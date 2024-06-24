67% поступающих в аспирантуру – мужчины от 30 лет, - СМИ
С 2022 года фиксируется рост поступающих в аспирантуру. Доля мужчин в возрасте от 30 лет заметно выросла.
Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующие статистические данные "УП Жизни" предоставил заместитель главы МОН Михаил Винницкий и ГП "Инфоресурс".
Так, в течение 2019-2021 гг. количество поступающих на аспирантуру в среднем превышало 7 тыс. человек:
- в 2019-м - почти 7,7 тысяч,
- в 2020-м - 7,1 тысяча,
- в 2021-м - 7,6 тысяч.
В то же время доля мужчин 25+, поступивших на дневную/заочную/вечернюю форму обучения на бюджет или по контракту в аспирантуре, не превышала 33%. С 2019 по 2021 в аспирантуру поступили от 2 до 2,5 тысяч мужчин старше 25 лет. С 2022 года ситуация кардинально изменилась - их количество увеличилось в 6,5 раза.
С 2022 года на аспирантуру поступили в несколько раз больше людей в целом, чем было до того, пишет издание.
В 2022 году - более 15 тыс. человек, в том числе 9,7 тыс. мужчин в возрасте от 25 лет и 7 тыс. мужчин старше 30 лет.
Уже в 2023 было 18,8 тыс. поступающих, в том числе 13,5 тысяч мужчин 25+, из них 13,2 тысячи - старше 30-ти.
За последние 2 года чаще всего мужчины 25+ поступали на дневную форму обучения по контракту: в 2022-м - 7,4 тысячи человек, в 2023-м - 11,2 тысячи.
Данные МОН свидетельствуют, что в течение последних 5 лет в аспирантуру в целом поступили 56,4 тысячи человек, в том числе почти 30 тысяч мужчин старше 25 лет. 78% из них начали учиться на аспирантуре в 2022-2023 годах (23,3 тыс.) При этом доля мужчин, которым за 30, составляет 67%.
Закінчилася тим, що на початку лютого 1919 року Київ без бою було здано. Було здано радянським військам.
"Аналізуючи провал мобілізації сторічної давності, історики скажуть - саме ті люди, що ховалися від військових начальників по підвалах у часи визвольної боротьби, за кілька років - будуть їсти своїх дітей під час Голодомору. Крім Голодомору окупована Україна тоді пережила ще - колективізацію, розкуркулення, кілька хвиль заслань, ув'язнення незгідних. Робила це все Москва, і зараз щось схоже той самий ворог робить - на тимчасово окупованих територіях"
а ви собі воюйте !!! а що не має кому воювати ??? 450- тис. біомусору в мусарнях під бронею, ще 300 тис чиновників ода/рда, депутатів обласних/районних рад, сбушників, прокурорів, суддів інших державних клерків також під бронею, 300 тис. так званих "ветеранів" так званих силових структур, головно менти, сбу !!! а воювати мають найбідніші ???
І розігнало. Правда кацапи не оцінили таку мудрість...
Толку від таких законів де обов'язок і борг Батьківщині для галочки?
Толку від цих пафосних "боягузливий ухилянт" і "шановного громадянина", якщо обидва ці звання
зараз би по листу булановою закордон виїхали, або на укріпленнях/постачання пиляли
в гіршому випадку із Каклєтою кошмарили б бізнес
добре, що знайшли винуватців! тепер це - аспіранти
Перші - не порушують Закон, другі - порушують Закон.
П.С.
Ортодоксальний зе-ухилянт підвищів тягу до знань і це єдине його досягнення за всю каденцію...
Акакаяразніца … Про це,ще Кушнарьов убитий розглагольствував у Харківськай губєрнії…
А ті, хто навчався у 90-х - це люди 40+, які могли давним давно ту дисертацію написати.
І які це інші предмети? Соціологія і релігієзнавство типу? Так якраз таких непрофільних предметів у вузах небагато. А червоний диплом дозволяє 20% четвірок - там не все відмінно має бути.
Что касается предметов - их только в оценочном листе было около 40, из которых разных философий, экономик, политологий, БЖД и т.п. было штук 8, кроме этого были еще профильные предметы из областей, которые являлись для меня малоинтересными, и по ним были "4-ки".
Также знаю аспиранта одного провинциального ВУЗа, который в школе был троечником, не интересовался наукой, но у папы были хорошие по местным меркам возможности
В общем, это все к тому, что цвет украинского диплома и прочие местные регалии - так себе критерий в данном случае.
У нас ВСІ дипломи заносяться в єдину базу даних! За номером перевірити можна через "Дію" чи спеціальний сайт...
Особисто знаю людей з трійками-четвірками у дипломі бакалавра і червоними дипломами спеціалістів/магістрів (причому без усяких хабарів - просто піднапряглися трохи наприкінці навчання, щоб потім при працевлаштуванні красивий диплом показувати).
Це приклад, «мозкового» штурму, в обхід ТЦК!! Наукова спільнота України, тепер нарешті заживе, отими МАСШТАБНИМИ ЗРУШЕННЯМИ…
Але, як тільки прийдуть рашисти, вони усіх отих вчЬоних, мовчки мобілізують, щоб вони убивали Українців… без куплених посвідчень про їх вчЬоность..
Ціни б, не склали…
Хто сказав, що це 100% захист від призову?
100% захист це знаходження на обліку у нарколога і психіатра, венерелога і статус "котлет" і їх охорони.
Наука це завжди добре для усіх. Головне в межах закону.
То скажіть мені як ми дожилися до того, що ознакою справжньої демократії в нас стала травля і прирівняння до найважчого злочину :
-Вступ до ВНЗ;
-Одруження з інвалідом;
-Одруження з многодітним батьком/мамою;
-Догляд за хворою дитиною інвалідом або батьками інвалідами чи хворою дружиною;
-Наявність інвалідності;
-Відсутність здоров'я: пухлини, відсутність органів, поважний вік.
Що це блдь за країна мрій найвищого рівня демократії, досі ніким не досягнутанута, яка існує в єдиному екземплярі на Планеті?
Тільки не кажіть, що є ще кндр.