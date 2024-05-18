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Понад 300 стандартів НАТО вже впроваджено у сфері оборони України

Стандарти НАТО в Україні

На сьогодні вже запроваджено 322 стандарти НАТО, а ще 50 перебувають на стадії впровадження. Загалом в Альянсі діє 1135 стандартів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство оборони України

"Цитуючи міністра оборони, скажу, що Збройні Сили мають відповідати усім критеріям НАТО і для цього треба змінюватися задля досягнення взаємосумісності," – підкреслив заступник міністра оборони Станіслав Гайдер.

Заступник міністра оборони зазначив, що одним з важливих проєктів є також запуск спільної з НАТО інституції - аналітичного, тренувального та освітнього центру, який не лише допоможе забезпечити спільний аналіз безпекових викликів, а й сприятиме вдосконаленню системи підготовки та військової освіти. За його словами, Україна в межах діяльності центру не лише отримуватиме знання: українці також ділитимуться з партнерами власним досвідом.

"Наш внесок у діяльність центру пов’язаний насамперед із десятирічним досвідом російсько-української війни, інноваціями та практиками, які ми сформували за час повномасштабного вторгнення Росії. І цей досвід уже змінює стандарти НАТО, формує спроможність відповідати на виклики та загрози у сфері оборони", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова заявивляла, що Міністерство оборони розробляє систему надання допомоги пораненим на основі стандартів країн НАТО.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Міноборони показало додаток "Резерв+" для оновлення даних військовозобов’язаних. Як працюватиме?. ВIДЕО

Автор: 

Міноборони (7318) НАТО (6424) ЗСУ (7504)


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Топ коментарі
+7
А ТЦК у вас в якому стандарті НАТО?))) а система брехні на верх, відсутність комунікаціі між підрозділами - це все теж по НАТО?)
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18.05.2024 09:08
+6
умеров, в своїй голові, вже впровадив 300 якихось стандартів.
а в українскій армії, панує совок невмирущій.
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18.05.2024 08:35
+6
Коли міністерство оборони краде як не в себе на оборонних закупівлях, а міністр оборони нацьковує на журналістів СБУ - це не дуже схоже на стандарти НАТО. Якщо поперла ця марафонська локшина, значить знов десь накрали і обісралися.
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18.05.2024 08:37
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умеров, в своїй голові, вже впровадив 300 якихось стандартів.
а в українскій армії, панує совок невмирущій.
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18.05.2024 08:35 Відповісти
Коли міністерство оборони краде як не в себе на оборонних закупівлях, а міністр оборони нацьковує на журналістів СБУ - це не дуже схоже на стандарти НАТО. Якщо поперла ця марафонська локшина, значить знов десь накрали і обісралися.
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18.05.2024 08:37 Відповісти
Нагадує старий анекдот, коли голодуючим мали привезти хліб. Виступає комісар:
- У мене для вас 2 новини, хороша та погана. З якої починати?
- Ну, давай з поганою.
- Замість хліба привезли газети
- А яка ж гарна?
- Газет багато.

"332 стандарти" кажіте... Ню, ню.
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18.05.2024 08:44 Відповісти
Спочатку зруйнували стандарти НАТО, запроваджені при Порошенку а тепер ніби впроваджують "завдяки Зеленському". Зе-виродки !
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18.05.2024 09:20 Відповісти
Які конкретно? Скасували новий Статут ЗСУ і повернули назад кацапо-совковий?
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19.05.2024 01:22 Відповісти
Скрізь свого припорошенка пхаєте, куди лізе і не лізе. Гидко вже.
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19.05.2024 01:23 Відповісти
Совдєпія руліт і здаватися не збирається,яке НАТО,яке ЄС,сесесер2 наше всьо
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18.05.2024 08:44 Відповісти
Впровадження кожного з стандартів, чи то військового, чи то соціального або промислового потребує інвестицій в самі зміни і в моніторинг відповідності. Це мільярди доларів. В досить довгій перспективі у нас жодного шансу досягти стандартів НАТО та ЄС навіть не проглядається... Тому мене сильно дратує беззмістовне балабольство типу "улучшіть, обеспєчіть, досягти потужних результатів" і т.п. марення. Це довгий і болісний процес де все починається з фінансування. Нема грошей - нема реформ і, відтак, покращень. Наші бажання обмежені нашими можливостями, а безкоштовний сир тіьки в мишоловці...
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18.05.2024 08:55 Відповісти
Якщо не запроваджено основні бойові стандарти НАТО, а це загальновійськові операції, After action review з кримінальною відповідальністю командування, які не потребують жодних фінансових витрат, лише натиску військових для видавлення із зеленої жОПи політичної волі, все решта є звичайним звіздабольством.
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19.05.2024 01:29 Відповісти
301-й - не бити зброєю партньорів по руzzкім під@рам на роzzії.
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18.05.2024 08:55 Відповісти
Піздінг - це 300-тий стандарт НАТО по версії ОПи
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18.05.2024 08:59 Відповісти
стандарти нато це резніков у вʼязниці , все інше локшина багатостоаждальному народу на вуха
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18.05.2024 09:01 Відповісти
А ТЦК у вас в якому стандарті НАТО?))) а система брехні на верх, відсутність комунікаціі між підрозділами - це все теж по НАТО?)
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18.05.2024 09:08 Відповісти
Якщо Україна провадить 1135 стандартів НАТО, то НАТО згадае ще 1135 стандартів і так до нескінченності.
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18.05.2024 09:12 Відповісти
Паркетні генерали і офіцери керується радянською військовою стратегією, про якісь стандарти НАТО ніде і ніхто не впроваджують...це повна брехня від зелених зрадників.
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18.05.2024 09:37 Відповісти
А свіжий ''закон про мобілізацію'' відповідає стандартам НАТО? Кому ви в очі дзюрите?
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18.05.2024 10:01 Відповісти
Бирки над розетками, и на противогазах другим шрифтом пишут?
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18.05.2024 13:08 Відповісти
Та ми бачимо ваші стандарти. Мала савєцкая армія, проти великої. От і все. Брехуни.
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18.05.2024 13:24 Відповісти
Впроваджено 300, крім одного: не красти.
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18.05.2024 15:59 Відповісти
AAR є? Ну ото і не п.здіть
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18.05.2024 17:03 Відповісти
 
 