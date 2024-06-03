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увольнение (2649) Сытник (958) НАПК (1214)

Сытник покинул пост заместителя главы НАПК

ситник

Артем Сытник покинул пост заместителя главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"Сегодня, 3 июня 2024 года, заместитель Председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Артем Сытник покинул свою должность", - говорится в сообщении

Как отмечается, 12 мая 2022 года он был назначен заместителем Председателя НАПК и отвечал за следующие направления:

  • координация взаимодействия с правоохранительными органами и органами прокуратуры, в том числе обеспечение рассмотрения обоснованных выводов о преступлениях, выявление активов лиц, причастных к военной агрессии против Украины;
  • финансовый контроль, проведение специальных проверок, мониторинг образа жизни, проверка соблюдения требований законодательства, в том числе в сфере предотвращения коррупции;
  • предотвращения и урегулирования конфликта интересов;
  • мониторинг и контроль выполнения актов законодательства по вопросам этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Изменили подход и проверим тех, кого раньше не проверяли, - Сытник о работе НАПК

"Национальное агентство благодарит Артема Сергеевича за его вклад в развитие Национального агентства и всей антикоррупционной инфраструктуры Украины", - отметили в НАПК.

Напомним, с 2015 и до 2022 года Артем Сытник занимал должность директора НАБУ. А 12 мая 2022 года экс-директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника назначили на должность заместителя председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
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Топ комментарии
+6
Ага, наколядував, звільнився, ось ще одного ТЦК може призвати до лав ЗСУ.
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03.06.2024 15:49
+5
Корупція переможена.Пора на відпочинок.
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03.06.2024 16:04
+4
Бесперечно шо путін ***** і гнида.
А зеленській скотиняка та мерзотник, так?
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03.06.2024 16:22
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Ага, наколядував, звільнився, ось ще одного ТЦК може призвати до лав ЗСУ.
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03.06.2024 15:49 Ответить
Путін *****, гнида.
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03.06.2024 15:51 Ответить
А до чого тут це , невже і Ситник на ***** працював ?
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03.06.2024 16:13 Ответить
Бесперечно шо путін ***** і гнида.
А зеленській скотиняка та мерзотник, так?
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03.06.2024 16:22 Ответить
Таек шо там з зеленськім? Гівно він та брехливий крадій, чи для вас ні?
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03.06.2024 16:46 Ответить
Слабуваті епітети, заслуговує на більше
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03.06.2024 19:03 Ответить
Пані, миж інтелехентні люди шоб оцю брехливу, сцікливу та гниду-крадія, ображати. Оперую тільки правдою.
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03.06.2024 19:23 Ответить
Не переміг... Хоч не очолив.
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03.06.2024 15:49 Ответить
наситився
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03.06.2024 15:51 Ответить
Видно що не свій...
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03.06.2024 15:59 Ответить
Якраз виявився свій у дошку , при двох президентах керував , невдовзі десь прилаштують ((
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03.06.2024 16:15 Ответить
Був би свій рубав би зараз бабло з дєрьмаками.
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03.06.2024 16:22 Ответить
Так може вже нарубав як рєзнікович , прийшов час Монако відвідати та трішки відпочити від трудів праведних ? ((
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03.06.2024 16:24 Ответить
Рєзнікова евакуювали коли штин злодюжий вже очі виїдав. Про цього ж мало хто й чув.
Подивимось хто на його місце і все стане на місця...
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03.06.2024 16:30 Ответить
мале лайно і смердить не так сильно як велике , тому мало що було чути , але з перших днів своєї "невтомної праці " у нього йшли зашквари , то відпочивав за чийсь рахунок , то щось схоже ; та й помічників під стать собі набрав , тому невелика втрата , а ті набу та назк взагалі розігнати , ефективність від них не нульова а мінусова , зарплати непомірні , результатів нуль ((
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03.06.2024 16:39 Ответить
То що за ним "тюрьма плаче" сумнівів нема. Просто на його місце дєрьмаки засунуть когось на порядок гіршого. Тут теж сумнівів нема...
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03.06.2024 16:43 Ответить
Я вже писав , те місце варто взагалі прикрити , воно нічого державі не дає ((
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03.06.2024 16:46 Ответить
..бесполезный, бесцветный..
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03.06.2024 16:03 Ответить
живуче, падло при пеці зайшов і тільки при херпіду нарешті виперли... нк тепер оновить дані та в ракетчики
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03.06.2024 16:04 Ответить
Корупція переможена.Пора на відпочинок.
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03.06.2024 16:04 Ответить
засунув пицьку в поцьку
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03.06.2024 16:08 Ответить
наситився і пішов
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03.06.2024 16:12 Ответить
Мудрили прострочені з ОПУ, готуються до нового складу Уряду Національної Єдності !!??
Бо від сидунів у Будинку Уряду, ЖОДНОЇ кристі для України!!
Хіба, що тільки для отих, з Оману, єрмаків+подоляків+татарових+радників ФСБшників - табачника, сівковича і деркача, льовочкіних, клюєвих, кравців, та ще тисяч зкацаплених, «дивних помагаїв', у середовищі держСекретарів ЦОВВ!!!….
Але ж, оті керівники, СБУ ДБР ГЕНПРОКУРАтури, та з десяток таких структур, виконують, особисті обов'язки перед Україною, захищаючи Національні інтереси Держави!!!??
А якщо ні, тоді вони працюють на рашистів, щоб нагадити Україні, під дивним патронатом того ухилянта простроченого..!!
Тоді, лише Суд Лінча…
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03.06.2024 16:14 Ответить
‎03.‎06.‎2024

З 26.‎05.‎2024 і по станом на 10-00 ‎02.‎06.‎2024 керівник офісу президента Андрій Єрмак знаходився в резиденції «Віскулі» (Брестська область, Білорусь). Це не перший таємний візит Єрмака до Білорусі. . Подібні візити фіксувались і 13.‎04.‎2024 (ми повідомляли)….https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
Оманський лижник…
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03.06.2024 16:17 Ответить
в пасли?
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03.06.2024 16:37 Ответить
В НАБУ нічим не запам"ятався, те ж саме і в НАЗК. І це, безумовно, + для його кар"єри бо саме такі для цієї і потрібні.
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03.06.2024 16:44 Ответить
Це жах. Майбутне - просрано, минуле - поховане.
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03.06.2024 17:00 Ответить
Чуйка спрацювала-пора "когті рвать"? Бо будуть бити сильно і,можливо,ногами?
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03.06.2024 17:05 Ответить
або: біть буду акуратно, но сільно! (А.Папанов)
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03.06.2024 17:21 Ответить
Сильно так! А от чи акуратно-то тут маю великі сумніви.
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03.06.2024 19:03 Ответить
А звіт Ситника про виконану роботу на займаній посаді НЕ ПОТРІБНИЙ???
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03.06.2024 17:06 Ответить
а коли на кічу?
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03.06.2024 20:22 Ответить
 
 