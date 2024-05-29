В Україні випробували роботизовану техніку для порятунку з поля бою. ФОТОрепортаж

Міноборони та Мінстратегпром провели демонстраційні випробування роботизованої техніки, призначеної для медичної евакуації з поля бою.

Про це повідомила пресслужба Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

У демонстраційних випробуваннях взяли участь дев’ять виробів від сімох українських виробників, зокрема автомобільна техніка і наземні роботизовані платформи.

Захід мав на меті привернути увагу до теми медичної евакуації в зоні бойових дій та заохочення країн-партнерів до прямих контрактів з українськими виробниками в рамках проєкту ZBROYARI: Manufacturing Freedom

"Наразі Міноборони та Мінстратегпром зосереджені на розвитку систем, які можуть замінити людину на фронті. Кошти країн-партнерів для закупівлі роботизованих систем залучаються через проєкт ZBROYARI: Manufacturing Freedom, мета якого — зібрати $10 млрд на виробництво української зброї у 2024 році", - йдеться в повідомленні.

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