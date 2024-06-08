Понад 110 зразків автотехніки допущено до експлуатації у ЗСУ з березня 2022 року, - Міноборони. ФОТОрепортаж

До експлуатації у Збройних силах України від початку повномасштабної війни Росії проти України допущено понад 110 зразків автомобільної техніки українського та іноземного виробництва. Зокрема, 60 з них були прийняті на озброєння протягом останніх п’яти місяців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство оборони України.

Зазначається, що автопарк ЗСУ нині має техніку виробництва понад 20 країн світу, серед яких США, Німеччина, Швеція, Велика Британія, Італія та інші.

У лінійці категорій транспортних засобів представлені:

броньовані автомобілі,

позашляховики,

вантажівки,

мотоцикли

спеціальну автотехніку.









Офіційно допущено до експлуатації популярні у військах моделі позашляховиків виробництва японських та європейських автовиробників, а також найбільший у світі американський тягач-транспортер для перевезення по бездоріжжю танків, самохідних артилерійських установок та іншої важкої бронетехніки.

Окрім броньованої та важкої техніки, українські військові отримали:

квадроцикли,

гексацикли

багі.

"Понад третина зі 110 кодифікованих зразків автомобільної техніки – української розробки та виробництва. Серед них спецавтомобілі, броньовані автомобілі, звичайні вантажівки, всюдиходи та електромотоцикли вітчизняного виробництва", - зазначили в Міноборони.

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У відомстві додали, що кодифікація та допуск зразка озброєння та військової техніки вітчизняного виробництва до експлуатації з присвоєнням йому номенклатурного номера НАТО дає змогу закуповувати його за кошти з державного бюджету для підрозділів Сил оборони України.

"Оновлення та поповнення автопарку ЗСУ забезпечує підвищення мобільності та боєздатності українських військових, що є критично важливим в умовах поточної ситуації", - наголосили у Міноборони.

Фото – з офіційної сторінки Генерального штабу ЗСУ у Facebook, Арміїінформ, з сайту виробника.