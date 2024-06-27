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За неделю кодифицировано 50 образцов вооружения и техники, - Минобороны

зброя

С 17 по 23 июня было кодифицировано 50 образцов вооружения и военной техники.

Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны, передает Цензор.НЕТ.

"По данным Ситуационного центра Минобороны Украины, за минувшую неделю кодификацию прошли 50 образцов вооружения и военной техники", - говорится в сообщении.

Как информировал Цензор.НЕТ ранее, с начала широкомасштабного вторжения РФ Минобороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях Сил обороны Украины почти 40 образцов бронетехники иностранного и отечественного производства.

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Автор: 

Минобороны (9402) оружие (10242)


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Я сміюсь.
Ну реально, це совкова показушна бурна діяльність від міноборони, вже набридла.
Кодифікація нових зразків озброєння ))
ЗРК Patriot чи MLRS HIMARS в міноборони теж кодифікували?
Чи зараз тільки нещодавно захід надав Skynex, вони вже встигли його кодифікувати і прийняти на озброєння?
А те що яйця по 17 грн. були, чи зараз фляги по втричі завищеним цінам придбали для армії, то про це мовчок.
Коли їх встигли кодифікувати, не зрозуміло
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27.06.2024 01:33 Ответить
 
 