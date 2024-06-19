Близько 40 зразків інженерного озброєння допущено до експлуатації у ЗСУ, понад 20 з них - українські, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Від початку широкомасштабного вторгнення РФ оборонним відомством України кодифіковано, допущено до експлуатації у підрозділах Сил оборони України близько 40 зразків засобів інженерного озброєння. Понад 20 зразків – продукція українських підприємств.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба МОУ.

Йдеться про розлогий перелік машин, механізмів та інших засобів, призначених для організації інженерного забезпечення військ.

Зазначається, що серед кодифікованих зразків української розробки та виробництва, зокрема, металодетектори, вимірювальні прилади різного призначення, димові шашки, прилади для дистанційного димопуску, збірно-розбірні фортифікаційні конструкції, польові "павербанки" великої місткості та надійності тощо.





Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міни, снаряди, патрони: понад 100 нових зразків боєприпасів вітчизняного виробництва допущено до експлуатації в ЗСУ, - Міноборони. ФОТОрепортаж

"В переліку кодифікованих зразків іноземного виробництва – сучасні моделі мобільних генераторів, важка інженерна техніка різного функціоналу, а також – механізми для виконання певного спектру ремонтних робіт та наведення мостових переправ", - зазначили в Міноборони.

Кодифікація і подальший допуск зразка озброєння та військової техніки вітчизняного виробництва до експлуатації з присвоєнням йому номенклатурного номера НАТО дозволяє закуповувати його за кошти з державного бюджету для підрозділів Сил оборони України, додали у відомстві.







