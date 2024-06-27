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За тиждень кодифіковано 50 зразків озброєння та техніки, - Міноборони

зброя

З 17 по 23 червня було кодифіковано 50 зразків озброєння та військової техніки.

Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони, передає Цензор.НЕТ.

"За даними Ситуаційного центру Міноборони України, за минулий тиждень кодифікацію пройшли 50 зразків озброєння та військової техніки", - йдеться в повідомленні.

Як інформував Цензор.НЕТ раніше, від початку широкомасштабного вторгнення РФ Міноборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах Сил оборони України майже 40 зразків бронетехніки іноземного та вітчизняного виробництва.

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Автор: 

Міноборони (7452) зброя (7505)


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Я сміюсь.
Ну реально, це совкова показушна бурна діяльність від міноборони, вже набридла.
Кодифікація нових зразків озброєння ))
ЗРК Patriot чи MLRS HIMARS в міноборони теж кодифікували?
Чи зараз тільки нещодавно захід надав Skynex, вони вже встигли його кодифікувати і прийняти на озброєння?
А те що яйця по 17 грн. були, чи зараз фляги по втричі завищеним цінам придбали для армії, то про це мовчок.
Коли їх встигли кодифікувати, не зрозуміло
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27.06.2024 01:33 Відповісти
 
 