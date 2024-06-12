Законопроєкт про "економічне бронювання" зареєстровано у Раді

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, яким передбачається можливість економічного бронювання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова комітету ВР з питань економічного розвитку, "слуга народу" Дмитро Наталуха.

Відповідний законопроєкт №11331, співавтором якого є Наталуха, зареєстровано у Раді.

У ньому, зазначив парламентар, закладено концепцію "економічного бронювання", яка дозволить зберегти для економіки важкозамінних спеціалістів.

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Як це працюватиме

кожен субʼєкт господарювання, який сплачує підвищений військовий збір у 20 000 грн на місяць за працівника - має можливість його забронювати;

сплата підвищеного збору відбувається не працівником, а самим бізнесом. Він сам визначає, хто для нього найбільш критичний і підтверджує це відповідними податками;

бронювання поширюється на кожен субʼєкт господарювання, що нівелює проблему, наприклад, з неможливістю броні для представництв міжнародних компаній чи ФОПів. Останні можуть забронюватися, якщо підтвердять реальне ведення діяльності протягом останнього року;

відсоткову межу заброньованих та процедуру визначатиме Кабмін. Механіка сплати підвищеного військового збору окреслена у повʼязаному законопроєкті №11332 "щодо особливостей сплати воєнного збору за бронювання військовозобов’язаних".

За словами Наталухи незабаром до Ради подадуть два альтернативних законопроєкти, які включатимуть модель із бронюванням за рівнем зарплати у понад 35 тис. грн, а також змішану модель - 35 тис. грн зарплати для найманого працівника, 20 тис. грн військового збору для ФОП.

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