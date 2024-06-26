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Центральне управління контролю якості забракувало партію польових ізоляційних сидінь для ЗСУ, - Міноборони

закупівлі Міноборони

Міністерство оборони періодично стикається з поставками від недобросовісних постачальників, які надають товари для ЗСУ неналежної якості та імітують усунення виявлених недоліків під час технічного огляду.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

Нещодавно Центральне управління контролю якості забракувало партію польових ізоляційних сидінь для ЗСУ. Причиною стали повторні порушення постачальником загальних вимог до виготовлення товару та свідома імітація усунення недоліків, виявлених під час першої перевірки якості. Недоліки стосувалися неналежного зшиття елементів сидіння, що є грубим порушенням технічної специфікації та суттєво знижує якість майна.

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Автор: 

Міноборони (7450) закупівлі (3414)


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26.06.2024 18:13 Відповісти
поджопники не нужно обшивать тканью, чтоб не промокали.
и толщина должна быть от 35мм, это минимум, при котором можно долго сидеть зимой.
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26.06.2024 18:53 Відповісти
Керівництво і криворуких роботнічков - бракоробів позбавити броні і на фронт .І
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26.06.2024 18:59 Відповісти
 
 