Более 300 стандартов НАТО уже внедрены в сфере обороны Украины

На сегодня уже внедрены 322 стандарта НАТО, а еще 50 находятся на стадии внедрения. Всего в Альянсе действует 1135 стандартов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство обороны Украины

"Цитируя министра обороны, скажу, что Вооруженные Силы должны соответствовать всем критериям НАТО и для этого надо меняться для достижения совместимости", - подчеркнул заместитель министра обороны Станислав Гайдер.

Заместитель министра обороны отметил, что одним из важных проектов является также запуск совместной с НАТО институции - аналитического, тренировочного и образовательного центра, который не только поможет обеспечить совместный анализ вызовов безопасности, но и будет способствовать совершенствованию системы подготовки и военного образования. По его словам, Украина в рамках деятельности центра будет не только получать знания: украинцы также будут делиться с партнерами собственным опытом.

"Наш вклад в деятельность центра связан прежде всего с десятилетним опытом российско-украинской войны, инновациями и практиками, которые мы сформировали за время полномасштабного вторжения России. И этот опыт уже меняет стандарты НАТО, формирует способность отвечать на вызовы и угрозы в сфере обороны", - подчеркнул он.

Напомним, ранее заместитель министра обороны Украины Наталия Калмыкова заявляла, что Министерство обороны разрабатывает систему оказания помощи раненым на основе стандартов стран НАТО.

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