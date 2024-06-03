Сытник покинул пост заместителя главы НАПК
Артем Сытник покинул пост заместителя главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.
"Сегодня, 3 июня 2024 года, заместитель Председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Артем Сытник покинул свою должность", - говорится в сообщении
Как отмечается, 12 мая 2022 года он был назначен заместителем Председателя НАПК и отвечал за следующие направления:
- координация взаимодействия с правоохранительными органами и органами прокуратуры, в том числе обеспечение рассмотрения обоснованных выводов о преступлениях, выявление активов лиц, причастных к военной агрессии против Украины;
- финансовый контроль, проведение специальных проверок, мониторинг образа жизни, проверка соблюдения требований законодательства, в том числе в сфере предотвращения коррупции;
- предотвращения и урегулирования конфликта интересов;
- мониторинг и контроль выполнения актов законодательства по вопросам этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов.
"Национальное агентство благодарит Артема Сергеевича за его вклад в развитие Национального агентства и всей антикоррупционной инфраструктуры Украины", - отметили в НАПК.
Напомним, с 2015 и до 2022 года Артем Сытник занимал должность директора НАБУ. А 12 мая 2022 года экс-директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника назначили на должность заместителя председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
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А зеленській скотиняка та мерзотник, так?
Подивимось хто на його місце і все стане на місця...
Бо від сидунів у Будинку Уряду, ЖОДНОЇ кристі для України!!
Хіба, що тільки для отих, з Оману, єрмаків+подоляків+татарових+радників ФСБшників - табачника, сівковича і деркача, льовочкіних, клюєвих, кравців, та ще тисяч зкацаплених, «дивних помагаїв', у середовищі держСекретарів ЦОВВ!!!….
Але ж, оті керівники, СБУ ДБР ГЕНПРОКУРАтури, та з десяток таких структур, виконують, особисті обов'язки перед Україною, захищаючи Національні інтереси Держави!!!??
А якщо ні, тоді вони працюють на рашистів, щоб нагадити Україні, під дивним патронатом того ухилянта простроченого..!!
Тоді, лише Суд Лінча…
З 26.05.2024 і по станом на 10-00 02.06.2024 керівник офісу президента Андрій Єрмак знаходився в резиденції «Віскулі» (Брестська область, Білорусь). Це не перший таємний візит Єрмака до Білорусі. . Подібні візити фіксувались і 13.04.2024 (ми повідомляли)….https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
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