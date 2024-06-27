За неделю кодифицировано 50 образцов вооружения и техники, - Минобороны

С 17 по 23 июня было кодифицировано 50 образцов вооружения и военной техники.

Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны, передает Цензор.НЕТ.

"По данным Ситуационного центра Минобороны Украины, за минувшую неделю кодификацию прошли 50 образцов вооружения и военной техники", - говорится в сообщении.

Как информировал Цензор.НЕТ ранее, с начала широкомасштабного вторжения РФ Минобороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях Сил обороны Украины почти 40 образцов бронетехники иностранного и отечественного производства.

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