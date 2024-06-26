РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11411 посетитель онлайн
Новости
2 943 4

Центральное управление контроля качества забраковало партию полевых изоляционных сидений для ВСУ, - Минобороны

закупівлі Міноборони

Министерство обороны периодически сталкивается с поставками от недобросовестных поставщиков, которые предоставляют товары для ВСУ ненадлежащего качества и имитируют устранение выявленных недостатков при техническом осмотре.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

Недавно Центральное управление контроля качества забраковало партию полевых изоляционных сидений для ВСУ. Причиной стали повторные нарушения поставщиком общих требований к изготовлению товара и сознательная имитация устранения недостатков, выявленных во время первой проверки качества. Недостатки касались ненадлежащего сшивания элементов сиденья, что является грубым нарушением технической спецификации и существенно снижает качество имущества.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГОТ не допустил компанию, предложившую самую низкую цену для ВСУ, изменив квалификационные требования

Автор: 

Минобороны (9402) закупки (763)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
26.06.2024 18:13 Ответить
поджопники не нужно обшивать тканью, чтоб не промокали.
и толщина должна быть от 35мм, это минимум, при котором можно долго сидеть зимой.
показать весь комментарий
26.06.2024 18:53 Ответить
Керівництво і криворуких роботнічков - бракоробів позбавити броні і на фронт .І
показать весь комментарий
26.06.2024 18:59 Ответить
 
 