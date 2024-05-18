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Более 300 стандартов НАТО уже внедрены в сфере обороны Украины

Стандарти НАТО в Україні

На сегодня уже внедрены 322 стандарта НАТО, а еще 50 находятся на стадии внедрения. Всего в Альянсе действует 1135 стандартов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство обороны Украины

"Цитируя министра обороны, скажу, что Вооруженные Силы должны соответствовать всем критериям НАТО и для этого надо меняться для достижения совместимости", - подчеркнул заместитель министра обороны Станислав Гайдер.

Заместитель министра обороны отметил, что одним из важных проектов является также запуск совместной с НАТО институции - аналитического, тренировочного и образовательного центра, который не только поможет обеспечить совместный анализ вызовов безопасности, но и будет способствовать совершенствованию системы подготовки и военного образования. По его словам, Украина в рамках деятельности центра будет не только получать знания: украинцы также будут делиться с партнерами собственным опытом.

"Наш вклад в деятельность центра связан прежде всего с десятилетним опытом российско-украинской войны, инновациями и практиками, которые мы сформировали за время полномасштабного вторжения России. И этот опыт уже меняет стандарты НАТО, формирует способность отвечать на вызовы и угрозы в сфере обороны", - подчеркнул он.

Напомним, ранее заместитель министра обороны Украины Наталия Калмыкова заявляла, что Министерство обороны разрабатывает систему оказания помощи раненым на основе стандартов стран НАТО.

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Автор: 

Минобороны (9291) НАТО (9963) ВСУ (6548)


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Топ комментарии
+7
А ТЦК у вас в якому стандарті НАТО?))) а система брехні на верх, відсутність комунікаціі між підрозділами - це все теж по НАТО?)
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18.05.2024 09:08
+6
умеров, в своїй голові, вже впровадив 300 якихось стандартів.
а в українскій армії, панує совок невмирущій.
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18.05.2024 08:35
+6
Коли міністерство оборони краде як не в себе на оборонних закупівлях, а міністр оборони нацьковує на журналістів СБУ - це не дуже схоже на стандарти НАТО. Якщо поперла ця марафонська локшина, значить знов десь накрали і обісралися.
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18.05.2024 08:37
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умеров, в своїй голові, вже впровадив 300 якихось стандартів.
а в українскій армії, панує совок невмирущій.
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18.05.2024 08:35 Ответить
Коли міністерство оборони краде як не в себе на оборонних закупівлях, а міністр оборони нацьковує на журналістів СБУ - це не дуже схоже на стандарти НАТО. Якщо поперла ця марафонська локшина, значить знов десь накрали і обісралися.
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18.05.2024 08:37 Ответить
Нагадує старий анекдот, коли голодуючим мали привезти хліб. Виступає комісар:
- У мене для вас 2 новини, хороша та погана. З якої починати?
- Ну, давай з поганою.
- Замість хліба привезли газети
- А яка ж гарна?
- Газет багато.

"332 стандарти" кажіте... Ню, ню.
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18.05.2024 08:44 Ответить
Спочатку зруйнували стандарти НАТО, запроваджені при Порошенку а тепер ніби впроваджують "завдяки Зеленському". Зе-виродки !
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18.05.2024 09:20 Ответить
Які конкретно? Скасували новий Статут ЗСУ і повернули назад кацапо-совковий?
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19.05.2024 01:22 Ответить
Скрізь свого припорошенка пхаєте, куди лізе і не лізе. Гидко вже.
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19.05.2024 01:23 Ответить
Совдєпія руліт і здаватися не збирається,яке НАТО,яке ЄС,сесесер2 наше всьо
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18.05.2024 08:44 Ответить
Впровадження кожного з стандартів, чи то військового, чи то соціального або промислового потребує інвестицій в самі зміни і в моніторинг відповідності. Це мільярди доларів. В досить довгій перспективі у нас жодного шансу досягти стандартів НАТО та ЄС навіть не проглядається... Тому мене сильно дратує беззмістовне балабольство типу "улучшіть, обеспєчіть, досягти потужних результатів" і т.п. марення. Це довгий і болісний процес де все починається з фінансування. Нема грошей - нема реформ і, відтак, покращень. Наші бажання обмежені нашими можливостями, а безкоштовний сир тіьки в мишоловці...
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18.05.2024 08:55 Ответить
Якщо не запроваджено основні бойові стандарти НАТО, а це загальновійськові операції, After action review з кримінальною відповідальністю командування, які не потребують жодних фінансових витрат, лише натиску військових для видавлення із зеленої жОПи політичної волі, все решта є звичайним звіздабольством.
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19.05.2024 01:29 Ответить
301-й - не бити зброєю партньорів по руzzкім під@рам на роzzії.
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18.05.2024 08:55 Ответить
Піздінг - це 300-тий стандарт НАТО по версії ОПи
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18.05.2024 08:59 Ответить
стандарти нато це резніков у вʼязниці , все інше локшина багатостоаждальному народу на вуха
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18.05.2024 09:01 Ответить
А ТЦК у вас в якому стандарті НАТО?))) а система брехні на верх, відсутність комунікаціі між підрозділами - це все теж по НАТО?)
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18.05.2024 09:08 Ответить
Якщо Україна провадить 1135 стандартів НАТО, то НАТО згадае ще 1135 стандартів і так до нескінченності.
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18.05.2024 09:12 Ответить
Паркетні генерали і офіцери керується радянською військовою стратегією, про якісь стандарти НАТО ніде і ніхто не впроваджують...це повна брехня від зелених зрадників.
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18.05.2024 09:37 Ответить
А свіжий ''закон про мобілізацію'' відповідає стандартам НАТО? Кому ви в очі дзюрите?
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18.05.2024 10:01 Ответить
Бирки над розетками, и на противогазах другим шрифтом пишут?
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18.05.2024 13:08 Ответить
Та ми бачимо ваші стандарти. Мала савєцкая армія, проти великої. От і все. Брехуни.
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18.05.2024 13:24 Ответить
Впроваджено 300, крім одного: не красти.
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18.05.2024 15:59 Ответить
AAR є? Ну ото і не п.здіть
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18.05.2024 17:03 Ответить
 
 