Ситник залишив посаду заступника голови НАЗК
Артем Ситник залишив посаду заступника голови Національного агентства з питань запобігання корупції
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.
"Сьогодні, 3 червня 2024 року, заступник Голови Національного агентства з питань запобігання корупції Артем Ситник залишив свою посаду", - ідеться в повідомленні
Як зазначається, 12 травня 2022 року він був призначений заступником Голови НАЗК та відповідав за такі напрями:
- координація взаємодії з правоохоронними органами та органами прокуратури, у тому числі забезпечення розгляду обґрунтованих висновків про злочини, виявлення активів осіб, причетних до військової агресії проти України;
- фінансовий контроль, проведення спеціальних перевірок, моніторинг способу життя, перевірка дотримання вимог законодавства, в тому числі у сфері запобігання корупції;
- запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
- моніторинг і контроль виконання актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.
"Національне агентство дякує Артему Сергійовичу за його внесок в розвиток Національного агентства та всієї антикорупційної інфраструктури України", - зазначили в НАЗК.
Нагадаємо, з 2015 і до 2022 року Артем Ситник обіймав посаду директора НАБУ. А 12 травня 2022 року ексдиректора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника призначили на посаду заступника голови Національного агентства з питань запобігання корупції.
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А зеленській скотиняка та мерзотник, так?
Подивимось хто на його місце і все стане на місця...
Бо від сидунів у Будинку Уряду, ЖОДНОЇ кристі для України!!
Хіба, що тільки для отих, з Оману, єрмаків+подоляків+татарових+радників ФСБшників - табачника, сівковича і деркача, льовочкіних, клюєвих, кравців, та ще тисяч зкацаплених, «дивних помагаїв', у середовищі держСекретарів ЦОВВ!!!….
Але ж, оті керівники, СБУ ДБР ГЕНПРОКУРАтури, та з десяток таких структур, виконують, особисті обов'язки перед Україною, захищаючи Національні інтереси Держави!!!??
А якщо ні, тоді вони працюють на рашистів, щоб нагадити Україні, під дивним патронатом того ухилянта простроченого..!!
Тоді, лише Суд Лінча…
З 26.05.2024 і по станом на 10-00 02.06.2024 керівник офісу президента Андрій Єрмак знаходився в резиденції «Віскулі» (Брестська область, Білорусь). Це не перший таємний візит Єрмака до Білорусі. . Подібні візити фіксувались і 13.04.2024 (ми повідомляли)….https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
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