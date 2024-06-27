За тиждень кодифіковано 50 зразків озброєння та техніки, - Міноборони

З 17 по 23 червня було кодифіковано 50 зразків озброєння та військової техніки.

Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони, передає Цензор.НЕТ.

"За даними Ситуаційного центру Міноборони України, за минулий тиждень кодифікацію пройшли 50 зразків озброєння та військової техніки", - йдеться в повідомленні.

Як інформував Цензор.НЕТ раніше, від початку широкомасштабного вторгнення РФ Міноборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах Сил оборони України майже 40 зразків бронетехніки іноземного та вітчизняного виробництва.

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