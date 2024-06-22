Сытник назначен заместителем директора по вопросам безопасности "Агентства оборонных закупок" Минобороны

Экс-директор НАБУ Артем Сытник назначен заместителем директора по вопросам безопасности "Агентства оборонных закупок" Министерства обороны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АОЗ.

Как отмечается, Сытник будет отвечать за внутреннюю безопасность работы Агентства, проверку контрагентов и контроль за надлежащим выполнением государственных контрактов, построение эффективного сотрудничества с правоохранительными органами.

"Назначение Артема Сытника - это важный шаг в перезагрузке Агентства оборонных закупок. Он с нуля построил и обеспечивал эффективную работу Национального антикоррупционного бюро, сделал весомый вклад в развитие НАПК и имеет безупречную репутацию. Мы очень ждем его работы в построении процессов, которые сделают невозможным любые проявления коррупции и обеспечат эффективные закупки и надежные поставки оружия для ВСУ", - отметила директор Агентства оборонных закупок Марина Безрукова.

Напоминаем, в 2015 году Артем Сытник по результатам независимого конкурса был назначен на должность директора НАБУ и занимал эту должность до 2022 года. Впоследствии работал как заместитель директора НАПК, где в частности отвечал за взаимодействие с правоохранительными органами, финансовый контроль, проведение специальных проверок, предотвращение конфликта интересов и тому подобное.