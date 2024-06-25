Майже 40 зразків бронетехніки допущено до експлуатації в ЗСУ, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Від початку широкомасштабного вторгнення РФ Міноборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах Сил оборони України майже 40 зразків бронетехніки іноземного та вітчизняного виробництва.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України, передає Цензор.НЕТ.

"Парк бойової броньованої гусеничної та колісної техніки українського війська поповнили зразки бронемашин виробництва понад 10 країн світу. Серед них США, Німеччина, Швеція, Велика Британія, Франція, Італія, Норвегія та інші", - йдеться в повідомленні.

Як зауважили в Міноборони, йдеться про такі машини, як танки Abrams, Leopard, Challenger, легкий танк AMX-10 RC, бойові машини піхоти M2 Bradley, CV90, гусеничні бронетранспортери M113 у різних модифікаціях, колісні БТР M1126 Stryker, Rosomak, Puma та інші.

У Силах оборони відзначають, що західні зразки бронетехніки вирізняються підвищеним захистом екіпажу, надійністю двигунів, хорошими ходовими характеристиками та високою точністю озброєння. Це надає перевагу у протистоянні із ворогом. Наприклад, екіпаж бойової машини піхоти M2 Bradley однієї з бойових бригад Сухопутних військ ЗСУ влучним вогнем автоматичної 25 мм гармати М242 "Бушмастер" вивів з ладу танк російських окупантів Т-90 у бою під Авдіївкою.

Повідомляється, що серед кодифікованих зразків бронетехніки є також продукція українських оборонних підприємств, зокрема, нові модифікації радянських БМП та БТР.

Кодифікація та допуск зразка озброєння та військової техніки вітчизняного виробництва до експлуатації з присвоєнням йому номенклатурного номера НАТО дозволяє закуповувати його за кошти з державного бюджету для підрозділів Сил оборони України.

