Около 40 образцов инженерного вооружения допущены к эксплуатации в ВСУ, более 20 из них – украинские, - Минобороны. ФОТОРЕПОРТАЖ
С начала широкомасштабного вторжения РФ оборонным ведомством Украины кодифицировано, допущено к эксплуатации в подразделениях Сил обороны Украины около 40 образцов средств инженерного вооружения. Более 20 образцов - продукция украинских предприятий.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба МОУ.
Речь идет о об обширном перечне машин, механизмов и других средств, предназначенных для организации инженерного обеспечения войск.
Отмечается, что среди кодифицированных образцов украинской разработки и производства, в частности, металлодетекторы, измерительные приборы различного назначения, дымовые шашки, приборы для дистанционного дымопуска, сборно-разборные фортификационные конструкции, полевые "павербанки" большой вместимости и надежности и тому подобное.
"В перечне кодифицированных образцов иностранного производства - современные модели мобильных генераторов, тяжелая инженерная техника различного функционала, а также - механизмы для выполнения определенного спектра ремонтных работ и наведения мостовых переправ", - отметили в Минобороны.
Кодификация и дальнейший допуск образца вооружения и военной техники отечественного производства к эксплуатации с присвоением ему номенклатурного номера НАТО позволяет закупать его за средства из государственного бюджета для подразделений Сил обороны Украины, добавили в ведомстве.
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Не казатиму, кому саме, але якось ми купили наземний дрон.
Роботизовану платформу, якщо вже конкретно.
На наступний день після її придбання зʼявилася справа, де йшлося про те, що такий дрон, виявляється, "не відповідає Повітряному кодексу"!!!
Тобто з точки зору "міліціонерів" платформа, що їде по землі, повинна була літати !!! Джерело:
але ****,
давати дозвіл джісібі, маніпулятору, який працює у всьому світі
це перебор
перевіряти та сертифікувати зразки озброєння нато, це викачка грошей
такаж як на сертифікації авто зза кордону
і на прикладі авто, є явна схема отримання дармових грошей!
приклад!
гольф чи пасат з європи з двигуном 1,9 дизель механіка.
це серія з мільйона авто але в Україні сертифікують не партію авто на державному рівні а кожну машину окремо, приватна контора за +- 100-120 баксів
тож множимо кількість авто ввезених на територію України і бачимо скільки заробили підари на сертифікації.
а ще на послугах брокерів, на зменшенні вартості і можна множити на 300-400 баксів і це лиш авто!!!!