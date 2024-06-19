Около 40 образцов инженерного вооружения допущены к эксплуатации в ВСУ, более 20 из них – украинские, - Минобороны. ФОТОРЕПОРТАЖ

С начала широкомасштабного вторжения РФ оборонным ведомством Украины кодифицировано, допущено к эксплуатации в подразделениях Сил обороны Украины около 40 образцов средств инженерного вооружения. Более 20 образцов - продукция украинских предприятий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба МОУ.

Речь идет о об обширном перечне машин, механизмов и других средств, предназначенных для организации инженерного обеспечения войск.

Отмечается, что среди кодифицированных образцов украинской разработки и производства, в частности, металлодетекторы, измерительные приборы различного назначения, дымовые шашки, приборы для дистанционного дымопуска, сборно-разборные фортификационные конструкции, полевые "павербанки" большой вместимости и надежности и тому подобное.





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"В перечне кодифицированных образцов иностранного производства - современные модели мобильных генераторов, тяжелая инженерная техника различного функционала, а также - механизмы для выполнения определенного спектра ремонтных работ и наведения мостовых переправ", - отметили в Минобороны.

Кодификация и дальнейший допуск образца вооружения и военной техники отечественного производства к эксплуатации с присвоением ему номенклатурного номера НАТО позволяет закупать его за средства из государственного бюджета для подразделений Сил обороны Украины, добавили в ведомстве.







