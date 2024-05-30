Процедура кодификации образцов вооружения и военной техники упрощена до 10 дней, - Минобороны

Министерство обороны Украины упростило процедуру кодификации образцов вооружения и военной техники (ВВТ) до 10 дней.

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, министр обороны Украины Рустем Умеров утвердил Инструкцию по организации в Министерстве обороны поставки вооружения, военной и специальной техники во время действия правового режима военного положения. Отныне процедура получения для нового образца вооружения и военной техники кода НАТО сокращается до 10 дней.

Новая Инструкция упрощает существующий порядок, убрав из процесса отдельные дублирующие действия.

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Первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк отметил, что ситуация на фронте требует ускорения многих процессов. В частности, относительно допущения к эксплуатации новых образцов вооружения и военной техники для наших подразделений. В связи с этим был подготовлен ряд предложений для оптимизации процессов и совершенствования существующей нормативной базы по присвоению образцам ВВТ кода НАТО.

Процесс кодификации образцов ВВТ

В Минобороны рассказали, что совершенствование определенных алгоритмов сейчас позволяет Минобороны осуществлять кодификацию предмета поставки по результатам изучения заявленных разработчиком тактико-технических характеристик (ТТХ) образцов товаров оборонного назначения и ознакомления с результатами испытаний, проведенных самим разработчиком.

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К предложению по кодификации образца с пакетом документов приобщаются программа и методики проведения испытаний образца, акт и протоколы достаточности проведенных разработчиками испытаний для подтверждения заявленных тактико-технических характеристик образца, согласованный с военным представительством проект Технических условий. В таком случае по правилам новой Инструкции, производитель может пройти процедуру испытания в максимально сжатые сроки.

Когда предприятия-разработчики вооружения и военной техники не имеют ресурсных и технических возможностей для проведения испытаний, к примеру снаряда, самостоятельно, то заключается совместное решение Минобороны и производителя на проведение такого испытания. В таком случае процесс кодификации нового образца вооружения может занять несколько больше времени.

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Справка: Стоит напомнить, что образец ВВТ, который прошел кодификацию, разрешено закупать за средства государственного бюджета и использовать в подразделениях Сил обороны Украины.

21 ноября 2023 года по инициативе министра обороны Украины на заседании Кабмина были внесены изменения в постановление Кабинета Министров от 25.02.2015г. № 345. Это решение упростило процедуру кодификации (допуска к эксплуатации) предложенных разработчиками новых образцов ВВТ до 20 суток. До этого решения Кабмина процесс допуска к эксплуатации новых образцов ВВТ длился несколько месяцев или лет. Это решение во многом сыграло важную роль в увеличении количества новой техники и вооружения в армии.