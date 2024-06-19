УКР
Близько 40 зразків інженерного озброєння допущено до експлуатації у ЗСУ, понад 20 з них - українські, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Від початку широкомасштабного вторгнення РФ оборонним відомством України кодифіковано, допущено до експлуатації у підрозділах Сил оборони України близько 40 зразків засобів інженерного озброєння. Понад 20 зразків – продукція українських підприємств.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба МОУ.

Йдеться про розлогий перелік машин, механізмів та інших засобів, призначених для організації інженерного забезпечення військ.

Зазначається, що серед кодифікованих зразків української розробки та виробництва, зокрема, металодетектори, вимірювальні прилади різного призначення, димові шашки, прилади для дистанційного димопуску, збірно-розбірні фортифікаційні конструкції, польові "павербанки" великої місткості та надійності тощо.

Експлуатація інженерного озброєння у війську
Експлуатація інженерного озброєння у війську

"В переліку кодифікованих зразків іноземного виробництва – сучасні моделі мобільних генераторів, важка інженерна техніка різного функціоналу, а також – механізми для виконання певного спектру ремонтних робіт та наведення мостових переправ", - зазначили в Міноборони.

Кодифікація і подальший допуск зразка озброєння та військової техніки вітчизняного виробництва до експлуатації з присвоєнням йому номенклатурного номера НАТО дозволяє закуповувати його за кошти з державного бюджету для підрозділів Сил оборони України, додали у відомстві.

Експлуатація інженерного озброєння у війську

Експлуатація інженерного озброєння у війську
Експлуатація інженерного озброєння у війську

Ха-ха, якраз тiльки що в блогах матерiал вийшов
Не казатиму, кому саме, але якось ми купили наземний дрон.

Роботизовану платформу, якщо вже конкретно.

На наступний день після її придбання зʼявилася справа, де йшлося про те, що такий дрон, виявляється, "не відповідає Повітряному кодексу"!!!

Тобто з точки зору "міліціонерів" платформа, що їде по землі, повинна була літати !!! Джерело:
19.06.2024 08:14
зрозуміло що нова техніка чи озброєння має пройти випробування,сертифікацію, прийняття на озброєння
але ****,
давати дозвіл джісібі, маніпулятору, який працює у всьому світі
це перебор
перевіряти та сертифікувати зразки озброєння нато, це викачка грошей
такаж як на сертифікації авто зза кордону
19.06.2024 08:45
з цього годується армія броньованих дармоїдів. у всі часи сертифікація була майже виключно корупційною приблудою
19.06.2024 10:32
Це стандартний етап виробництва будь-чого для масового використання, навіть не тільки зброї. Але для зброї цей етап вочевидь набагато важливіший, ніж для багатьох інших виробів. Для зброї, для ліків, для full self-driving autopilot, для роботи в космосі ітд - здогадаєтесь, чому для подібних продуктів контроль якісті і сертифікація життєво важливі?
19.06.2024 10:39
корупційна приблуда пройшла комітет, проголосована ВР та підписана боневтіком!!!
і на прикладі авто, є явна схема отримання дармових грошей!
приклад!
гольф чи пасат з європи з двигуном 1,9 дизель механіка.
це серія з мільйона авто але в Україні сертифікують не партію авто на державному рівні а кожну машину окремо, приватна контора за +- 100-120 баксів
тож множимо кількість авто ввезених на територію України і бачимо скільки заробили підари на сертифікації.
а ще на послугах брокерів, на зменшенні вартості і можна множити на 300-400 баксів і це лиш авто!!!!
19.06.2024 13:15
А слабо інженерну техніку пофарбувати у камуфляж?
19.06.2024 08:47
А сенс? Вони ж не по кущам ховаються, а на будмайданчиках працюють.
19.06.2024 10:42
Хоча може щє й пофарбують, самі водії за свої гроші, як це у нас буває...
19.06.2024 10:43
 
 