Более 300 стандартов НАТО уже внедрены в сфере обороны Украины
На сегодня уже внедрены 322 стандарта НАТО, а еще 50 находятся на стадии внедрения. Всего в Альянсе действует 1135 стандартов
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство обороны Украины
"Цитируя министра обороны, скажу, что Вооруженные Силы должны соответствовать всем критериям НАТО и для этого надо меняться для достижения совместимости", - подчеркнул заместитель министра обороны Станислав Гайдер.
Заместитель министра обороны отметил, что одним из важных проектов является также запуск совместной с НАТО институции - аналитического, тренировочного и образовательного центра, который не только поможет обеспечить совместный анализ вызовов безопасности, но и будет способствовать совершенствованию системы подготовки и военного образования. По его словам, Украина в рамках деятельности центра будет не только получать знания: украинцы также будут делиться с партнерами собственным опытом.
"Наш вклад в деятельность центра связан прежде всего с десятилетним опытом российско-украинской войны, инновациями и практиками, которые мы сформировали за время полномасштабного вторжения России. И этот опыт уже меняет стандарты НАТО, формирует способность отвечать на вызовы и угрозы в сфере обороны", - подчеркнул он.
Напомним, ранее заместитель министра обороны Украины Наталия Калмыкова заявляла, что Министерство обороны разрабатывает систему оказания помощи раненым на основе стандартов стран НАТО.
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а в українскій армії, панує совок невмирущій.
- У мене для вас 2 новини, хороша та погана. З якої починати?
- Ну, давай з поганою.
- Замість хліба привезли газети
- А яка ж гарна?
- Газет багато.
"332 стандарти" кажіте... Ню, ню.