх дітей. Це не економічне бронювання - це ще один крок до розвалу країни.
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12.06.2024 12:40
+28
Впроваджується модель соціального геноциду. ЗеТварь - твоє місце в аду!
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12.06.2024 12:40
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Ви відстали щодо АІ.... ваші твердження засновані на старих версіях Copilot i ChatGPt, деякі експерементальні пакети вже досить адекватно формують свою відповідь... переформатовуючи код від оригіналу... тому проблем з авторським правом не буде...

думаю не більше 2-3 роки враховуючи скільки туди вкладають великі компанії та інтеграцію в Apple i Android де воно зможе навчатись і отримувати більшу базу даних сильно прискорить цей процес

Так складні задачі це не його але рутина в якій більшість ІТ воно витіснить людину....
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12.06.2024 14:53 Відповісти
Ой давай не будемо чимось мірятись. Пробуваа говорити з тим же ChatGPT на тему фізики, постійно путає порядки, деколи взагалі маже. А тепер представимо що нейронна мережа зробила частину програми, наприклад, управління рухом поїздів. Побачив би я чим це закінчиться... В бізнесі також стоїть проіпати пару мільйонів долларів із-за збоя програми і далі в ТЗ буде жирним шрифтом написано "без використання нейронних мереж"!!!
З авторським правом там завжди будуть проблеми, тому що мережа тільки комбінує, вона не творить. Тобто вона завжди видає результат який базується на чийомусь труді. Программіст швидко провірити наскільки кусок кода не являєтся внаглу скопійованим не може. Проблема може вилізти потім в вигляді багатомільйоних позовів, і винен буде програміст, а не AI.
В рутині програмістам допомагає автоматизація, і вона і розвивається з ознаками AI, но там всюду контроль програміста. Ніхто не довірить AI писати код. А значить і замінити не зможе.
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12.06.2024 15:51 Відповісти
у вас платний? хоча обновлення з лімітом доступно і так... Ви з Оmni спілкувались... треба ще вірно сформувати Promt з точки його зору щоб не було невизначеностей

Тому що в мене племінник писав курсовий то воно досить ефективно йому розвязувало спеціалізовані задачі з енергетики та електрики про які мало інформації в пошуку... причому схему розпізнавало намальовану від руки.. вибрало тиристори та періоди зсуву для заданої напруги...
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12.06.2024 18:01 Відповісти
Щодо програмістів більшість програмістів пишуть прикладні задачі і рутинні де авторське право через шаблонність коду не має як такого значення... і час їхньої роботи з розвитком АІ буде скорочуватись швидкими темпами...
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12.06.2024 18:08 Відповісти
Ви путаєте автоматизацію и AI. При автоматизації, навіть дуже продвинутій, з елементами AI код провіряє в любому випадку програміст і він же за нього відповідає. Тобто в такому випадку програміста не звільнити. При AI ви даєте задачу і получаєте кінцевий код програми чи частини. Другий сценарій ще дуже довго ніхто в себе не дозволить з фірм розробників, якщо взагалі колись таке буде. Ладно мені ця пуста дискусія надоїла, тим більше не в тему...
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12.06.2024 20:53 Відповісти
Що означає програміста не звільнять... якщо раніше затрачалось допустимо 3 години на написання коду, то в майбутньому буде 1 година... відповідно 50% з низькою кваліфікацією що писали рутинні задачі можна звільняти...

Друге про недозволить... великі компанії уже впроваджують.. а малим прийдеться наздоганяти якщо хочуть конкурувати
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12.06.2024 21:06 Відповісти
Ви собі дуже поверхнево представляєте чим займаються джуніори, їх AI не заміть, не треба писати дурні. З часом рівень необхідної кваліфікації навіть на джунів буде рости з ростом автоматизації, тут нічого не поробиш. Но навіть зараз програмістів потрібно набагато більше чим їх є в наявності! Ладно я вже писав, мені ця дискусія не цікава, не пишіть плз сюди
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12.06.2024 22:34 Відповісти
Приклад компанії яка впровадила написання коду AI без контролю програмыста приведете?
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12.06.2024 22:35 Відповісти
IT в Україні існує тільки завдяки низьким податкам. Якщо їх не буде - то доведеться вже не демпінгувати, а конкурувати з Індусами.
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12.06.2024 14:36 Відповісти
Попри весь хейт, але якщо глянути цинічно - то коли мобілізують Василя без роботи, чи який працює в чорну - держава нічого не втратить, а якщо мобілізувати такого ж Василя програміста, який приносить 20-40 тисяч в місяць тільки податками - збитки будуть великі.
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12.06.2024 13:13 Відповісти
програміст Василь приносить податками не більше ніж вчитель у якого зп в районі 12к, бо програміст Василь ФОП...
п.с. тобто всі хто не програмісти, а тільки за них(мінімум мідлів), роботодавець буде в змозі платити +20к, це люди другого сорту, так і запишемо.
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12.06.2024 13:34 Відповісти
Програміст Василь ФОП як раз зазвичай і платить податки в районі 10-20к грн на місяць, в залежності від доходу. Зараз ще податки піднімуть з 5% до 18%, буде ще більше платити.
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12.06.2024 14:13 Відповісти
Або не буде платити нічого. Бо за підвишення податків нема сенсу ведення такої діяльності в Україні.
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12.06.2024 14:33 Відповісти
Вчитель це поганий приклад, вони на держзарплаті, тобто вони не приносять нічого, тільки мінус.
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12.06.2024 14:24 Відповісти
Тобто ви вважаєте що вчителі вже не потрібні... ?
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12.06.2024 14:31 Відповісти
Так само як і поліція і інші. Вони не приносять гроші державі, навпаки вона тратиться на них. Для наповнення бюджета краще щоб їх взагалі не було, але соціальні структури повинні до якоїсь межі працювати. Цю межу встановлює держава скороченням вчителів, вводячи бронювання для держслужбовців і т.д., но до цієї статті це відношення не має
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12.06.2024 14:51 Відповісти
У нас катастрофа з вищою освітою, звідти тікають асистенти через низькі зарплати 8 тис грн і відсутність броні... на місце приходять пенсіонери... низьке фінансування,

хто реально роблять наукові роботи і щось можуть навчити студентів, мусять їздити закордон щоб провести екперементи , тому що в нас немає умов і ********* обладнання... а там їх перетягують закордонні вузи умовами і зарплатами...
тут залишаються тільки хто збирає гроші за сесію... і знань студентів нікому не потрібно

Платні вузи просто потік грошей і не більше... хочеш одразу на 5 курс без проблем заплатив за 4 і все ти на 5 курсі
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12.06.2024 15:01 Відповісти
Якщо не буде освіти звідки будуть молоді технічні спеціалісти, старших масово призвали і багато з них уже не будуть працювати... Українська економіка втрачає так би мовити мізки... вони тікають на захід...
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12.06.2024 15:04 Відповісти
"Якщо не буде освіти звідки будуть молоді технічні спеціалісти" - якщо не буде крайни, то до лампочки ваше питання. Коли країна на грані виживання, то жертвують менш приорітетними напрямками. І чим гірше буде, тим більші будут жертви. Закриття невеликих шкіл вже запущено, без броні в освіті залишаться одні пенсіонери і жінки. Но це все не має ніякого відношення до статті, чого Ви до мене прицепилися?!
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12.06.2024 15:56 Відповісти
Коли країна в небезпеці то і корупціонерів ставлять до стінки які міліарди крадуть а не відпускають в ЄС... Я не до вас причепився а до того що вчителі вже не потрібні

Що нам за час війни перетворитись в бананову країну
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12.06.2024 18:03 Відповісти
Так ставте, всі чекають, щоб це зробив хтось інший але не він - вперед, подавайте приклад, ведіть народ за собою!
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12.06.2024 19:09 Відповісти
я гадаю, якщо керуватись вашою логікою "непотрібності", то нам непотрібні:
-міські та облради і всі їхні дочірні структури, типу громадської варти, тому що створені ВЦА та РОО!!
А якщо вам медики та дснс непотрібні, то не телефонуйте як стане погано, чи після КЗ з відключеннями, чи вашими власними конструкціями по енергоживленню, у вас трапиться пожежа.
Вибачте, за вашою ж ініціативою вони усі на фронті....
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12.06.2024 19:15 Відповісти
В який степ Вас вже понесло. Я пишу що всіх хто получає ЗП від держави цей закон не може примінятися! Закон потрібний щоби в бюджет гроші надходили, а держслужбовці цей бюджет тільки тратять. Тут просто потрібна система бронювання, яка в принциипі і так є...
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12.06.2024 20:59 Відповісти
тут потрібний логічний та справедливий закон про мобілізацію, якого не сталось...
усе інше нічим не кращє, просто висери...
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12.06.2024 21:32 Відповісти

ось нічого не роблять "граються в смартфоні"...
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12.06.2024 19:19 Відповісти
Програміст Василь в будь-якому разі сплачує набагато більше податків. Бо витрачає набагато більше коштів. І окрім сплати 20% ПДВ, безпосередньо, вливає ще купу грошей напряму в економіку.
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13.06.2024 08:51 Відповісти
А кто потянет такие выплаты,только банки и тендерщики - экономическая еп элита.
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12.06.2024 13:18 Відповісти
тоб то забронювати працівників Скорої неможливо? а ось менеджер у банку явно получить бронь. бред
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12.06.2024 13:26 Відповісти
Тут немає предмету для обговорення, я к і в багатьох інших новинах також. З території, де за можливість фізично існувати потрібно платити кошти, треба виїжджати. Все решта підриває основи буття. Крапка.
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12.06.2024 13:28 Відповісти
Дуже ж кажуть, якщо всі підуть воювати, то зразу буде перемога. Чи не буде?
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12.06.2024 13:36 Відповісти
Мабуть краще звернутися за коментарями, до тих, хто каже....
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12.06.2024 13:41 Відповісти
Влада ж недарма закрила кордони, першим кроком .
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12.06.2024 14:31 Відповісти
спочатку "похоронна зелена команда" створила "мобілізаційні загони" на подобу тих , які в минулому відбирали хліб в українці ,повідловлювала потрібних в економіці держави спеціалістів ,працівників і відправила їх на передову, інші ,маючи "капусту" виїхали з України .тепер вирішила ще й заробити на тих.хто має знайти більше 200 тисяч для розкрадання "зеленими грабіжниками казни" платячи податок за одного працівника."Зелене прорашистське похоронне бюро України2
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12.06.2024 13:28 Відповісти
Ну если я директор частной фирмы, то могу заплатить эти 20.000гр за свою любимую секретаршу, снизив заработную плату остальному персоналу. Вариантов масса. Злоупотреблений будет не счесть.
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12.06.2024 13:59 Відповісти
А якщо державної - то тим більше.
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12.06.2024 14:09 Відповісти
Я думаю державних це взагалі не стосується. А якщо він уволить інших і залишить тільки секретаршу то і його бізнесу кирдик, не все так просто. Будут дійсно знаходити ключових для бізнесу людей і платити за них, в любому випадку це краще чим зараз, коли можуть взагалі любого забрати
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12.06.2024 14:28 Відповісти
То хто боїться йти на фронт,буде бесплатно працювати,а директор його зарплатню буде віддавати на бронь,щоб фірма вижила
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12.06.2024 16:37 Відповісти
вот директор с секретаршей и будут за всех работать и зп за всех получать. Трускавецкие азы)
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12.06.2024 19:04 Відповісти
Створи фірму якщо зможеш і тоді будеш платити всім скільки захочеш
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12.06.2024 21:23 Відповісти
Може в цьому і є порятунок України ?
бо зброю отримують саме бідні !!!і саме за ними буде наступний хід
Розумієте про що я ?
Отже гуртуйтеся і не будьте бидлом !
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12.06.2024 14:18 Відповісти
это как кацапы, у них автоматы, а они пишут видоски с жалобами до Путина на командиров.
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12.06.2024 15:42 Відповісти
Так для того поліція і має бронь.
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13.06.2024 07:48 Відповісти
В коментах традиційно нойка)

Люди, ви капєц дивні: ввели закон про посилення мобілізації - нойка шо дуже жостко, подали законопроект про бронювання за гроші - нойка шо буде доступно лише багатим.

Скажіть просто і чесно, ви хочете одного: шоб воювали всі, бідні, багаті, депутати, сантехніки, але тільки не ви і не ваші родичі і друзі. Решта варіантів вас ніколи не влаштує хай як воно буде справедливо чи несправедливо.
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12.06.2024 14:23 Відповісти
так, особисто я так і хочу. коли лишуся один - виїду в нату
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12.06.2024 16:05 Відповісти
купа шмарклів в коментах.

Нехай Ваш депутат, якого Ви обрали звернеться в конституційний суд, який відмінить цей закон 99%

Хіба що Ви і голосували за Дмитро Наталуха. Ну тоді ... ->
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12.06.2024 14:49 Відповісти
Заброньовані працівники зможуть виїжджати за кордон? Що тоді їм заважатиме в такий спосіб утікати з країни? Заплатив місяць другий воєнний збір, відмітився в ТЦК що в тебе є бронь і виїхав.
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12.06.2024 15:27 Відповісти
звісно не зможуть. бронь не дозволяє виїзд, в законі окремо прописано хто може виїжджати (і бронь туди не відноситься).
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12.06.2024 16:51 Відповісти
заплатил военный сбор, отметился у тэцэкунов, опа и ты уже боец. Очередной лохотрон
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12.06.2024 19:08 Відповісти
получается что цена вопроса всего лишь 500 $ в мес. Для владельцев и руководства фирм и фирмочек вполне подьемно...
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12.06.2024 15:27 Відповісти
А працювати вони будуть в одне рило ?
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12.06.2024 21:33 Відповісти
а апетит во время еды кто-то отменял?
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12.06.2024 23:15 Відповісти
Слуги урода............
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12.06.2024 15:34 Відповісти
Зеленский лучший их лучших, пробивает дно где не можна.
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12.06.2024 15:39 Відповісти
Проєкт - дурня. Всі мажори стануть важкозамінними спеціалістами. Я думаю що цей проєкт так і задуманий. 20 000 грн. в місяць для їх, мажорів папань... що два пальці об асфальт. Вони за ніч в ресторані та "дєвочєк" викладають набагато і в рази більше. А от проєкт Закону про створення штурмових з мажорів батальйонів та на своїх авто було б те що треба.
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12.06.2024 15:52 Відповісти
думаю, як раз для них нічого і не зміниться
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12.06.2024 16:07 Відповісти
Мажоры уже давно порешали себе и им 20к это даже плевка не стоит, ты походу из мира розовых пони вылез
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12.06.2024 23:05 Відповісти
Кацапам тут слова не давали. Згинь.
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14.06.2024 10:45 Відповісти
Як ніяк,а Зєлєнськіій дбає про так звану еліту України...
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12.06.2024 15:52 Відповісти
Читаю ниття про відкуп багатих і розумію, що таке пишуть хитрозаді, які працюють за конверт без податків, і їм не світить бронь, бо ВСІ БАГАТІ ВЖЕ ДАВНО ЗВАЛИЛИ ЧИ ЗНЯТТІ З ОБЛІКУ. Ото вони бідні 2+ роки сиділи і "рішали" економічне бронювання під себе... Ну чи ви не телепні?? А що з економікою буде, якщо не підняти податки і ще не здерти бабла? За щось треба воювати і їм ще й пиляти треба!
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12.06.2024 16:32 Відповісти
а я скажу, що це треба було робити ще в 2022. Очевидно, що війна буде тривати роками або десятиліттями, і в бюджеті діра. Чим більше податків платить громадянин, тим краще для держави і тим більшу цінність він має (звучить дико, але вже як є). Всі ж хочуть, щоб долар був стабільний, платили пенсії, купували далекобійні дрони, платили гроші військовим, ремонтували електромережі - і це все роками? ну так от - для цього треба мобілізувати тих, хто платить найменші податки (або не платить взагалі), і бронювати тих, хто платить великі податки. Жорстоко і несправедливо, але раціонально.
Але не зважайте, наша влада як завжди налажає і ця система не буде працювати .
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12.06.2024 17:00 Відповісти
Якщо порахувать то евакуація у румунію чи молдову окупиться за 20-30 місяців. По блату за рік, але то ви навряд чи знайдете.
Не думаю, що Україна стільки протягне з оманською шоблою. Тож є сенс платити оброк
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12.06.2024 20:44 Відповісти
проще толпой отправить, депутатов, полицию и другие ненужные службы, мне не нравиться их услуги, так что я их увольняю и на 0. там пускай служат.
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12.06.2024 21:04 Відповісти
оно-то так, но совсем без полиции нельзя - без них к примеру банды мародеров будут открыто ходить и грабить все что видно. Ну а депутаты типа должны принимать законы - у нас там 100500 реформ в списке.
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13.06.2024 12:31 Відповісти
депутаты уже напринимали законы, война идет, а полиция. это и банда, просто зеленый еще не пробил дно, но скоро будет. ведь 30 мксора как были так и остались мусорами.
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13.06.2024 14:05 Відповісти
Чому всі "шановні"мовчать про демобілізацію і пан бутусов теж стає горлапаном по команді
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12.06.2024 17:16 Відповісти
тому, що виявилося міфом про моб.ресурс країни у 10 млн. вже перша статистика оновлення це підтвердила. саме тому ***** і вибрав гру в довгу через наявність значних резервів, а ті заяви Зеленського про непотрібність залучення західних військ в Україну було помилкою.
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12.06.2024 18:13 Відповісти
представляю себе, сколько новых схем появится...

образно говоря "Шлях 2"
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12.06.2024 20:27 Відповісти
Если тцк не идут к мажорам, пора рабочему классу прийти за мажорами. когда уже самосуд будет ? не пора зеленый гнать ?
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12.06.2024 21:01 Відповісти
Не можна йти проти волі народу і запроваджувати таку несправедливу модель бронювання мажорів
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12.06.2024 21:30 Відповісти
Наконец-то, хотя если бронь будут выдавать таким макаром что заплати сбор пойди на влк обновить данные и получи повестку до того как бронь будет сделана как сейчас это происходит то грош цена этому законопроекту
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12.06.2024 23:07 Відповісти
На таких умовах не підуть. Та і взагалі, держава наїбе в будь якому випадку.
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12.06.2024 23:25 Відповісти
Та лише так. Це неможливо, щоб держава легалізувала відкуп від армії через два кліка у онлайн-банкінгу. Або якийсь новий додаток ******, куди теж прийде повістка, як тільки начальник передумає платити за тебе 20 тисяч
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13.06.2024 00:19 Відповісти
Зеленский шестерка олигархов, лакей, шут. Работает строго на олигархическую систему. Никакого патриотизма, любви к народу. Служанка таких как Коломойский и прочих
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12.06.2024 23:55 Відповісти
Ітак, чоловікі які досі працюють в білу отримуючи зп 35 і при цьому досі не мають відстрочки - для них таке бронювання актуальне, ця категорія в меншості. Чоловіки-ухилянти, ті які працюють у тіні, так чи інакше особливої мотивації не матимуть і вже зараз готові на обмеження, ФОПи можуть переоформити бізнес на родичів. Економічна мобілізація без кримінальної відповідальності за порушення законодавства про мобілізацію не матиме сенсу.
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13.06.2024 06:49 Відповісти
Добре, припустимо що запровадять позбавлення волі, після затримання ухилянт матиме два варіанти: сплатити штраф + 20т за кожен місяць у розшуку, або бути ув'язненим на 10-20 років. Утримати мільон в'язнів держава не зможе.
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13.06.2024 07:06 Відповісти
так и будет, а рабы терпят. как тяжело жить с таким стадом.
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13.06.2024 14:07 Відповісти
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