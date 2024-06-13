ГОТ не допустил компанию, предложившую самую низкую цену для ВСУ, изменив квалификационные требования

Компания "ЮТ Компани" (Юкрейниан Трансперент Компани), которая стала первым представителем крупного ритейла на рынке продуктов для ВСУ, не сможет продолжить поставки продуктов для армии, поскольку не прошла квалификацию по обороту.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пресс-служба Государственного оператора тыла (ГОТ) сообщила LIGA.net.

Отмечается, что в мае этого года ЮТ Компани стала первым представителем крупного ритейла на рынке продуктов для ВСУ, заменив проблемного поставщика в Запорожской области.

Компания хотела продлить поставки, но во время аукциона на второе полугодие ее заявку отклонили.

"ЮТ Компани подалась на лот размером 1,18 млрд грн и выиграла с самой низкой ценой 820 млн грн. Однако из-за того, что не могла подтвердить финансовую состоятельность, не была определена победителем. Это требование о финансовой состоятельности создано для того, чтобы компании, которые созданы специально для участия в тендерах МОУ, не смогли пройти", - объяснил ГОТ.

Препятствием стало требование к обороту: участник должен был подтвердить наличие дохода за 2023 год или последний промежуточный период текущего года на сумму не менее 10% ожидаемой стоимости лота (то есть 118 млн грн). А поскольку ЮТ Компани - молодая компания, созданная только в декабре 2023 года, у нее не было такой выручки.

Пресс-служба ЮТ Компани рассказала LIGA.net, что предложенная ею стоимость комплекта продуктов составляла всего 96,47 грн. Это самая низкая цена лота во всей Украине, следующее предложение было около 105 грн.

"Компания продолжает активно участвовать в обеспечении необходимыми товарами и услугами отдельные воинские части", - говорится в сообщении.

Компания "ЮТ Компани" (Юкрейниан Трансперент Компани) входит в группу Terwin Руслана Шостака (совладелец EVA и Varus).

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