За неделю кодифицировано 50 образцов вооружения и техники, - Минобороны
С 17 по 23 июня было кодифицировано 50 образцов вооружения и военной техники.
Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны, передает Цензор.НЕТ.
"По данным Ситуационного центра Минобороны Украины, за минувшую неделю кодификацию прошли 50 образцов вооружения и военной техники", - говорится в сообщении.
Как информировал Цензор.НЕТ ранее, с начала широкомасштабного вторжения РФ Минобороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях Сил обороны Украины почти 40 образцов бронетехники иностранного и отечественного производства.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ну реально, це совкова показушна бурна діяльність від міноборони, вже набридла.
Кодифікація нових зразків озброєння ))
ЗРК Patriot чи MLRS HIMARS в міноборони теж кодифікували?
Чи зараз тільки нещодавно захід надав Skynex, вони вже встигли його кодифікувати і прийняти на озброєння?
А те що яйця по 17 грн. були, чи зараз фляги по втричі завищеним цінам придбали для армії, то про це мовчок.
Коли їх встигли кодифікувати, не зрозуміло