Более 110 образцов автотехники допущены к эксплуатации в ВСУ с марта 2022 года, - Минобороны. ФОТОРЕПОРТАЖ

К эксплуатации в Вооруженных силах Украины с начала полномасштабной войны России против Украины допущено более 110 образцов автомобильной техники украинского и иностранного производства. В частности, 60 из них были приняты на вооружение в течение последних пяти месяцев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Отмечается, что автопарк ВСУ сейчас имеет технику производства более 20 стран мира, среди которых США, Германия, Швеция, Великобритания, Италия и другие.

В линейке категорий транспортных средств представлены:

бронированные автомобили,

внедорожники,

грузовики,

мотоциклы

специальная автотехника.









Официально допущены к эксплуатации популярные в войсках модели внедорожников производства японских и европейских автопроизводителей, а также крупнейший в мире американский тягач-транспортер для перевозки по бездорожью танков, самоходных артиллерийских установок и другой тяжелой бронетехники.

Кроме бронированной и тяжелой техники, украинские военные получили:

квадроциклы,

гексациклы,

багги.

"Более трети из 110 кодифицированных образцов автомобильной техники - украинской разработки и производства. Среди них спецавтомобили, бронированные автомобили, обычные грузовики, вездеходы и электромотоциклы отечественного производства", - отметили в Минобороны.

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В ведомстве добавили, что кодификация и допуск образца вооружения и военной техники отечественного производства к эксплуатации с присвоением ему номенклатурного номера НАТО позволяет закупать его за средства из государственного бюджета для подразделений Сил обороны Украины.

"Обновление и пополнение автопарка ВСУ обеспечивает повышение мобильности и боеспособности украинских военных, что является критически важным в условиях текущей ситуации", - отметили в Минобороны.

Фото - с официальной страницы Генерального штаба ВСУ в Facebook, Армииинформ, с сайта производителя.