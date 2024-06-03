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аспірантура (13) вступна кампанія (228) Міносвіти (1404) вступ (30)

Міносвіти не збільшуватиме кількість місць у магістратурі й аспірантурі попри велику кількість охочих

Ажіотаж на вступ в аспірантуру в 2024 році

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням Укрінформ, про це сказав заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко.

"Що стосується збільшення кількості місць, то цього не буде. Тому що вони лімітовані ліцензійними умовами (провадження освітньої діяльності - ред.), тобто від місткості ліцензії в кожному закладі вищої освіти є певна кількість місць. На ліцензійний обсяг впливає велика кількість чинників, у тому числі та матеріально-технічна база закладів освіти, наявність педагогічних, науково-педагогічних працівників. Перегляду ліцензійних вимог зараз не буде відбуватися, незалежно від попиту, інших обставин. Освітня сфера ніколи не буде допомагати тим людям, які використовують різні способи для того, щоб не виконувати свої конституційні обовʼязки", - зауважив Вітренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Студенти, аспіранти та викладачі матимуть відстрочку від мобілізації. УМОВИ

Як він зазначив, цього року на Єдиний вступний іспит (ЄВІ) в магістратуру, аспірантуру зареєструвалася рекордна кількість осіб - понад 200 тисяч. За словами Вітренка, зазвичай ця цифра коливалася на рівні 120-130 тис. осіб.

Як повідомлялося, реєстрація на вступні випробування в магістратуру та аспірантуру тривала з 7 по 29 травня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Законі про мобілізацію врахували пропозицію Комітету освіти щодо права на відстрочку від мобілізації аспірантам.

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Топ коментарі
+5
Ось тут я б з тобою посперечався. При такій неймовірній кількості ВИШів в нашій країні науковці це вже жарт. Бо сорок відсотків випускників у вищих навчальних закладах. Це нонсенс. Якби випускники були дійсно науковцями, а не просто володарами пустопорожніх дипломів, то наша країна мала би найбільшу кількість ноухау на душу населення у світі. Ми, курва, швейної машинки для пошиву сімейних трусів своєї ще не зробили. Але дипломами закидали кожну родину. Зараз ці дипломанти на ринках огірками торгують. Це ціна нашим випускникам універів. Реальна ціна 90 відсотків.
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03.06.2024 18:05
+5
кацап,іді на@уй,
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03.06.2024 18:14
+3
Ціни на аспірантуру різко підскочили
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03.06.2024 18:33
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Роботяг забирають, комбайнерів, водіїв а дітки чиновників в магістратуру...гарна буде держава...
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03.06.2024 17:52 Відповісти
Грузчики с 7 километра Одессы - это дети чиновников А там есть будущие магистры и аспиранты
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03.06.2024 18:04 Відповісти
мабуть це перемога...
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03.06.2024 17:53 Відповісти
україні не потрібні освічені науковці.
потрібні тупі виборці.
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03.06.2024 17:55 Відповісти
А що це раптом саме зараз така кількість українців забажала бути науковцями, що потрібно підіймати кількість місць?
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03.06.2024 18:02 Відповісти
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03.06.2024 18:10 Відповісти
тобто, вступити на аспірантуру, це раз плюнити?
чи, вступити на бакалаврат з тією конкуренцію, і з новими вимогами до абітурієнтів?
як що, чоловіки 30-40 років, спроміглися оживити свій мозок, освіжити знання, та скласти конкуренцію випускникам шкіл, то мій респект та поважуха!
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04.06.2024 07:32 Відповісти
Угу, або домовились за гроші.
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04.06.2024 22:09 Відповісти
Ось тут я б з тобою посперечався. При такій неймовірній кількості ВИШів в нашій країні науковці це вже жарт. Бо сорок відсотків випускників у вищих навчальних закладах. Це нонсенс. Якби випускники були дійсно науковцями, а не просто володарами пустопорожніх дипломів, то наша країна мала би найбільшу кількість ноухау на душу населення у світі. Ми, курва, швейної машинки для пошиву сімейних трусів своєї ще не зробили. Але дипломами закидали кожну родину. Зараз ці дипломанти на ринках огірками торгують. Це ціна нашим випускникам універів. Реальна ціна 90 відсотків.
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03.06.2024 18:05 Відповісти
не всі студенти стають науковцями. не всі водії стають шумахерами. не всі слюсарі, стають майстером золоті руки. не всі спортсмени мають олімпійську медаль.
це, зветься, природний відбір.
але, чим більше вибір, чим більше конкуренція, тим якісніше "продукт".
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04.06.2024 07:28 Відповісти
кацап,іді на@уй,
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03.06.2024 18:14 Відповісти
Ты не украинец, ты работник кацапской пропаганды, пытающийся раскачать украинцев на гражданскую войну в тылу Отечественной Войны. То есть - ты чмо, работающее на *****.
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03.06.2024 20:11 Відповісти
уди на путина уже...
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03.06.2024 18:14 Відповісти
Так буба Величний - відомий на весь світ лідор. Паради на його честь.
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03.06.2024 18:30 Відповісти
На пляшку, кацапа! Шнель-шнель!
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03.06.2024 20:01 Відповісти
звільнить мальчика - програміста, ну не тяге воно
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03.06.2024 18:04 Відповісти
дуже дякую за відмінно кацапський допис!
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03.06.2024 18:27 Відповісти
можна,..
а шо не можна тебе на мові послати? - теж можна!
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03.06.2024 18:33 Відповісти
так от - іди на ***...
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03.06.2024 18:37 Відповісти
розуму в тебе нема а не шріфту...
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03.06.2024 18:39 Відповісти
от язика відмовилися - почули себе нацією!
так ви підори за язиком прийшли?
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03.06.2024 21:10 Відповісти
тебе треба гасити...
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03.06.2024 21:21 Відповісти
А ще, сарако, терпиш нечоловічі борошна перекладу, аж підлога мозку відвалилася. Гугло-перекладач, курва, палить вас, лаптєлапих, мов сірники.
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03.06.2024 20:06 Відповісти
Ти саме хоч зрозуміло, що нашрайбало?
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03.06.2024 20:16 Відповісти
Російска мова ніколи не була нашою - вона завжди була чужа, московська.
На вімніну від мови руської, яка зараз називається українською.
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03.06.2024 20:14 Відповісти
"им в жопу запихнуть да поглубже"...
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03.06.2024 18:28 Відповісти
Кацапа, до твоєї дупи найкраще підійде пляшкування. Або швабрування. Не марнуй часу - займись тим. І голові буде спокій, і дупі - радість.
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03.06.2024 20:03 Відповісти
"Сам дурак!" (с)
Ти, ваня, нічого цікавшого придумати просто не здатен. Взагалі, нахіба ти сюди преш? Тебе ж все рівно раз за разом деактивують. Чи не краще тобі один раз вчинити реальний, а не багато разів "цензорський" - суїцид?
Попрощайся з нами. Тобі - за вашим карапльом.
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03.06.2024 20:15 Відповісти
Просто такса збільшиться для охочих стати "науковцями" як наш "найвелічніший клоун-юрист"... МОН -РЕСПЕКТ
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03.06.2024 18:05 Відповісти
Леся і Марина - хто у вас модер?
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03.06.2024 18:12 Відповісти
Ціни на аспірантуру різко підскочили
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03.06.2024 18:33 Відповісти
Ось й обіцяна "з/п 4000$" вчителям. Скоро й вчителі купуватимуть віли у Іспанії.
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03.06.2024 18:43 Відповісти
Патаму шта єслі чєлавєк вчьоний, і умом своім поднімєцца више Лаврской калакольні, і глянєт сваім умом вніз, то усе астальниє єму пакажутся такімі махонькімі-махонькімі, как миши, пардон, как кріси !... Но зачем же... Ета же чє-ла-вєк !!! Вот !!!!!
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03.06.2024 19:58 Відповісти
 
 