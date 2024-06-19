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Новости Фото Война
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Около 40 образцов инженерного вооружения допущены к эксплуатации в ВСУ, более 20 из них – украинские, - Минобороны. ФОТОРЕПОРТАЖ

С начала широкомасштабного вторжения РФ оборонным ведомством Украины кодифицировано, допущено к эксплуатации в подразделениях Сил обороны Украины около 40 образцов средств инженерного вооружения. Более 20 образцов - продукция украинских предприятий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба МОУ.

Речь идет о об обширном перечне машин, механизмов и других средств, предназначенных для организации инженерного обеспечения войск.

Отмечается, что среди кодифицированных образцов украинской разработки и производства, в частности, металлодетекторы, измерительные приборы различного назначения, дымовые шашки, приборы для дистанционного дымопуска, сборно-разборные фортификационные конструкции, полевые "павербанки" большой вместимости и надежности и тому подобное.

Експлуатація інженерного озброєння у війську
Експлуатація інженерного озброєння у війську

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"В перечне кодифицированных образцов иностранного производства - современные модели мобильных генераторов, тяжелая инженерная техника различного функционала, а также - механизмы для выполнения определенного спектра ремонтных работ и наведения мостовых переправ", - отметили в Минобороны.

Кодификация и дальнейший допуск образца вооружения и военной техники отечественного производства к эксплуатации с присвоением ему номенклатурного номера НАТО позволяет закупать его за средства из государственного бюджета для подразделений Сил обороны Украины, добавили в ведомстве.

Експлуатація інженерного озброєння у війську

Експлуатація інженерного озброєння у війську
Експлуатація інженерного озброєння у війську

Автор: 

Минобороны (9374) техника (1738) ВСУ (6634)


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Ха-ха, якраз тiльки що в блогах матерiал вийшов
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Не казатиму, кому саме, але якось ми купили наземний дрон.

Роботизовану платформу, якщо вже конкретно.

На наступний день після її придбання зʼявилася справа, де йшлося про те, що такий дрон, виявляється, "не відповідає Повітряному кодексу"!!!

Тобто з точки зору "міліціонерів" платформа, що їде по землі, повинна була літати !!! Джерело:
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19.06.2024 08:14 Ответить
зрозуміло що нова техніка чи озброєння має пройти випробування,сертифікацію, прийняття на озброєння
але ****,
давати дозвіл джісібі, маніпулятору, який працює у всьому світі
це перебор
перевіряти та сертифікувати зразки озброєння нато, це викачка грошей
такаж як на сертифікації авто зза кордону
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19.06.2024 08:45 Ответить
з цього годується армія броньованих дармоїдів. у всі часи сертифікація була майже виключно корупційною приблудою
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19.06.2024 10:32 Ответить
Це стандартний етап виробництва будь-чого для масового використання, навіть не тільки зброї. Але для зброї цей етап вочевидь набагато важливіший, ніж для багатьох інших виробів. Для зброї, для ліків, для full self-driving autopilot, для роботи в космосі ітд - здогадаєтесь, чому для подібних продуктів контроль якісті і сертифікація життєво важливі?
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19.06.2024 10:39 Ответить
корупційна приблуда пройшла комітет, проголосована ВР та підписана боневтіком!!!
і на прикладі авто, є явна схема отримання дармових грошей!
приклад!
гольф чи пасат з європи з двигуном 1,9 дизель механіка.
це серія з мільйона авто але в Україні сертифікують не партію авто на державному рівні а кожну машину окремо, приватна контора за +- 100-120 баксів
тож множимо кількість авто ввезених на територію України і бачимо скільки заробили підари на сертифікації.
а ще на послугах брокерів, на зменшенні вартості і можна множити на 300-400 баксів і це лиш авто!!!!
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19.06.2024 13:15 Ответить
А слабо інженерну техніку пофарбувати у камуфляж?
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19.06.2024 08:47 Ответить
А сенс? Вони ж не по кущам ховаються, а на будмайданчиках працюють.
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19.06.2024 10:42 Ответить
Хоча може щє й пофарбують, самі водії за свої гроші, як це у нас буває...
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19.06.2024 10:43 Ответить
 
 