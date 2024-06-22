Ситник призначений заступником директора з питань безпеки "Агенції оборонних закупівель" Міноборони

Ексдиректор НАБУ Артем Ситник призначений заступником директора з питань безпеки "Агенції оборонних закупівель" Міністерства оборони.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу АОЗ.

Як зазначається, Ситник відповідатиме за внутрішню безпеку роботи Агенції, перевірку контрагентів та контроль за належним виконанням державних контрактів, побудову ефективної співпраці з правоохоронними органами.

"Призначення Артема Ситника — це важливий крок у перезавантаженні Агенції оборонних закупівель. Він з нуля побудував та забезпечував ефективну роботу Національного антикорупційного бюро, зробив вагомий внесок у розвиток НАЗК та має бездоганну репутацію. Ми дуже очікуємо на його роботу над побудовою процесів, що унеможливлять будь-які прояви корупції та забезпечать ефективні закупівлі та надійне постачання зброї для ЗСУ", — відзначила директорка Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони почне купувати зброю у світових виробників без посередників

Нагадуємо, у 2015 році Артем Ситник за результатами незалежного конкурсу був призначений на посаду директора НАБУ та обіймав цю посаду до 2022 року. Згодом працював як заступник директора НАЗК, де зокрема відповідав за взаємодію з правоохоронними органами, фінансовий контроль, проведення спеціальних перевірок, запобігання конфлікту інтересів тощо.