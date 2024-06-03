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звільнення (2625) Ситник (862) НАЗК (1670)

Ситник залишив посаду заступника голови НАЗК

ситник

Артем Ситник залишив посаду заступника голови Національного агентства з питань запобігання корупції

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.

"Сьогодні, 3 червня 2024 року, заступник Голови Національного агентства з питань запобігання корупції Артем Ситник залишив свою посаду", - ідеться в повідомленні

Як зазначається, 12 травня 2022 року він був призначений заступником Голови НАЗК та відповідав за такі напрями:

  • координація взаємодії з правоохоронними органами та органами прокуратури, у тому числі забезпечення розгляду обґрунтованих висновків про злочини, виявлення активів осіб, причетних до військової агресії проти України;
  • фінансовий контроль, проведення спеціальних перевірок, моніторинг способу життя, перевірка дотримання вимог законодавства, в тому числі у сфері запобігання корупції;
  • запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
  • моніторинг і контроль виконання актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Змінили підхід і перевіримо тих, кого раніше не перевіряли, - Ситник про роботу НАЗК

"Національне агентство дякує Артему Сергійовичу за його внесок в розвиток Національного агентства та всієї антикорупційної інфраструктури України", - зазначили в НАЗК.

Нагадаємо, з 2015 і до 2022 року Артем Ситник обіймав посаду директора НАБУ. А 12 травня 2022 року ексдиректора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника призначили на посаду заступника голови Національного агентства з питань запобігання корупції.

Автор: 
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Топ коментарі
+6
Ага, наколядував, звільнився, ось ще одного ТЦК може призвати до лав ЗСУ.
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03.06.2024 15:49
+5
Корупція переможена.Пора на відпочинок.
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03.06.2024 16:04
+4
Бесперечно шо путін ***** і гнида.
А зеленській скотиняка та мерзотник, так?
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03.06.2024 16:22
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Ага, наколядував, звільнився, ось ще одного ТЦК може призвати до лав ЗСУ.
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03.06.2024 15:49 Відповісти
Путін *****, гнида.
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03.06.2024 15:51 Відповісти
А до чого тут це , невже і Ситник на ***** працював ?
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03.06.2024 16:13 Відповісти
Бесперечно шо путін ***** і гнида.
А зеленській скотиняка та мерзотник, так?
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03.06.2024 16:22 Відповісти
Таек шо там з зеленськім? Гівно він та брехливий крадій, чи для вас ні?
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03.06.2024 16:46 Відповісти
Слабуваті епітети, заслуговує на більше
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03.06.2024 19:03 Відповісти
Пані, миж інтелехентні люди шоб оцю брехливу, сцікливу та гниду-крадія, ображати. Оперую тільки правдою.
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03.06.2024 19:23 Відповісти
Не переміг... Хоч не очолив.
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03.06.2024 15:49 Відповісти
наситився
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03.06.2024 15:51 Відповісти
Видно що не свій...
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03.06.2024 15:59 Відповісти
Якраз виявився свій у дошку , при двох президентах керував , невдовзі десь прилаштують ((
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03.06.2024 16:15 Відповісти
Був би свій рубав би зараз бабло з дєрьмаками.
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03.06.2024 16:22 Відповісти
Так може вже нарубав як рєзнікович , прийшов час Монако відвідати та трішки відпочити від трудів праведних ? ((
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03.06.2024 16:24 Відповісти
Рєзнікова евакуювали коли штин злодюжий вже очі виїдав. Про цього ж мало хто й чув.
Подивимось хто на його місце і все стане на місця...
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03.06.2024 16:30 Відповісти
мале лайно і смердить не так сильно як велике , тому мало що було чути , але з перших днів своєї "невтомної праці " у нього йшли зашквари , то відпочивав за чийсь рахунок , то щось схоже ; та й помічників під стать собі набрав , тому невелика втрата , а ті набу та назк взагалі розігнати , ефективність від них не нульова а мінусова , зарплати непомірні , результатів нуль ((
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03.06.2024 16:39 Відповісти
То що за ним "тюрьма плаче" сумнівів нема. Просто на його місце дєрьмаки засунуть когось на порядок гіршого. Тут теж сумнівів нема...
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03.06.2024 16:43 Відповісти
Я вже писав , те місце варто взагалі прикрити , воно нічого державі не дає ((
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03.06.2024 16:46 Відповісти
..бесполезный, бесцветный..
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03.06.2024 16:03 Відповісти
живуче, падло при пеці зайшов і тільки при херпіду нарешті виперли... нк тепер оновить дані та в ракетчики
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03.06.2024 16:04 Відповісти
Корупція переможена.Пора на відпочинок.
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03.06.2024 16:04 Відповісти
засунув пицьку в поцьку
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03.06.2024 16:08 Відповісти
наситився і пішов
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03.06.2024 16:12 Відповісти
Мудрили прострочені з ОПУ, готуються до нового складу Уряду Національної Єдності !!??
Бо від сидунів у Будинку Уряду, ЖОДНОЇ кристі для України!!
Хіба, що тільки для отих, з Оману, єрмаків+подоляків+татарових+радників ФСБшників - табачника, сівковича і деркача, льовочкіних, клюєвих, кравців, та ще тисяч зкацаплених, «дивних помагаїв', у середовищі держСекретарів ЦОВВ!!!….
Але ж, оті керівники, СБУ ДБР ГЕНПРОКУРАтури, та з десяток таких структур, виконують, особисті обов'язки перед Україною, захищаючи Національні інтереси Держави!!!??
А якщо ні, тоді вони працюють на рашистів, щоб нагадити Україні, під дивним патронатом того ухилянта простроченого..!!
Тоді, лише Суд Лінча…
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03.06.2024 16:14 Відповісти
‎03.‎06.‎2024

З 26.‎05.‎2024 і по станом на 10-00 ‎02.‎06.‎2024 керівник офісу президента Андрій Єрмак знаходився в резиденції «Віскулі» (Брестська область, Білорусь). Це не перший таємний візит Єрмака до Білорусі. . Подібні візити фіксувались і 13.‎04.‎2024 (ми повідомляли)….https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
Оманський лижник…
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03.06.2024 16:17 Відповісти
в пасли?
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03.06.2024 16:37 Відповісти
В НАБУ нічим не запам"ятався, те ж саме і в НАЗК. І це, безумовно, + для його кар"єри бо саме такі для цієї і потрібні.
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03.06.2024 16:44 Відповісти
Це жах. Майбутне - просрано, минуле - поховане.
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03.06.2024 17:00 Відповісти
Чуйка спрацювала-пора "когті рвать"? Бо будуть бити сильно і,можливо,ногами?
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03.06.2024 17:05 Відповісти
або: біть буду акуратно, но сільно! (А.Папанов)
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03.06.2024 17:21 Відповісти
Сильно так! А от чи акуратно-то тут маю великі сумніви.
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03.06.2024 19:03 Відповісти
А звіт Ситника про виконану роботу на займаній посаді НЕ ПОТРІБНИЙ???
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03.06.2024 17:06 Відповісти
а коли на кічу?
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03.06.2024 20:22 Відповісти
 
 