Центральне управління контролю якості забракувало партію польових ізоляційних сидінь для ЗСУ, - Міноборони

Міністерство оборони періодично стикається з поставками від недобросовісних постачальників, які надають товари для ЗСУ неналежної якості та імітують усунення виявлених недоліків під час технічного огляду.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

Нещодавно Центральне управління контролю якості забракувало партію польових ізоляційних сидінь для ЗСУ. Причиною стали повторні порушення постачальником загальних вимог до виготовлення товару та свідома імітація усунення недоліків, виявлених під час першої перевірки якості. Недоліки стосувалися неналежного зшиття елементів сидіння, що є грубим порушенням технічної специфікації та суттєво знижує якість майна.

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