В Украине опробовали роботизированную технику для спасения с поля боя. ФОТОрепортаж
Минобороны и Минстратегпром провели демонстрационные испытания роботизированной техники, предназначенной для медицинской эвакуации с поля боя.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
В демонстрационных испытаниях приняли участие девять изделий от семи украинских производителей, в том числе, автомобильная техника и наземные роботизированные платформы.
Целью мероприятия было привлечь внимание к теме медицинской эвакуации в зоне боевых действий и поощрение стран-партнеров к прямым контрактам с украинскими производителями в рамках проекта ZBROYARI: Manufacturing Freedom
"Сейчас Минобороны и Минстратегпром сосредоточены на развитии систем, которые могут заменить человека на фронте. Средства стран-партнеров для закупки роботизированных систем привлекаются через проект ZBROYARI: Manufacturing Freedom, цель которого - собрать $10 млрд на производство украинского оружия в 2024 году", - говорится в сообщении.
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