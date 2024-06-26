Центральное управление контроля качества забраковало партию полевых изоляционных сидений для ВСУ, - Минобороны

Министерство обороны периодически сталкивается с поставками от недобросовестных поставщиков, которые предоставляют товары для ВСУ ненадлежащего качества и имитируют устранение выявленных недостатков при техническом осмотре.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

Недавно Центральное управление контроля качества забраковало партию полевых изоляционных сидений для ВСУ. Причиной стали повторные нарушения поставщиком общих требований к изготовлению товара и сознательная имитация устранения недостатков, выявленных во время первой проверки качества. Недостатки касались ненадлежащего сшивания элементов сиденья, что является грубым нарушением технической спецификации и существенно снижает качество имущества.

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