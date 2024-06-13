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ГОТ не допустил компанию, предложившую самую низкую цену для ВСУ, изменив квалификационные требования

Постачання продуктів в ЗСУ

Компания "ЮТ Компани" (Юкрейниан Трансперент Компани), которая стала первым представителем крупного ритейла на рынке продуктов для ВСУ, не сможет продолжить поставки продуктов для армии, поскольку не прошла квалификацию по обороту.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пресс-служба Государственного оператора тыла (ГОТ) сообщила LIGA.net.

Отмечается, что в мае этого года ЮТ Компани стала первым представителем крупного ритейла на рынке продуктов для ВСУ, заменив проблемного поставщика в Запорожской области.

Компания хотела продлить поставки, но во время аукциона на второе полугодие ее заявку отклонили.

"ЮТ Компани подалась на лот размером 1,18 млрд грн и выиграла с самой низкой ценой 820 млн грн. Однако из-за того, что не могла подтвердить финансовую состоятельность, не была определена победителем. Это требование о финансовой состоятельности создано для того, чтобы компании, которые созданы специально для участия в тендерах МОУ, не смогли пройти", - объяснил ГОТ.

Препятствием стало требование к обороту: участник должен был подтвердить наличие дохода за 2023 год или последний промежуточный период текущего года на сумму не менее 10% ожидаемой стоимости лота (то есть 118 млн грн). А поскольку ЮТ Компани - молодая компания, созданная только в декабре 2023 года, у нее не было такой выручки.

Пресс-служба ЮТ Компани рассказала LIGA.net, что предложенная ею стоимость комплекта продуктов составляла всего 96,47 грн. Это самая низкая цена лота во всей Украине, следующее предложение было около 105 грн.

"Компания продолжает активно участвовать в обеспечении необходимыми товарами и услугами отдельные воинские части", - говорится в сообщении.

Компания "ЮТ Компани" (Юкрейниан Трансперент Компани) входит в группу Terwin Руслана Шостака (совладелец EVA и Varus).

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Автор: 

тендер (668) закупки (759) ВСУ (6614) Государственный оператор тыла (57)


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Топ комментарии
+16
Зато у резникова и умерлого умерки - десятки миллиардов оборота , надежный поставщик епта!
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13.06.2024 12:55
+14
Без відкатів ніззя!!!!
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13.06.2024 12:58
+12
Ти дивись хотіли дешевше продавати, ніт!!!!! Сказали слуги нам рєзнікова подавай з ним краще варавать солдатиків.
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13.06.2024 12:58
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Зато у резникова и умерлого умерки - десятки миллиардов оборота , надежный поставщик епта!
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13.06.2024 12:55 Ответить
А що поробиш, коли навіть у США стало трохи дорожче жити, тому Умєров мусить крутитися - його ж родина не якісь лохи аби жити скромніше або заробляти чесною працею.
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13.06.2024 13:18 Ответить
Без відкатів ніззя!!!!
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13.06.2024 12:58 Ответить
Ти дивись хотіли дешевше продавати, ніт!!!!! Сказали слуги нам рєзнікова подавай з ним краще варавать солдатиків.
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13.06.2024 12:58 Ответить
В часи існування Тендерної палати була залізна схема заробітку: своя компанія подавала найнижчу, іноді абсолютно нереальну, ціну.
Ії визнавали переможцем, а потім, за оплаченою згодою сторін, робили доповнення до контракту, мовляв, в звязку зі зміною ринкової ситуації, контрактна ціна підвищується на стільки, скільки треба сторонам.
Думаєте, зараз це абсолютно неможливо?
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13.06.2024 13:11 Ответить
Все як завжди зелена мафія змінює правила під час гри. Все для зеленої єрмачні всім іншим зуби на полицю. І при цьому продовжують ліпити гучні заяви про підтримку бізнесу. Такої мерзоти ще світ не бачив!
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13.06.2024 13:07 Ответить
хохма, https://rau.ua/personalii/istorija-eva-varus-ruslana-shostaka/ Як співвласник однієї з найбільших продуктових мереж України Varus і лідера вітчизняного сегмента drogerie Eva
Перешкодою стала вимога до обороту: учасник мав підтвердити наявність доходу за 2023 рік або останній проміжний період поточного року на суму не менш як 10% очікуваної вартості лота (тобто 118 млн грн). А оскільки ЮТ Компані - молода компанія, створена тільки в грудні 2023 року, у неї не було такого виторгу. Джерело:
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13.06.2024 13:10 Ответить
ЗЕмразі стабільні. Хтось здивований?
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13.06.2024 13:11 Ответить
Відверто не розумію, як можна прогодувати здорового мужика на 96,47 гривень за день. Власне я й 105 не розумію. Думаю потім йде коригування. Але запобіжники від новостворених одноденок потрібні.
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13.06.2024 13:12 Ответить
Можна, пачка макаронів і сосиски і 2 дні можна їсти
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13.06.2024 13:22 Ответить
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13.06.2024 13:21 Ответить
Мы ж не какая-то Швейцария или Сингапур, чтобы жить без откатов !
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13.06.2024 13:31 Ответить
Радянського українця тільки могила виправить. Ніц його не чеше, навіть війна. Дай і крапка !
Гірше москаля!
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13.06.2024 14:21 Ответить
Що там і як важко стверджувати. Але позавчора на Ютюбі хтось з військових показав останній варіант сухпайка ЗСУ. Це який жах, порівняно з тим що показували на початку війни.

Галети і 4 банки консервів. А, ще трохи серветок і цукор. Зашибісь !
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13.06.2024 15:19 Ответить
Скхпай савєтьськай армєі бачив хоч раз? А їсти пробував???
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13.06.2024 22:04 Ответить
 
 