Сытник назначен заместителем директора по вопросам безопасности "Агентства оборонных закупок" Минобороны
Экс-директор НАБУ Артем Сытник назначен заместителем директора по вопросам безопасности "Агентства оборонных закупок" Министерства обороны.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АОЗ.
Как отмечается, Сытник будет отвечать за внутреннюю безопасность работы Агентства, проверку контрагентов и контроль за надлежащим выполнением государственных контрактов, построение эффективного сотрудничества с правоохранительными органами.
"Назначение Артема Сытника - это важный шаг в перезагрузке Агентства оборонных закупок. Он с нуля построил и обеспечивал эффективную работу Национального антикоррупционного бюро, сделал весомый вклад в развитие НАПК и имеет безупречную репутацию. Мы очень ждем его работы в построении процессов, которые сделают невозможным любые проявления коррупции и обеспечат эффективные закупки и надежные поставки оружия для ВСУ", - отметила директор Агентства оборонных закупок Марина Безрукова.
Напоминаем, в 2015 году Артем Сытник по результатам независимого конкурса был назначен на должность директора НАБУ и занимал эту должность до 2022 года. Впоследствии работал как заместитель директора НАПК, где в частности отвечал за взаимодействие с правоохранительными органами, финансовый контроль, проведение специальных проверок, предотвращение конфликта интересов и тому подобное.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://nabu.gov.ua/news/novyny-nabu-otrymalo-tehnichne-obladnannya-vid-uryadu-ssha/ НАБУ отримало технічне обладнання від Уряду США
Уряд Сполучених Штатів Америки передав Національному антикорупційному бюро України технічне устаткування, програмне забезпечення та офісні меблі відповідно до угод міжнародної технічної допомоги.
07.07.2016 17:04https://nabu.gov.ua/news/novyny-posol-spoluchenyh-shtativ-ameryky-vidvidav-nabu/ Посол Сполучених Штатів Америки відвідав НАБУ
Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Джеффрі Р. Пайєтт та директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник обговорили ...
петушарня так незабаром й Залужного отримає в українській бригаді діячів підтриманих посольством США ... Якщо захочуть - зроблять. Вклади кошти в догуий Афган перед виборами ... сумніваюсь що на таке піде США.
Про це заявив на засіданні Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики голова НАБУ https://www.slovoidilo.ua/persony/sytnyk-artem-serhiiovych Артем Ситник , https://www.ukrinform.ru/rubric-economy/3311658-nabu-proverit-ispolzovanie-sredstv-v-ramkah-bolsogo-stroitelstva.html повідомляє Укрінформ.
«В будь-якому випадку всі органи правоохоронні, в тому числі антикорупційне бюро, будуть змушені провести відповідну роботу, дати оцінку всьому і дати відповіді на питання, чи є там щось протиправне, чи ні» - сказав він.
8 вересня 2021, 02:54
https://ctrana.news/news/467078-detektivy-nabu-pereshli-rabotat-v-ukrzaliznytsju-s-narusheniem-zakona-i-razbohateli.html
ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ ///////// ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ