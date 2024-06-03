Міносвіти не збільшуватиме кількість місць у магістратурі й аспірантурі попри велику кількість охочих

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням Укрінформ, про це сказав заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко.

"Що стосується збільшення кількості місць, то цього не буде. Тому що вони лімітовані ліцензійними умовами (провадження освітньої діяльності - ред.), тобто від місткості ліцензії в кожному закладі вищої освіти є певна кількість місць. На ліцензійний обсяг впливає велика кількість чинників, у тому числі та матеріально-технічна база закладів освіти, наявність педагогічних, науково-педагогічних працівників. Перегляду ліцензійних вимог зараз не буде відбуватися, незалежно від попиту, інших обставин. Освітня сфера ніколи не буде допомагати тим людям, які використовують різні способи для того, щоб не виконувати свої конституційні обовʼязки", - зауважив Вітренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Студенти, аспіранти та викладачі матимуть відстрочку від мобілізації. УМОВИ

Як він зазначив, цього року на Єдиний вступний іспит (ЄВІ) в магістратуру, аспірантуру зареєструвалася рекордна кількість осіб - понад 200 тисяч. За словами Вітренка, зазвичай ця цифра коливалася на рівні 120-130 тис. осіб.

Як повідомлялося, реєстрація на вступні випробування в магістратуру та аспірантуру тривала з 7 по 29 травня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Законі про мобілізацію врахували пропозицію Комітету освіти щодо права на відстрочку від мобілізації аспірантам.