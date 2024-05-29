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В Украине опробовали роботизированную технику для спасения с поля боя. ФОТОрепортаж

Минобороны и Минстратегпром провели демонстрационные испытания роботизированной техники, предназначенной для медицинской эвакуации с поля боя.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

В демонстрационных испытаниях приняли участие девять изделий от семи украинских производителей, в том числе, автомобильная техника и наземные роботизированные платформы.

Целью мероприятия было привлечь внимание к теме медицинской эвакуации в зоне боевых действий и поощрение стран-партнеров к прямым контрактам с украинскими производителями в рамках проекта ZBROYARI: Manufacturing Freedom

"Сейчас Минобороны и Минстратегпром сосредоточены на развитии систем, которые могут заменить человека на фронте. Средства стран-партнеров для закупки роботизированных систем привлекаются через проект ZBROYARI: Manufacturing Freedom, цель которого - собрать $10 млрд на производство украинского оружия в 2024 году", - говорится в сообщении.

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Випробування техніки для евакуації
Випробування техніки для евакуації
Випробування техніки для евакуації
Випробування техніки для евакуації
Випробування техніки для евакуації

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испытания (379) Минобороны (9357) эвакуация (2080)


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поранених ти будеш витягувати з поля бою?
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29.05.2024 16:53 Ответить
люди, які воюють - це головна зброя. І їх треба рятувати.
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29.05.2024 16:56 Ответить


ти - ідіот, зброя це лише гроші, папірці, а Український Воїн-Герой є головною цінністю Держави і суспільства.
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29.05.2024 18:19 Ответить
Краще б "Бабою Ягою" вивозили. Туди полетів , бімбочок на москалів посіяв, а назад в тих клешнях пораненого ! І швидше, і надійніше. Або закупіть тих роботів -- биків, що бігають.
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29.05.2024 17:16 Ответить
повітряний дрон для евакуації - найкращий варіант, бо наземного евакуатора і пораненого пошматують ворожі повітряні дрони

Українець Антон Герелес розробив та зібрав безпілотник для евакуації поранених з поля бою. Очікується, що вже в другій половині березня (2023 р.) дрон надійде в перші підрозділи.

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29.05.2024 18:25 Ответить
 
 