Сытник назначен заместителем директора по вопросам безопасности "Агентства оборонных закупок" Минобороны

ситник

Экс-директор НАБУ Артем Сытник назначен заместителем директора по вопросам безопасности "Агентства оборонных закупок" Министерства обороны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АОЗ.

Как отмечается, Сытник будет отвечать за внутреннюю безопасность работы Агентства, проверку контрагентов и контроль за надлежащим выполнением государственных контрактов, построение эффективного сотрудничества с правоохранительными органами.

"Назначение Артема Сытника - это важный шаг в перезагрузке Агентства оборонных закупок. Он с нуля построил и обеспечивал эффективную работу Национального антикоррупционного бюро, сделал весомый вклад в развитие НАПК и имеет безупречную репутацию. Мы очень ждем его работы в построении процессов, которые сделают невозможным любые проявления коррупции и обеспечат эффективные закупки и надежные поставки оружия для ВСУ", - отметила директор Агентства оборонных закупок Марина Безрукова.

Читайте также: Сытник покинул пост заместителя главы НАПК

Напоминаем, в 2015 году Артем Сытник по результатам независимого конкурса был назначен на должность директора НАБУ и занимал эту должность до 2022 года. Впоследствии работал как заместитель директора НАПК, где в частности отвечал за взаимодействие с правоохранительными органами, финансовый контроль, проведение специальных проверок, предотвращение конфликта интересов и тому подобное.

Автор: 

Минобороны (9546) Сытник (958) закупки (808) Агентство оборонных закупок (103)
Топ комментарии
+11
"Я ваш вирок" - заявив на стадіоні тупий клоун і натовп радісно заверещав та заплескав у долоні. Ці ідіоти навіть не здогадувалися, що цей покидьок говорить про них, а не про Президента Порошенка.
22.06.2024 00:45 Ответить
22.06.2024 00:45 Ответить
+7
Калообіг гівна в природі.
22.06.2024 03:19 Ответить
22.06.2024 03:19 Ответить
+3
не розумію таку увагу до колишніх чиновників, чолов'ягу прилаштовують на теплі місця. До речі, він призивного віку, чому не мобілізований?
22.06.2024 08:26 Ответить
22.06.2024 08:26 Ответить
Чудова новина !
22.06.2024 00:31 Ответить
22.06.2024 00:31 Ответить
Усі новини "США"

https://nabu.gov.ua/news/novyny-nabu-otrymalo-tehnichne-obladnannya-vid-uryadu-ssha/ НАБУ отримало технічне обладнання від Уряду США

Уряд Сполучених Штатів Америки передав Національному антикорупційному бюро України технічне устаткування, програмне забезпечення та офісні меблі відповідно до угод міжнародної технічної допомоги.

07.07.2016 17:04https://nabu.gov.ua/news/novyny-posol-spoluchenyh-shtativ-ameryky-vidvidav-nabu/ Посол Сполучених Штатів Америки відвідав НАБУ

Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Джеффрі Р. Пайєтт та директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник обговорили ...

петушарня так незабаром й Залужного отримає в українській бригаді діячів підтриманих посольством США ... Якщо захочуть - зроблять. Вклади кошти в догуий Афган перед виборами ... сумніваюсь що на таке піде США.
22.06.2024 00:41 Ответить
22.06.2024 00:41 Ответить
Інші корупціонери, що разом із Ситником внесені в Реєстр корупціонерів такі: «Ого, а шо, так можна було??»

22.06.2024 16:09 Ответить
22.06.2024 16:09 Ответить
Молодец! Набуины там хорошо наруководят
22.06.2024 00:38 Ответить
22.06.2024 00:38 Ответить
привіт подляківським ! від набуїнів
22.06.2024 00:42 Ответить
22.06.2024 00:42 Ответить
"Я ваш вирок" - заявив на стадіоні тупий клоун і натовп радісно заверещав та заплескав у долоні. Ці ідіоти навіть не здогадувалися, що цей покидьок говорить про них, а не про Президента Порошенка.
22.06.2024 00:45 Ответить
22.06.2024 00:45 Ответить
НАБУ почне перевірку використання коштів у «Великому будівництві» - Ситник

Про це заявив на засіданні Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики голова НАБУ https://www.slovoidilo.ua/persony/sytnyk-artem-serhiiovych Артем Ситник , https://www.ukrinform.ru/rubric-economy/3311658-nabu-proverit-ispolzovanie-sredstv-v-ramkah-bolsogo-stroitelstva.html повідомляє Укрінформ.

«В будь-якому випадку всі органи правоохоронні, в тому числі антикорупційне бюро, будуть змушені провести відповідну роботу, дати оцінку всьому і дати відповіді на питання, чи є там щось протиправне, чи ні» - сказав він.
8 вересня 2021, 02:54
показать весь комментарий
22.06.2024 00:49 Ответить
Калообіг гівна в природі.
22.06.2024 03:19 Ответить
22.06.2024 03:19 Ответить
в Україні "інститут репутації" відсутній як класс!
22.06.2024 06:52 Ответить
22.06.2024 06:52 Ответить
бездоганна репутація...https://www.pravda.com.ua/news/2019/07/12/7220768/
22.06.2024 07:53 Ответить
22.06.2024 07:53 Ответить
не розумію таку увагу до колишніх чиновників, чолов'ягу прилаштовують на теплі місця. До речі, він призивного віку, чому не мобілізований?
22.06.2024 08:26 Ответить
22.06.2024 08:26 Ответить
Ух ***,жирнейшая должность,все несут и все просят прокрышевать,каждый день - домик в Испании.
22.06.2024 08:57 Ответить
22.06.2024 08:57 Ответить
а яйца будут дорожать ¿
22.06.2024 11:06 Ответить
22.06.2024 11:06 Ответить
Три детектива НАБУ, расследовавшие коррупцию в "Укрзализныце", устроились в нее работать и разбогатели

https://ctrana.news/news/467078-detektivy-nabu-pereshli-rabotat-v-ukrzaliznytsju-s-narusheniem-zakona-i-razbohateli.html

ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ ///////// ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ
22.06.2024 17:47 Ответить
22.06.2024 17:47 Ответить
Подолав корупцію кляту, а тепер і для себе трішки пожити..
23.06.2024 10:16 Ответить
23.06.2024 10:16 Ответить
 
 