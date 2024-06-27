В Минобороны объяснили, почему не поддержали продление срока обновления данных: Есть достаточно возможностей сделать это за считанные минуты
В Министерстве обороны заявили, что граждане имеют возможность обновить свои военно-учетные данные за считанные минуты.
Об этом заявил спикер министерства Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.
"Министерство обороны на данный момент не поддерживает этот законопроект и не считает целесообразным продление срока с 60 до 150 дней для обновления данных, так как сейчас существуют возможности обновить эти данные в ТЦК и СП, ЦПАУ и "Резерв+", где это можно сделать за считанные минуты. Все военнообязанные, призывники и резервисты могут это сделать. Поэтому мы не видим смысла продлевать этот срок. Сейчас нужно немедленно обновить военно-учетную базу, чтобы осознавать, сколько украинцев пригодны защищать Родину", - пояснил он.
По словам Лазуткина, по состоянию на утро 27 июня 2024 года 2 миллиона 430 тысяч военнообязанных граждан обновили свои данные, в том числе - 1 млн 852 тысячи через "Резерв+".
Ранее сообщалось, что Министерство обороны Украины не поддерживает увеличение сроков обновления данных в ТЦК для военнообязанных с 60 до 150 дней.
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реальні приклади з життя:
людина йде в цнап/резерв+ щоб оновити дані. а там статус - в розшуку. Для цього треба йти ТЦК. а ТЦК, для оновлення даних працює 2 рази на тиждень, з 9 до 14, під час тривог - не працює)
Оновити дані в застосунку - якщо немає свіжої ВЛК - знову в ТЦК.. і так далі.
тільки люди які то не проходили будуть розповідати що все то реально так швидко пройти.
А так-то да, якщо ти гранатометник, танкіст чи кулеметник - мобілізація світить швидко. Але в мене офіцерській ВОС на специфічну "професію", командувати взводом піхотинців беззмістовно мене надсилати, бо як реально почнеться круговерть з f-16, такі як я ************ зовсім не на штурмах...
Хєр зна про які "2 рази на тиждень". Може десь є дуже забитий ТЦК взагалі без генераторів...
Прийшов 1й раз, багато хлопців. Підійшов до охоронця, кажу "електронний запис, на годину таку-то, через 10 хвилин строк". Каже : проходь.
Пришов 2й раз, без електронного запису. Підійшов до охоронця, кажу "мені наказали прибути на 16:00 до кабінету ХХХ, черговий сьогодні по офіцерському обліку капітан хрєналіщенко". Каже: проходь.
Отже, хто стоїть-товпиться перед ТЦК: ті, хто не записався в електронній черзі і ті хто в перший раз і не знає "куди йти і до кого".
Ще по досвіду: "жива черга" просувається досить швидко. Хто прийшов на 9:00, заходить до потрібного кабінету не пізніше 11:00. Це швидко.
Але ти не ходи. Вас, не оновившихся, після 16.07.2024 будуть завзято бусифікувати, вірогідно. Будете в розшуку Нац.Поліції. Будуть гарантовано виписувати вам "бойові" повістки. ТЦК-шники будуть зайняті вами, тими, кого можна і не слухати, і чхати на ваші "ой, в мене бронь же, я на вас в суд подам". Скажуть - подавай, з учебки будеш з адвокатом спілкуватись. І до мене черга ще не скоро дійде...
В ЦНАП реально попасти людина не може, бо вона працює на заводі а ЦНАП в суботу чи неділю не працює, тому фізично людина не може потрапити в ЦНАП.
Хіба, що чекати відпустки, яка буде у людини в листопаді.
Це як умовний приклад, для чого треба продовжити термін реєстрації.
Або брати один день за свій рахунок.
А кому хочеться втрачати свій заробіток за один день, заради хотєлок урядовців чи чиновників?
займе 20 хвилин
твої дані вже оновлені роботодавцем, якщо ти працюєш на такому важливому безперервному виробництві, тож проблем не буде.
ну, або вигадуй причини й надалі, та витрачай заробіток (не за один день) на штрафи та адвокатів з ютубу.
Бумажный документ всегда в приоритете чем какая-то запись в базе данных. К примеру у вас же есть документы на право собственности квартиры и дома в бумажном виде, технический паспорт и другая документация.
Правда придется судиться, но это будет потом)
Мене "оцифрували" без всяких відвідин ТЦК ще на початку 2023 року. З купою помилок у всьому. Теж не міг зайти в Резерв+. Прийшов в ТЦК, отримав новенький ВОД, виписку. На наступний день зайшов в Резерв+ і все про себе побачив.
Отже, одне з двох:
1. нічого ти не оновлював і ніяких документів в тебе немає.
2. ти збрехав щодо податкового номеру, коли оновлював особисто дані в ТЦК, після проходження ВЛК, колись. Тому тебе ані "Резерв+" не може "знайти" після аутентифікації через банк, ані ЦНАП, який теж тебе "шукає" за податковим номером, наскільки я розумію.
Я думаю, що в тебе ситуація 1. Бо якщо б ти це робив після 18.05.2024 (як і вимагається по закону), то в тебе чорним по білому на виписці з реєстру Оберіг написана дата оновлення даних. І ти б точно знав - чи треба тобі "оновлюватись", чи ні. Ну так повідомляю: треба...
Ти що за хєр з під куста?
І нагадую, що за перешкоджання роботі ТЦК, за оману військовозобов'язаних, зараз спокійно інкримінують "ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період) Джерело: ".
Закон вимагає, аби ви оновили дані і актуалізували документи в період з 18.05.2024 до 16.07.2024. Незалежно від вашого становища, наявності телефона, ніг для відвідування ЦНАП/ТЦК тощо.
Незнання закону від відповідальності не звільняє. Не знав, не отримував повістки, не дивися ТВ - нікого не цікавитиме.
А воювати доведеться багатьом. Не будемо воювати проти засрашки, будемо воювати за засрашку і проти Польщі...
Але я тебе зрозумів - особисто ти за те, аби тримати голову під спідницею дружини, поки тебе не витягнуть засрашинці в воронок і не надішлють в "м'ясний" штурм. Так відловили на луганщині мого племінника в квітні 2022 року. Через 3 місяці прийшла сестрі похоронка - один з перших хаймарсів розвалив гуртожиток, де їх тримали - тіла не знайли, там в каші вже не розбиралися - тільки по серійному номеру автомата "впізнали".
Кроме того многие обновив данные через смартфон всё равно вынуждены идти в тцк для уточнения или исправления инфы.
Отсюда и очереди.
Проблем з тцк маса, але зараз мова про реальність строку 16.07 чи необхідність його перенесення. Якщо перенести - то зрозуміло що 95% хто збирався перенесуть свої плани під кінець нового строку
а Зеленський в лютому сказав, що загиблих 31 тисяча
Є напрямки на яких наші втрати з кацапами 1 до 1. А вони людей не рахують. Наші беруть приклад.
Я вже взагалі не розумію чого ми плануємо досягти у цій війні. Якого результату. Багато хто схиляється до думки, що людей просто винищують. Оце головна мета. Після зменшення популяції підписання капітуляції.
PS: можеш мені нічого не писати, бо я, очевидно, зацікавлений, аби після мене прийшло ще 3-4 мільйони осіб ТЦК. Причому я більше зацікавлений в тому, аби вони не прийшли в ТЦК до 17.07.2024. Бо тоді всіх тих, хто не оновився, будуть пресувати значно крутіше, ніж тих, хто оновився. І нестачі в такому контингенті, якому "бойові" повістки будуть виписувати реактивно - не буде. Це зараз "примусова доставка" ще не працює. А потім - буде як конвейєр на хлібному заводі - розжарені та збуджені "неоновлені" військовозобов'язані будуть потоком в ТЦК доставлятися...
Не ходи, Олеже. Я тобі розповів, що буде, якщо не підеш. Особисто мені - це буде на краще. НЕ ХОДИ!!!
Як вони добре розрахували. Є кого мобілізувати, є з кого бабло зтягнути
Замість дати гідні умови для оборони, оплату достойну захисника, щоб людина могла купити собі крутий екіп і відсилати гроші родині в тилу, то душать законами і ловлять. А бабло лишається у влади. Ну що не бережуть людей, то вже тут 100500 разів писали, содоль не дасть збрехати скільки він поклав просто так підготовлених військових, і сам кричав, що ще треба, дайте ще, а тепер по інсайдерах пишуть, що він втік. Так і живемо.
Нє, я бачив виступ чинуші про те, що QR-код легалізовано постановою КМУ, але "легалізувати" і "прирівняти" - різні речі. Можна легалізувати проституцію, але це зовсім не означає, що вони будуть прирівняни до держслужбовців (абстрактне порівняння).
https://reserveplus.mod.gov.ua/
рішення приймає кожен сам, в т.ч. кого слухати та що говорити, та тим більше як діяти. Але оновлення даних через цнап чи резерв+ на сьогодні дійсно можливе за півгодини, в більшості випадків
або ж велкам до ТЦК на цілий день. Ну або нічого не робити, знов таки кожен вирішує сам
Нагадую, спосіб змінити все це є. Він нескладний: 300 депутатських голосів для зміни в "правильному" напрямку закону про мобілізацію. І підпис стефанчука по подоланню вето ***********.
Спочатку, за потреби - за 1 годину, своє слово скаже кабмін - наприклад, виключить зі списку всіх аспірантів, мода на яких просто повальна зараз. Або - ценз для "факторів подачі на броні" - піднімуть необхідну зарплату в 2 рази, чи обсяг податків для підприємства в 5 разів.
Потім, за потреби - за 3 дні, своє слово скаже ВР - наприклад, виключить зі списку всіх "критично-інфораструктурних", куди зараз відносяться часто навіть магазини типу Гудвайна та, нагадую, Глово.
А кожен такий рядок - це реально сотні тисяч мужичків... Здорових і з висновком ВЛК "придатний".
Нахєр "оновившийся" їм потрібен? Він нічого не порушував, його важче "застращати", він напише спокійно "заяву" - і 2 тижні його "оновлюй" повторно, бо він "ВЛК повільно проходить", а там вже і новенька бронь в нього в руці - і ні до чого не причепишся. 1.1 мільйон "придатних" - це майже всі з або з бронями, або з відстрочками, або з ВОС-ами, які війську зараз не дуже потрібні.
А вам, 2-3 мільйонам здорових "неоновившихся" (от в тебе ж немає залізобетонної довідки інваліда 1 групи чи корочки аспіранта?!? Думаю - немає), після 16.07.2024, можна буде без всіляких "присіданнь" одразу "бойовою" повісткою отоварювати. Бо ти будеш ПОРУШНИК. А вони ДУЖЕ ******* порушників. Бо порушники не тільки своїх обов'язків не знають, але і своїх прав. В них логіка і розсудливість - вже замінені пропагандою ухилянства.
Але насправді, ти, що не оновився до 17.07.2024, бажана ціль для ТЦК. Вони ******* порушників. Як і будь-які люди, вони хочуть бути хорошими проти поганих. Тож, очевидно, що їм легше і приємніше від виписування "бойових" повісток порушникам.
А так-то так - рано чи пізно і мені в Резерв+ зміниться статус "біжи до ТЦК оновлювати дані" і там мене чекатиме фраза "ВОС потрібний, ось тобі повістка, з речами через 36 годин". І піду.
І ти підеш. Тільки будеш порушником. І до тебе будуть ставитись, як до гімна.
А "за лічені хвилини "- це амбал водить за руку по поліклініці
Прибульці із зелених глибин космосу
https://petition.president.gov.ua/petition/227652