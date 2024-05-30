Процедуру кодифікації зразків озброєння та військової техніки спрощено до 10 днів, - Міноборони

Міністерство оборони України спростило процедуру кодифікації зразків озброєння та військової техніки (ОВТ) до 10 днів.

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, міністр оборони України Рустем Умєров затвердив Інструкцію з організації в Міністерстві оборони постачання озброєння, військової і спеціальної техніки під час дії правового режиму воєнного стану. Відтепер процедура отримання для нового зразка озброєння та військової техніки коду НАТО скорочується до 10 днів.

Нова Інструкція спрощує існуючий порядок, прибравши з процесу окремі дублюючі дії.

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Перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк зауважив, що ситуація на фронті вимагає пришвидшення багатьох процесів. Зокрема, щодо допущення до експлуатації нових зразків озброєння та військової техніки для наших підрозділів. У зв’язку з цим було підготовлено низку пропозицій для оптимізації процесів та вдосконалення існуючої нормативної бази щодо присвоєння зразкам ОВТ коду НАТО.

Процес кодифікації зразків ОВТ

У Міноборони розповіли, що вдосконалення певних алгоритмів, нині дозволяє Міноборони здійснювати кодифікацію предмета постачання за результатами вивчення заявлених розробником тактико-технічних характеристик (ТТХ) зразків товарів оборонного призначення та ознайомлення з результатами випробувань, проведених самим розробником.

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До пропозиції щодо кодифікації зразка з пакетом документів долучаються програма та методики проведення випробувань зразка, акт та протоколи достатності проведених розробниками випробувань для підтвердження заявлених тактико-технічних характеристик зразка, погоджений з військовим представництвом проєкт Технічних умов. У такому випадку за правилами нової Інструкції, виробник може пройти процедуру випробування у максимально стислий термін.

Коли підприємства-розробники озброєння та військової техніки не мають ресурсних та технічних можливостей для проведення випробувань, до прикладу снаряду, самостійно, то укладається спільне рішення Міноборони та виробника на проведення такого випробування. У такому випадку процес кодифікації нового зразка озброєння може зайняти дещо більше часу.

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Довідка: Варто нагадати, що зразок ОВТ, який пройшов кодифікацію, дозволено закуповувати за кошти державного бюджету і використовувати у підрозділах Сил оборони України.

21 листопада 2023 року з ініціативи міністра оборони України на засіданні Кабміну були внесені зміни до постанови Кабінету Міністрів від 25.02.2015р. № 345. Це рішення спростило процедуру кодифікації (допуску до експлуатації) запропонованих розробниками нових зразків ОВТ до 20 діб. До цього рішення Кабміну, процес допуску до експлуатації нових зразків ОВТ тривав декілька місяців або років. Це рішення багато в чому відіграло важливу роль у збільшення кількості нової техніки та озброєння у війську.