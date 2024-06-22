УКР
Ситник призначений заступником директора з питань безпеки "Агенції оборонних закупівель" Міноборони

ситник

Ексдиректор НАБУ Артем Ситник призначений заступником директора з питань безпеки "Агенції оборонних закупівель" Міністерства оборони.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу АОЗ.

Як зазначається, Ситник відповідатиме за внутрішню безпеку роботи Агенції, перевірку контрагентів та контроль за належним виконанням державних контрактів, побудову ефективної співпраці з правоохоронними органами.

"Призначення Артема Ситника — це важливий крок у перезавантаженні Агенції оборонних закупівель. Він з нуля побудував та забезпечував ефективну роботу Національного антикорупційного бюро, зробив вагомий внесок у розвиток НАЗК та має бездоганну репутацію. Ми дуже очікуємо на його роботу над побудовою процесів, що унеможливлять будь-які прояви корупції та забезпечать ефективні закупівлі та надійне постачання зброї для ЗСУ", — відзначила директорка Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони почне купувати зброю у світових виробників без посередників

Нагадуємо, у 2015 році Артем Ситник за результатами незалежного конкурсу був призначений на посаду директора НАБУ та обіймав цю посаду до 2022 року. Згодом працював як заступник директора НАЗК, де зокрема відповідав за взаємодію з правоохоронними органами, фінансовий контроль, проведення спеціальних перевірок, запобігання конфлікту інтересів тощо.

Автор: 

Міноборони (7635) Ситник Артем (863) закупівлі (3541) Агенція оборонних закупівель (142)
+11
"Я ваш вирок" - заявив на стадіоні тупий клоун і натовп радісно заверещав та заплескав у долоні. Ці ідіоти навіть не здогадувалися, що цей покидьок говорить про них, а не про Президента Порошенка.
22.06.2024 00:45 Відповісти
+7
Калообіг гівна в природі.
22.06.2024 03:19 Відповісти
+3
не розумію таку увагу до колишніх чиновників, чолов'ягу прилаштовують на теплі місця. До речі, він призивного віку, чому не мобілізований?
22.06.2024 08:26 Відповісти
Чудова новина !
22.06.2024 00:31 Відповісти
Усі новини "США"

https://nabu.gov.ua/news/novyny-nabu-otrymalo-tehnichne-obladnannya-vid-uryadu-ssha/ НАБУ отримало технічне обладнання від Уряду США

Уряд Сполучених Штатів Америки передав Національному антикорупційному бюро України технічне устаткування, програмне забезпечення та офісні меблі відповідно до угод міжнародної технічної допомоги.

07.07.2016 17:04https://nabu.gov.ua/news/novyny-posol-spoluchenyh-shtativ-ameryky-vidvidav-nabu/ Посол Сполучених Штатів Америки відвідав НАБУ

Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Джеффрі Р. Пайєтт та директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник обговорили ...

петушарня так незабаром й Залужного отримає в українській бригаді діячів підтриманих посольством США ... Якщо захочуть - зроблять. Вклади кошти в догуий Афган перед виборами ... сумніваюсь що на таке піде США.
22.06.2024 00:41 Відповісти
Інші корупціонери, що разом із Ситником внесені в Реєстр корупціонерів такі: «Ого, а шо, так можна було??»

22.06.2024 16:09 Відповісти
Молодец! Набуины там хорошо наруководят
22.06.2024 00:38 Відповісти
привіт подляківським ! від набуїнів
22.06.2024 00:42 Відповісти
22.06.2024 00:45 Відповісти
НАБУ почне перевірку використання коштів у «Великому будівництві» - Ситник

Про це заявив на засіданні Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики голова НАБУ https://www.slovoidilo.ua/persony/sytnyk-artem-serhiiovych Артем Ситник , https://www.ukrinform.ru/rubric-economy/3311658-nabu-proverit-ispolzovanie-sredstv-v-ramkah-bolsogo-stroitelstva.html повідомляє Укрінформ.

«В будь-якому випадку всі органи правоохоронні, в тому числі антикорупційне бюро, будуть змушені провести відповідну роботу, дати оцінку всьому і дати відповіді на питання, чи є там щось протиправне, чи ні» - сказав він.
8 вересня 2021, 02:54
22.06.2024 00:49 Відповісти
22.06.2024 03:19 Відповісти
в Україні "інститут репутації" відсутній як класс!
22.06.2024 06:52 Відповісти
бездоганна репутація...https://www.pravda.com.ua/news/2019/07/12/7220768/
22.06.2024 07:53 Відповісти
22.06.2024 08:26 Відповісти
Ух ***,жирнейшая должность,все несут и все просят прокрышевать,каждый день - домик в Испании.
22.06.2024 08:57 Відповісти
а яйца будут дорожать ¿
22.06.2024 11:06 Відповісти
Три детектива НАБУ, расследовавшие коррупцию в "Укрзализныце", устроились в нее работать и разбогатели

https://ctrana.news/news/467078-detektivy-nabu-pereshli-rabotat-v-ukrzaliznytsju-s-narusheniem-zakona-i-razbohateli.html

ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ ///////// ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ
22.06.2024 17:47 Відповісти
Подолав корупцію кляту, а тепер і для себе трішки пожити..
23.06.2024 10:16 Відповісти
 
 