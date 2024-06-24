УКР
67% вступників до аспірантури - чоловіки від 30 років, - ЗМІ

Кількість вступників до аспірантури серед чоловіків від 30 років зросла

Від 2022 року фіксується зростання вступників в аспірантуру. Частка чоловіків віком від 30 років помітно зросла.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні статистичні дані "УП Життя" надав заступник голови МОН Михайло Винницький та ДП "Інфоресурс".

Так, протягом 2019-2021 рр. кількість вступників на аспірантуру в середньому перевищувала 7 тис. осіб:

  • у 2019-му – майже 7,7 тисяч,
  • у 2020-му – 7,1 тисяча,
  • у 2021-му – 7,6 тисяч.

Водночас частка чоловіків 25+, які вступили на денну/заочну/вечірню форму навчання на бюджет чи за контрактом в аспірантурі, не перевищувала 33%. З 2019 по 2021 на аспірантуру вступили від 2 до 2,5 тисяч чоловіків старше 25 років. З 2022 року ситуація кардинально змінилася – їхня кількість збільшилася у 6,5 рази.

З 2022 року на аспірантуру вступили у кілька разів більше людей загалом, ніж було до того, пише видання.

У 2022 році - понад 15 тис. осіб, зокрема 9,7 тис. чоловіків віком від 25 років та 7 тис. чоловіків старше 30 років.

Вже у 2023 було 18,8 тис. вступників, зокрема 13,5 тисяч чоловіків 25+, з них 13,2 тисячі – старше 30-ти.

За останні 2 роки найчастіше чоловіки 25+ вступали на денну форму навчання за контрактом: у 2022-му – 7,4 тисячі осіб, у 2023-му – 11,2 тисячі.

Дані МОН свідчать, що протягом останніх 5 років на аспірантуру загалом вступили 56,4 тисячі осіб, зокрема майже 30 тисяч чоловіків старше 25 років. 78% з них почали навчатися на аспірантурі у 2022-2023 роках (23,3 тис.) При цьому частка чоловіків, яким за 30, складає 67%.

+18
Тисячі військовозобов'язаних 100 років тому теж почали шукати способи обійти закон. Дорослі чоловіки масово вступали до навчальних закладів, бо студенти мали відстрочку. Так само масово - давали хабарі військовим начальникам.

Закінчилася тим, що на початку лютого 1919 року Київ без бою було здано. Було здано радянським військам.

"Аналізуючи провал мобілізації сторічної давності, історики скажуть - саме ті люди, що ховалися від військових начальників по підвалах у часи визвольної боротьби, за кілька років - будуть їсти своїх дітей під час Голодомору. Крім Голодомору окупована Україна тоді пережила ще - колективізацію, розкуркулення, кілька хвиль заслань, ув'язнення незгідних. Робила це все Москва, і зараз щось схоже той самий ворог робить - на тимчасово окупованих територіях"
24.06.2024 12:35 Відповісти
+15
Сподіваються, що їх жопу рятуватимуть інші.
24.06.2024 12:37 Відповісти
+10
Хтось вступає в аспірантуру, а хтось чотири рази ігнорую повістки!
Перші - не порушують Закон, другі - порушують Закон.
П.С.
Ортодоксальний зе-ухилянт підвищів тягу до знань і це єдине його досягнення за всю каденцію...
24.06.2024 12:41 Відповісти
нічого дивного !!! кожен рятує себе і свою ж*пу, щоб не здохнути на фронті як може !!!
24.06.2024 12:31 Відповісти
Сподіваються, що їх жопу рятуватимуть інші.
24.06.2024 12:37 Відповісти
на виборах треба було рятуватись
24.06.2024 18:27 Відповісти
Тисячі військовозобов'язаних 100 років тому теж почали шукати способи обійти закон. Дорослі чоловіки масово вступали до навчальних закладів, бо студенти мали відстрочку. Так само масово - давали хабарі військовим начальникам.

Закінчилася тим, що на початку лютого 1919 року Київ без бою було здано. Було здано радянським військам.

"Аналізуючи провал мобілізації сторічної давності, історики скажуть - саме ті люди, що ховалися від військових начальників по підвалах у часи визвольної боротьби, за кілька років - будуть їсти своїх дітей під час Голодомору. Крім Голодомору окупована Україна тоді пережила ще - колективізацію, розкуркулення, кілька хвиль заслань, ув'язнення незгідних. Робила це все Москва, і зараз щось схоже той самий ворог робить - на тимчасово окупованих територіях"
24.06.2024 12:35 Відповісти
це тільки одна з причин поразки української національно визвольної революції !!! інша, більш вагома причини це те що українці Скоропадський, Грушевській, Петлюра, Махно, не могли погодитися між собою щодо шляхів розвитку УНР як держави ... нажаль ...
24.06.2024 12:44 Відповісти
там де 2 українці, там 3 Гетьмана ... чи як сказав найвеличніший лідор ********** : ми усі *********** ...
24.06.2024 12:45 Відповісти
Глупості... Кожен ухилянт знає що кацапи то братушки - видадуть всім по бочці пива, московську зарплату і розгонять тецека. Будуть як вареники в сметані...
24.06.2024 12:44 Відповісти
Дуже влучно: держслужбовців ухилянти краще і не скажеш. Правильно говорите
24.06.2024 13:26 Відповісти
так відкрийте кордони і люди собі тихо спокійно поїдуть в ЄС, США, Канаду, Латинську Америку, Австралію, тощо, якнайдалі від цього зе-дурдрому !!!
а ви собі воюйте !!! а що не має кому воювати ??? 450- тис. біомусору в мусарнях під бронею, ще 300 тис чиновників ода/рда, депутатів обласних/районних рад, сбушників, прокурорів, суддів інших державних клерків також під бронею, 300 тис. так званих "ветеранів" так званих силових структур, головно менти, сбу !!! а воювати мають найбідніші ???

24.06.2024 13:33 Відповісти
Не відкрию. А кріпко "уставшіх от вайни" при порошену, треба переловити всіх і відправить на прочистку мізок під Часів Яр.
24.06.2024 13:42 Відповісти
Спочатку ці люди у 2019 році обрали шапіто замість президента та ВР.
24.06.2024 12:45 Відповісти
Шапіто обрали тому що шапіто обіцяло мудрому наріду мир і розігнати армію. Як і в 2019.
І розігнало. Правда кацапи не оцінили таку мудрість...
24.06.2024 12:51 Відповісти
Як і в 1919...
24.06.2024 12:52 Відповісти
А ті, хто був розумніший не їли своїх дітей і не воювали у безперспективній війні, а просто емігрували в нормальні країни, забезпечивши собі спокійне життя, а дітям гарне, мирне майбутнє в цивілізованому світі.
24.06.2024 13:08 Відповісти
Очень хотелось бы узнать о количестве публикаций в серьезных научных журналах среди тысяч этих талантливых людей.
24.06.2024 12:36 Відповісти
Сейчас все рванули изучать поведение и кормление пингвинов в условиях глобального потепления при изменении фаз Луны
24.06.2024 12:41 Відповісти
Маєте на увазі публікації у Facebook чи Tik-Tok?
24.06.2024 12:43 Відповісти
Толку від таких аспірантів і науки для галочки?
Толку від таких законів де обов'язок і борг Батьківщині для галочки?
Толку від цих пафосних "боягузливий ухилянт" і "шановного громадянина", якщо обидва ці звання
24.06.2024 13:12 Відповісти
Продивилася відео,де захисники на обіді. Білий хліб і брудні,зморені обличчя. Невже совість спить в Україні як і честь. Прохання мене до лав ЗСУ не направляти, застара
24.06.2024 12:37 Відповісти
Якщо ви застарі, то для чого ці повідомлення, щей із Німеччини? Якщо застарі - без проблем, можете повернутись і плести маскувальні сітки, готувати їсти. Є дуже багато роботи, яка допомагає ЗСУ, але для цього треба щось робити, а не коменти строчити із метою відправити когось в ЗСУ
24.06.2024 12:44 Відповісти
А строчити коменти з ціллю щоб у ЗСУ не було кому тих хлопців замінити - це ти такий маладєц?
24.06.2024 12:47 Відповісти
А я когось відправляю заміняти, закликаю до совісті і честі, чи провожу агітаційну роботу, щоб до мене були якісь питання? Я вказав конкретно - якщо є бажання допомагати - треба це робити самому, а не взивати до цього інших, сидячи десь далеко
24.06.2024 12:51 Відповісти
Ну от іди й помагай а не давай оцінки іншим. Тим більше тебе про них ніхто не просив.
24.06.2024 13:10 Відповісти
Шановний, а ви самі з окопа пишете?
24.06.2024 13:59 Відповісти
Та не переймайся ти так. Отримаєш премію разом зі іншими сексробітниками.
24.06.2024 14:00 Відповісти
А ти вже на фронті ?
24.06.2024 16:17 Відповісти
Саме так
24.06.2024 19:54 Відповісти
гоуйте їм їсти, мийте їм руки та ноги ...
24.06.2024 12:47 Відповісти
Діти, онуки, щоб сумління не мучило, якщо стара. А найкраще - стулити пельку, на чужих .... до раю не їздити.
24.06.2024 13:01 Відповісти
Може ти стулиш пельку, кіріл?
24.06.2024 13:12 Відповісти
тцкшне мурло, зникни з обрію.
24.06.2024 13:15 Відповісти
Шухєр, тецека! Спасайся, кіріл.
24.06.2024 13:20 Відповісти
На якого .....ка від тебе спасатися? Мурло воно й є мурло, відлив на тебе й пішов далі у справах.
24.06.2024 13:26 Відповісти
Оце "вчоних" прибавиться. А як зростуть доходи (неофіційні) професорсько-вікладацького складу?! Який зараз там прохідний бал до аспірантур - $10000...$20000? Чи може більше?
24.06.2024 12:39 Відповісти
це зараз "вихідний" бал узеленських
24.06.2024 12:42 Відповісти
дурні ці ваші аспіранти - треба було в партію "слуга народу" вступати, щоб красти, мародерити та зраджувати, тоді б і питань не було, а скільки вам років

зараз би по листу булановою закордон виїхали, або на укріпленнях/постачання пиляли
в гіршому випадку із Каклєтою кошмарили б бізнес

добре, що знайшли винуватців! тепер це - аспіранти
24.06.2024 12:41 Відповісти
Хтось вступає в аспірантуру, а хтось чотири рази ігнорую повістки!
Перші - не порушують Закон, другі - порушують Закон.
П.С.
Ортодоксальний зе-ухилянт підвищів тягу до знань і це єдине його досягнення за всю каденцію...
24.06.2024 12:41 Відповісти
Так, якби одного чотириразового ухилянта відпистили б в тецека та відправили на фронт, то багато що в цій країні пішло б по іншому...
24.06.2024 13:14 Відповісти
Зараз дочекаються, поки наберуть побільше аспірантів, занесуть в універи побільше грошей і потім новая редакція закону, що аспіранти теж підпадають під призов
24.06.2024 12:44 Відповісти
Десь так і буде, ніщо не вічне. Але хоча ні, депутати і силовики - оце так, це 100% бронь від фронт
24.06.2024 12:46 Відповісти
Хм... Ну и что в этом такого? Мне 37 и я в Германии получил приглашение в аспирантуру. А в Украине после карантина и начала войны высшее образование хромает. А значит в аспирантуру логичнее брать тех, кто закончил до карантина.
24.06.2024 12:47 Відповісти
Та це просто владі муляє, що така кількість людей недоступна для бусифікації, от і з'являються от такі от заказні статейки, щоби роздути із цього велику проблему
24.06.2024 12:48 Відповісти
Вернись до ТЦК. Мы все простим.
24.06.2024 12:49 Відповісти
Уже плыву через Тису.
24.06.2024 12:52 Відповісти
Коли під питанням знаходиться існування держави, коли ви всі і, на жаль, ми також маємо шанс стати вигнанцями без Батьківщини (без роду і плємені), то Українець ніколи не скаже: "Хм... Ну и что в этом такого?". Таке вже було в історії, але москалям цього не зрозуміти.
24.06.2024 12:55 Відповісти
Я 35 лет прожил в Украине. Свой посыл суйте себе....
24.06.2024 13:00 Відповісти
За 35 років проживання в Україні, так людина і НЕ осилили Української мови… Щось видно, з апаратом, отим що мислить..
Акакаяразніца … Про це,ще Кушнарьов убитий розглагольствував у Харківськай губєрнії…
24.06.2024 14:10 Відповісти
А у вас видимо с мозгом, но это не лечится.
24.06.2024 14:53 Відповісти
Ой, а можно показать как оно выглядит, с закрашенной фамилией?
24.06.2024 15:20 Відповісти
Моя фамилия в моем Нике. Если у вас есть почта - я вам сброшу, но не думаю, что в нем есть что-то особенное.
24.06.2024 21:14 Відповісти
Просто я никогда такого не видел. Это ты в сети типа академиа разместил свои данные и тебе пришло на почту приглашение?
25.06.2024 09:27 Відповісти
Я подал свои публикации в заявке на 2024 академический год в ВУЗ, а они мне ответили, что мне больше подойдёт другой ВУЗ и рекомендовали науч.рука в нем. Я с ним пообщался и мы сошлись на 2025, чтоб я успел выучить немецкий. В результате - я заполнил кучу анкет, прошел собеседование (на английском) и мне прислали уведомление обычной почтой, о том, что я зачислен на 2025 год. Теперь зубрю немецкий)))
25.06.2024 09:54 Відповісти
а какая наука?
25.06.2024 09:59 Відповісти
Нейроэпигенетика - это если в широком смысле. А если лично в моем случае - изучение ассоциации полиморфных вариантов генов с возникновением различных видов деменции у пациентов старших возрастных групп.
25.06.2024 10:07 Відповісти
успехов!
25.06.2024 15:52 Відповісти
Спасибо)
25.06.2024 15:53 Відповісти
https://imgbb.com/
24.06.2024 12:50 Відповісти
Раніше в аспірантуру брали лише тих, у кого диплом із відзнакою. Верніть цю вимогу зараз і проблема відпаде. "Червонодипломників" у нас дуже мало і тоді в аспірантуру дійсно підуть ті, хто здатен написати дисертацію сам, а не купити її...
24.06.2024 12:53 Відповісти
Диплом диплому рознь. Да и полно примеров, когда человек ещё до ВУЗа сконцентрировался на одной области науки и у него не было времени и сил на высоком уровне изучать другие предметы. К тому же в 90е взятки брали даже с тех, кто хорошо знал предмет и специально "топили" абитуриентов и студентов которые не могли или не хотели платить. Вот такие бывают дипломы без отличия.
24.06.2024 13:11 Відповісти
Не знаю, у нас в універі в 2000-х саме відмінників ніхто ніколи не топив... І хабарів я не давав ніколи. Ну може двійочники комусь щось і заносили, цього сказати не можу.
А ті, хто навчався у 90-х - це люди 40+, які могли давним давно ту дисертацію написати.

І які це інші предмети? Соціологія і релігієзнавство типу? Так якраз таких непрофільних предметів у вузах небагато. А червоний диплом дозволяє 20% четвірок - там не все відмінно має бути.
24.06.2024 13:23 Відповісти
Я и есть тот самый человек 40+, даже 50- ) Имею синий диплом ВУЗа, в те годы выметавшего лучших выпускников школ, естественно школьную золотую медаль и победы в областных олимпиадах по разным предметам. В ВУЗе была интересна тема, на которую защитил дипломную работу с отличием, но идти в науку в 90-е было нереально - можно было с голоду умереть. Вместо этого начал карьеру инженера, и в данный момент имею контракт с компанией в Кремниевой долине и несколько полученных у USPTO (на компанию) патентов. В 90-е украинская наука была еще менее интересна государству, чем теперь.

Что касается предметов - их только в оценочном листе было около 40, из которых разных философий, экономик, политологий, БЖД и т.п. было штук 8, кроме этого были еще профильные предметы из областей, которые являлись для меня малоинтересными, и по ним были "4-ки".

Также знаю аспиранта одного провинциального ВУЗа, который в школе был троечником, не интересовался наукой, но у папы были хорошие по местным меркам возможности

В общем, это все к тому, что цвет украинского диплома и прочие местные регалии - так себе критерий в данном случае.
25.06.2024 01:54 Відповісти
Плюс, непрофільні предмети - це у 90% випадків залік, а не іспит. А заліки мають бути зданими на 100% для будь-якого диплому (якщо хоч один не здав, то відрахують).
24.06.2024 13:34 Відповісти
Та й вимоги для отримання заліку зазвичай десь на рівні "трійки" на екзамені.
24.06.2024 13:48 Відповісти
Ви серйозно вважаєте, що купити диплом з відзнакою це така вже велика проблема?
24.06.2024 13:19 Відповісти
Звісно, так само можна, як і купити дисертацію... Проте щоб поступати в аспірантуру, треба, щоб цей диплом уже був - тобто купляти "заднім числом" і ще й якось заносити в базу даних Міносвіти (без цього ніяк). А це вже доволі складно і затратно!
У нас ВСІ дипломи заносяться в єдину базу даних! За номером перевірити можна через "Дію" чи спеціальний сайт...
24.06.2024 13:26 Відповісти
А, ну в цьому плані згоден. Але ж ніякого "в аспірантуру дійсно підуть ті, хто здатен написати дисертацію сам" все одно не буде - вимога червоного диплому лише разово відсіє тих, хто ось прямо зараз намагається через вступ до аспірантури отримати відстрочку від мобілізації і не має інших можливостей "відкосити" ще бодай на рік-півтора (щоб був час якимось екстерном червоний диплом магістра собі організувати).
24.06.2024 13:46 Відповісти
Червоний диплом магістра важко організувати, якщо перед тим не було червоного диплома бакалавра! Не знаю як зараз, але в мої часи червоний диплом магістра давали лише тим, хто всі 5,5 років відмінно вчився, а не тільки 1,5 року в магістратурі...
24.06.2024 19:20 Відповісти
Щодо зараз не скажу - не знаю, але з десяток років тому у дипломі магістра або спеціаліста (тоді спеціалісти ще також були) враховувалися лише оцінки, отримані при навчанні на відповідний ступінь, а те що було в перші чотири роки - впливало лише на диплом бакалавра.
Особисто знаю людей з трійками-четвірками у дипломі бакалавра і червоними дипломами спеціалістів/магістрів (причому без усяких хабарів - просто піднапряглися трохи наприкінці навчання, щоб потім при працевлаштуванні красивий диплом показувати).
24.06.2024 20:44 Відповісти
Это личное дело каждого ..Удачи парням... Лёгкой учебы)
24.06.2024 13:00 Відповісти
А может - порывов в науке?
24.06.2024 13:13 Відповісти
Прорив діарейний, почнеться у таких вчЬоних, після того, як рашисти їх мобілізують…. В ОРДЛО, підтвердять!
24.06.2024 14:16 Відповісти
тем у кого планы получить второе высшее отсрочка не светит
24.06.2024 13:15 Відповісти
Закон же обратной силы не имеет...кто поступил у того будет...В конституции всё написано
24.06.2024 13:17 Відповісти
Для тих хто отримує той же рівень, що вже має з іншої спеціальності - відстрочка лише до закінчення поточного навчального року.
24.06.2024 13:21 Відповісти
Там прикол у тому, що відсрочка подовжується раз на семестр. Тобто поточну відсрочку дійсно ніхто скасувати не може, бо закон не має зворотньої сили в часі. А от нову відсрочку вже не випишуть, бо її виписуватимуть вже ПІСЛЯ вступу в силу нового закону. Якось так мені юрист пояснював цей нюанс.
24.06.2024 13:28 Відповісти
Хіба що перша освіта у них на рівні бакалавра, а на другу поступили у магістратуру - тоді відстрочка буде.
24.06.2024 13:50 Відповісти
Усі Українці, добре розуміються, як з 2022 року, МАССОВО, наукова спільнота «вчЬоних», збагатилася «унікальним» наповненням, такими собі, ЧОЛОВІКАМИ…
Це приклад, «мозкового» штурму, в обхід ТЦК!! Наукова спільнота України, тепер нарешті заживе, отими МАСШТАБНИМИ ЗРУШЕННЯМИ…
Але, як тільки прийдуть рашисти, вони усіх отих вчЬоних, мовчки мобілізують, щоб вони убивали Українців… без куплених посвідчень про їх вчЬоность..
24.06.2024 13:12 Відповісти
До коментаря просимо фото трудової книжки з останнім записом - почесний старий пердун, що має нетримання мови і нестримне бажання вирішувати свої проблеми чужими руками, звільнений з тцк в ... році.
24.06.2024 13:31 Відповісти
Вам би, в кадровому органі, у 1937 - 57 роках, працювати…
Ціни б, не склали…
24.06.2024 14:12 Відповісти
після війни ці скотиняки такими ж табунами почнуть відраховуватись ... це мен нагадує скотів з моєї університетської групи - давали хабарі щоб вступити до військової кафедри, давали хабарі щоб звідти не вигнали... а зараз дають хабарі, щоб не служити ... ****** ахвіцери запасу ...
24.06.2024 13:14 Відповісти
Дивно, що це засуджується.
Хто сказав, що це 100% захист від призову?
100% захист це знаходження на обліку у нарколога і психіатра, венерелога і статус "котлет" і їх охорони.

Наука це завжди добре для усіх. Головне в межах закону.
24.06.2024 13:27 Відповісти
Нарколог, психіатр а тим більш венеролог це теж зовсім не 100% захист від призову (ну хіба що психіатр щось там зовсім цікаве напише).
24.06.2024 14:14 Відповісти
Ви перевірили кожного хто вступив до ВНЗ?
То скажіть мені як ми дожилися до того, що ознакою справжньої демократії в нас стала травля і прирівняння до найважчого злочину :
-Вступ до ВНЗ;
-Одруження з інвалідом;
-Одруження з многодітним батьком/мамою;
-Догляд за хворою дитиною інвалідом або батьками інвалідами чи хворою дружиною;
-Наявність інвалідності;
-Відсутність здоров'я: пухлини, відсутність органів, поважний вік.
Що це блдь за країна мрій найвищого рівня демократії, досі ніким не досягнутанута, яка існує в єдиному екземплярі на Планеті?
Тільки не кажіть, що є ще кндр.
24.06.2024 15:07 Відповісти
це не має нічого спільного з наукою і навіть навчанням, лише хитрожопе пристосуванство
24.06.2024 14:31 Відповісти
хитрожопі пристосуванці поперли 'вчитися'
24.06.2024 14:29 Відповісти
Має бути 73%.
24.06.2024 14:43 Відповісти
Возле универов надо бусики ставить для бусификации ))) А вообще как эти дебилы в зеркало смотрят? Им не противно?
24.06.2024 14:52 Відповісти
О, як наші "ВИШі" бабло стрижуть!
24.06.2024 15:23 Відповісти
Ой, чушь собачья эта аспирантура! Это может когда-то, при СССР, были аспирантские общежития для иногородних, и какой-нибудь талант из провинции мог приехать к светилу науки...
24.06.2024 15:25 Відповісти
Чого доколупались до студентів і аспірантів??? У нас більше 100 тис патрульної поліції!!! Це ще не враховуючи керівний склад МВС, дільничних поліцаїв і ін. Сьогодні їхав в метро і там бачив близько 10. Такі всі зі зброєю, красиві у броніках. Всі пройшли ВЛК, майстерно володіють зброєю. 100 тис поліцаїв це 20 механізованих бригад!!! Всі вони здорові і володіють зброєю!!! Чого ви ловите цих доходяг-аспірантів???
24.06.2024 17:09 Відповісти
Кожному ,,аспіранту 30+,, автомат і ножа в руки, підсрачник і на передову! Як тільки він приносить вуха чи язик окупанта (можна також очі) відразу йому зараховується ,,зачьот,,!
24.06.2024 17:23 Відповісти
Начнем с вас. Ой, простите вы же туда даже поступить не сможете. Ну тогда вам просто автомат и нож, а за уши или язык оккупантов - военный трибунал и украинская тюрьма за нарушение правил ведения войны и попытку приравнять армию Украины своим скотством к армии оккупантов. Почитайте средний возраст аспирантов в Европе. Хотя о чем это я.
25.06.2024 11:00 Відповісти
 
 