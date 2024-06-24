67% вступників до аспірантури - чоловіки від 30 років, - ЗМІ

Від 2022 року фіксується зростання вступників в аспірантуру. Частка чоловіків віком від 30 років помітно зросла.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні статистичні дані "УП Життя" надав заступник голови МОН Михайло Винницький та ДП "Інфоресурс".

Так, протягом 2019-2021 рр. кількість вступників на аспірантуру в середньому перевищувала 7 тис. осіб:

у 2019-му – майже 7,7 тисяч,

у 2020-му – 7,1 тисяча,

у 2021-му – 7,6 тисяч.

Водночас частка чоловіків 25+, які вступили на денну/заочну/вечірню форму навчання на бюджет чи за контрактом в аспірантурі, не перевищувала 33%. З 2019 по 2021 на аспірантуру вступили від 2 до 2,5 тисяч чоловіків старше 25 років. З 2022 року ситуація кардинально змінилася – їхня кількість збільшилася у 6,5 рази.

Читайте: Студенти, аспіранти та викладачі матимуть відстрочку від мобілізації. УМОВИ

З 2022 року на аспірантуру вступили у кілька разів більше людей загалом, ніж було до того, пише видання.

У 2022 році - понад 15 тис. осіб, зокрема 9,7 тис. чоловіків віком від 25 років та 7 тис. чоловіків старше 30 років.

Вже у 2023 було 18,8 тис. вступників, зокрема 13,5 тисяч чоловіків 25+, з них 13,2 тисячі – старше 30-ти.

За останні 2 роки найчастіше чоловіки 25+ вступали на денну форму навчання за контрактом: у 2022-му – 7,4 тисячі осіб, у 2023-му – 11,2 тисячі.

Дані МОН свідчать, що протягом останніх 5 років на аспірантуру загалом вступили 56,4 тисячі осіб, зокрема майже 30 тисяч чоловіків старше 25 років. 78% з них почали навчатися на аспірантурі у 2022-2023 роках (23,3 тис.) При цьому частка чоловіків, яким за 30, складає 67%.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міносвіти не збільшуватиме кількість місць у магістратурі й аспірантурі попри велику кількість охочих