Понад 300 стандартів НАТО вже впроваджено у сфері оборони України

На сьогодні вже запроваджено 322 стандарти НАТО, а ще 50 перебувають на стадії впровадження. Загалом в Альянсі діє 1135 стандартів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство оборони України

"Цитуючи міністра оборони, скажу, що Збройні Сили мають відповідати усім критеріям НАТО і для цього треба змінюватися задля досягнення взаємосумісності," – підкреслив заступник міністра оборони Станіслав Гайдер.

Заступник міністра оборони зазначив, що одним з важливих проєктів є також запуск спільної з НАТО інституції - аналітичного, тренувального та освітнього центру, який не лише допоможе забезпечити спільний аналіз безпекових викликів, а й сприятиме вдосконаленню системи підготовки та військової освіти. За його словами, Україна в межах діяльності центру не лише отримуватиме знання: українці також ділитимуться з партнерами власним досвідом.

"Наш внесок у діяльність центру пов’язаний насамперед із десятирічним досвідом російсько-української війни, інноваціями та практиками, які ми сформували за час повномасштабного вторгнення Росії. І цей досвід уже змінює стандарти НАТО, формує спроможність відповідати на виклики та загрози у сфері оборони", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова заявивляла, що Міністерство оборони розробляє систему надання допомоги пораненим на основі стандартів країн НАТО.

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