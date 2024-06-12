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Законопроєкт про "економічне бронювання" зареєстровано у Раді
У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, яким передбачається можливість економічного бронювання.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова комітету ВР з питань економічного розвитку, "слуга народу" Дмитро Наталуха.
Відповідний законопроєкт №11331, співавтором якого є Наталуха, зареєстровано у Раді.
У ньому, зазначив парламентар, закладено концепцію "економічного бронювання", яка дозволить зберегти для економіки важкозамінних спеціалістів.
Як це працюватиме
- кожен субʼєкт господарювання, який сплачує підвищений військовий збір у 20 000 грн на місяць за працівника - має можливість його забронювати;
- сплата підвищеного збору відбувається не працівником, а самим бізнесом. Він сам визначає, хто для нього найбільш критичний і підтверджує це відповідними податками;
- бронювання поширюється на кожен субʼєкт господарювання, що нівелює проблему, наприклад, з неможливістю броні для представництв міжнародних компаній чи ФОПів. Останні можуть забронюватися, якщо підтвердять реальне ведення діяльності протягом останнього року;
- відсоткову межу заброньованих та процедуру визначатиме Кабмін. Механіка сплати підвищеного військового збору окреслена у повʼязаному законопроєкті №11332 "щодо особливостей сплати воєнного збору за бронювання військовозобов’язаних".
За словами Наталухи незабаром до Ради подадуть два альтернативних законопроєкти, які включатимуть модель із бронюванням за рівнем зарплати у понад 35 тис. грн, а також змішану модель - 35 тис. грн зарплати для найманого працівника, 20 тис. грн військового збору для ФОП.
Топ коментарі
+33 Валерій Кваша
показати весь коментар12.06.2024 12:38
+29 Vitaliy Vodafone
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+28 None None #521034
показати весь коментар12.06.2024 12:40
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думаю не більше 2-3 роки враховуючи скільки туди вкладають великі компанії та інтеграцію в Apple i Android де воно зможе навчатись і отримувати більшу базу даних сильно прискорить цей процес
Так складні задачі це не його але рутина в якій більшість ІТ воно витіснить людину....
З авторським правом там завжди будуть проблеми, тому що мережа тільки комбінує, вона не творить. Тобто вона завжди видає результат який базується на чийомусь труді. Программіст швидко провірити наскільки кусок кода не являєтся внаглу скопійованим не може. Проблема може вилізти потім в вигляді багатомільйоних позовів, і винен буде програміст, а не AI.
В рутині програмістам допомагає автоматизація, і вона і розвивається з ознаками AI, но там всюду контроль програміста. Ніхто не довірить AI писати код. А значить і замінити не зможе.
Тому що в мене племінник писав курсовий то воно досить ефективно йому розвязувало спеціалізовані задачі з енергетики та електрики про які мало інформації в пошуку... причому схему розпізнавало намальовану від руки.. вибрало тиристори та періоди зсуву для заданої напруги...
Друге про недозволить... великі компанії уже впроваджують.. а малим прийдеться наздоганяти якщо хочуть конкурувати
п.с. тобто всі хто не програмісти, а тільки за них(мінімум мідлів), роботодавець буде в змозі платити +20к, це люди другого сорту, так і запишемо.
хто реально роблять наукові роботи і щось можуть навчити студентів, мусять їздити закордон щоб провести екперементи , тому що в нас немає умов і ********* обладнання... а там їх перетягують закордонні вузи умовами і зарплатами...
тут залишаються тільки хто збирає гроші за сесію... і знань студентів нікому не потрібно
Платні вузи просто потік грошей і не більше... хочеш одразу на 5 курс без проблем заплатив за 4 і все ти на 5 курсі
Що нам за час війни перетворитись в бананову країну
-міські та облради і всі їхні дочірні структури, типу громадської варти, тому що створені ВЦА та РОО!!
А якщо вам медики та дснс непотрібні, то не телефонуйте як стане погано, чи після КЗ з відключеннями, чи вашими власними конструкціями по енергоживленню, у вас трапиться пожежа.
Вибачте, за вашою ж ініціативою вони усі на фронті....
усе інше нічим не кращє, просто висери...
ось нічого не роблять "граються в смартфоні"...
бо зброю отримують саме бідні !!!і саме за ними буде наступний хід
Розумієте про що я ?
Отже гуртуйтеся і не будьте бидлом !
Люди, ви капєц дивні: ввели закон про посилення мобілізації - нойка шо дуже жостко, подали законопроект про бронювання за гроші - нойка шо буде доступно лише багатим.
Скажіть просто і чесно, ви хочете одного: шоб воювали всі, бідні, багаті, депутати, сантехніки, але тільки не ви і не ваші родичі і друзі. Решта варіантів вас ніколи не влаштує хай як воно буде справедливо чи несправедливо.
Нехай Ваш депутат, якого Ви обрали звернеться в конституційний суд, який відмінить цей закон 99%
Хіба що Ви і голосували за Дмитро Наталуха. Ну тоді ... ->
Але не зважайте, наша влада як завжди налажає і ця система не буде працювати .
Не думаю, що Україна стільки протягне з оманською шоблою. Тож є сенс платити оброк
образно говоря "Шлях 2"