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В Україні випробували роботизовану техніку для порятунку з поля бою. ФОТОрепортаж

Міноборони та Мінстратегпром провели демонстраційні випробування роботизованої техніки, призначеної для медичної евакуації з поля бою.

Про це повідомила пресслужба Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

У демонстраційних випробуваннях взяли участь дев’ять виробів від сімох українських виробників, зокрема автомобільна техніка і наземні роботизовані платформи.

Захід мав на меті привернути увагу до теми медичної евакуації в зоні бойових дій та заохочення країн-партнерів до прямих контрактів з українськими виробниками в рамках проєкту ZBROYARI: Manufacturing Freedom

"Наразі Міноборони та Мінстратегпром зосереджені на розвитку систем, які можуть замінити людину на фронті. Кошти країн-партнерів для закупівлі роботизованих систем залучаються через проєкт ZBROYARI: Manufacturing Freedom, мета якого — зібрати $10 млрд на виробництво української зброї у 2024 році", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Евакуація бійцями "Хартії" пораненого побратима під щільним обстрілом ворога за 30 кілометрів від центра Харкова. ВIДЕО

Випробування техніки для евакуації
Випробування техніки для евакуації
Випробування техніки для евакуації
Випробування техніки для евакуації
Випробування техніки для евакуації

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випробування (403) Міноборони (7406) евакуація (2321)


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поранених ти будеш витягувати з поля бою?
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29.05.2024 16:53 Відповісти
люди, які воюють - це головна зброя. І їх треба рятувати.
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29.05.2024 16:56 Відповісти


ти - ідіот, зброя це лише гроші, папірці, а Український Воїн-Герой є головною цінністю Держави і суспільства.
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29.05.2024 18:19 Відповісти
Краще б "Бабою Ягою" вивозили. Туди полетів , бімбочок на москалів посіяв, а назад в тих клешнях пораненого ! І швидше, і надійніше. Або закупіть тих роботів -- биків, що бігають.
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29.05.2024 17:16 Відповісти
повітряний дрон для евакуації - найкращий варіант, бо наземного евакуатора і пораненого пошматують ворожі повітряні дрони

Українець Антон Герелес розробив та зібрав безпілотник для евакуації поранених з поля бою. Очікується, що вже в другій половині березня (2023 р.) дрон надійде в перші підрозділи.

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29.05.2024 18:25 Відповісти
 
 