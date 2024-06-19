Близько 40 зразків інженерного озброєння допущено до експлуатації у ЗСУ, понад 20 з них - українські, - Міноборони. ФОТОрепортаж
Від початку широкомасштабного вторгнення РФ оборонним відомством України кодифіковано, допущено до експлуатації у підрозділах Сил оборони України близько 40 зразків засобів інженерного озброєння. Понад 20 зразків – продукція українських підприємств.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба МОУ.
Йдеться про розлогий перелік машин, механізмів та інших засобів, призначених для організації інженерного забезпечення військ.
Зазначається, що серед кодифікованих зразків української розробки та виробництва, зокрема, металодетектори, вимірювальні прилади різного призначення, димові шашки, прилади для дистанційного димопуску, збірно-розбірні фортифікаційні конструкції, польові "павербанки" великої місткості та надійності тощо.
"В переліку кодифікованих зразків іноземного виробництва – сучасні моделі мобільних генераторів, важка інженерна техніка різного функціоналу, а також – механізми для виконання певного спектру ремонтних робіт та наведення мостових переправ", - зазначили в Міноборони.
Кодифікація і подальший допуск зразка озброєння та військової техніки вітчизняного виробництва до експлуатації з присвоєнням йому номенклатурного номера НАТО дозволяє закуповувати його за кошти з державного бюджету для підрозділів Сил оборони України, додали у відомстві.
Не казатиму, кому саме, але якось ми купили наземний дрон.
Роботизовану платформу, якщо вже конкретно.
На наступний день після її придбання зʼявилася справа, де йшлося про те, що такий дрон, виявляється, "не відповідає Повітряному кодексу"!!!
Тобто з точки зору "міліціонерів" платформа, що їде по землі, повинна була літати !!! Джерело:
але ****,
давати дозвіл джісібі, маніпулятору, який працює у всьому світі
це перебор
перевіряти та сертифікувати зразки озброєння нато, це викачка грошей
такаж як на сертифікації авто зза кордону
і на прикладі авто, є явна схема отримання дармових грошей!
приклад!
гольф чи пасат з європи з двигуном 1,9 дизель механіка.
це серія з мільйона авто але в Україні сертифікують не партію авто на державному рівні а кожну машину окремо, приватна контора за +- 100-120 баксів
тож множимо кількість авто ввезених на територію України і бачимо скільки заробили підари на сертифікації.
а ще на послугах брокерів, на зменшенні вартості і можна множити на 300-400 баксів і це лиш авто!!!!