67% поступающих в аспирантуру – мужчины от 30 лет, - СМИ

С 2022 года фиксируется рост поступающих в аспирантуру. Доля мужчин в возрасте от 30 лет заметно выросла.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующие статистические данные "УП Жизни" предоставил заместитель главы МОН Михаил Винницкий и ГП "Инфоресурс".

Так, в течение 2019-2021 гг. количество поступающих на аспирантуру в среднем превышало 7 тыс. человек:

в 2019-м - почти 7,7 тысяч,

в 2020-м - 7,1 тысяча,

в 2021-м - 7,6 тысяч.

В то же время доля мужчин 25+, поступивших на дневную/заочную/вечернюю форму обучения на бюджет или по контракту в аспирантуре, не превышала 33%. С 2019 по 2021 в аспирантуру поступили от 2 до 2,5 тысяч мужчин старше 25 лет. С 2022 года ситуация кардинально изменилась - их количество увеличилось в 6,5 раза.

С 2022 года на аспирантуру поступили в несколько раз больше людей в целом, чем было до того, пишет издание.

В 2022 году - более 15 тыс. человек, в том числе 9,7 тыс. мужчин в возрасте от 25 лет и 7 тыс. мужчин старше 30 лет.

Уже в 2023 было 18,8 тыс. поступающих, в том числе 13,5 тысяч мужчин 25+, из них 13,2 тысячи - старше 30-ти.

За последние 2 года чаще всего мужчины 25+ поступали на дневную форму обучения по контракту: в 2022-м - 7,4 тысячи человек, в 2023-м - 11,2 тысячи.

Данные МОН свидетельствуют, что в течение последних 5 лет в аспирантуру в целом поступили 56,4 тысячи человек, в том числе почти 30 тысяч мужчин старше 25 лет. 78% из них начали учиться на аспирантуре в 2022-2023 годах (23,3 тыс.) При этом доля мужчин, которым за 30, составляет 67%.

