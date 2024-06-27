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Новости мобилизации
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В Минобороны объяснили, почему не поддержали продление срока обновления данных: Есть достаточно возможностей сделать это за считанные минуты

Чому не продовжили терміни оновлення даних

В Министерстве обороны заявили, что граждане имеют возможность обновить свои военно-учетные данные за считанные минуты.

Об этом заявил спикер министерства Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"Министерство обороны на данный момент не поддерживает этот законопроект и не считает целесообразным продление срока с 60 до 150 дней для обновления данных, так как сейчас существуют возможности обновить эти данные в ТЦК и СП, ЦПАУ и "Резерв+", где это можно сделать за считанные минуты. Все военнообязанные, призывники и резервисты могут это сделать. Поэтому мы не видим смысла продлевать этот срок. Сейчас нужно немедленно обновить военно-учетную базу, чтобы осознавать, сколько украинцев пригодны защищать Родину", - пояснил он.

По словам Лазуткина, по состоянию на утро 27 июня 2024 года 2 миллиона 430 тысяч военнообязанных граждан обновили свои данные, в том числе - 1 млн 852 тысячи через "Резерв+".

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Украины не поддерживает увеличение сроков обновления данных в ТЦК для военнообязанных с 60 до 150 дней.

Также читайте: В приложении Резерв+ отображается статус бронирования от мобилизации

Автор: 

Минобороны (9402) мобилизация (2796) ТЦК (582)


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Топ комментарии
+16
Лапшу на вуха((:
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27.06.2024 10:19
+16
це мабуть пише пенсіонер якого то всьо не стосується.
реальні приклади з життя:
людина йде в цнап/резерв+ щоб оновити дані. а там статус - в розшуку. Для цього треба йти ТЦК. а ТЦК, для оновлення даних працює 2 рази на тиждень, з 9 до 14, під час тривог - не працює)

Оновити дані в застосунку - якщо немає свіжої ВЛК - знову в ТЦК.. і так далі.

тільки люди які то не проходили будуть розповідати що все то реально так швидко пройти.
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27.06.2024 10:38
+15
Не труси тут сечку. Якщо людина не може попасти в ЦНАП за 60 днів, то як вона попаде за 150? Навіть із кнопочними телефонами з роботи відпускають по своїм справам.
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27.06.2024 10:38
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Лапшу на вуха((:
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27.06.2024 10:19 Ответить
Логіка у цьому є. Ті, хто пропонував час потягнути і продовжити терміни, мабуть хотіли, щоб усі свої проблему вирішити встигли з ким потрібно і за скільки потрібно. Час із запасом потрібен.
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27.06.2024 10:25 Ответить
Юля дуже дбає про лєкторат. А то про нею майже забули виборці. Хрен з Україною, головне рейтинги.
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27.06.2024 10:29 Ответить
😁
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27.06.2024 10:30 Ответить
це мабуть пише пенсіонер якого то всьо не стосується.
реальні приклади з життя:
людина йде в цнап/резерв+ щоб оновити дані. а там статус - в розшуку. Для цього треба йти ТЦК. а ТЦК, для оновлення даних працює 2 рази на тиждень, з 9 до 14, під час тривог - не працює)

Оновити дані в застосунку - якщо немає свіжої ВЛК - знову в ТЦК.. і так далі.

тільки люди які то не проходили будуть розповідати що все то реально так швидко пройти.
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27.06.2024 10:38 Ответить
ну тут еще интрига, что будет в июле. Очевидно, что обновление адресов - это только начало, далее по этим адресам пойдут повестки на ВЛК с криминальной ответственностью, либо какие-то следующие приколы.
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27.06.2024 13:06 Ответить
навіщо папір витрачати.. бусиками проїдуться по адресам і альо.
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27.06.2024 13:09 Ответить
ну да, не просто так вводять військову поліцію (чи як там її) з правом вламуватися в квартири.
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27.06.2024 13:11 Ответить
Так і буде. Навчать всіх страусів-підспідничників Вітчизну любити і захищати...
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27.06.2024 20:00 Ответить
Розказую до кінця: прийшов оновлюватись, наорали за недотримання строків заміни ВОД (документа), направлення на ВЛК, пройшов ("придатний"), оформили новий ВОД, пішов до начальника ТЦК підписувати. Питають "бронь маєш?". Кажу "прям зараз - не маю, але роботодавець оце подається, ось попередні броні в папочці". Подивився. Підписав ВОД. Секретарка бацнула печатку. Віддала ВОД. Кажу "а що далі?". Оруть: "іди НАХЄР звідси". пішов. Ну, не нахєр. Працювати...

А так-то да, якщо ти гранатометник, танкіст чи кулеметник - мобілізація світить швидко. Але в мене офіцерській ВОС на специфічну "професію", командувати взводом піхотинців беззмістовно мене надсилати, бо як реально почнеться круговерть з f-16, такі як я ************ зовсім не на штурмах...
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27.06.2024 19:57 Ответить
Я не перебував на військовому обліку із 1990 року і зараз не перебуваю. Через ЦНАП оновив дані за годину. Поставили ВОС солдад, будівельних робіт, робітник підсобний. Тепер чекаю коли покличуть на ВЛК.
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27.06.2024 15:00 Ответить
Київ. 2 тижні тому оновлювався особисто в ТЦК. Працюють з понеділка по суботу включно кожен день. Пройшов ВЛК за 1 день. Ні в який кабінет не чекав більше 30 хвилин і був не більше ніж 4м в черзі. Приходив туди загалом 4 рази, в різний час (і на 9:00, і на 12:00, і на 16:00). Київ. Ніяких черг особливих. "жива черга" на вулиці, перед ТЦК - просувається досить швидко. Електронний запис - пускають майже одразу. Навіть "наймасовіші" - солдати, з "живої" черги просуваються досить швидко і за годину вже заходять в ТЦК. По розповідям знайомих - трохи повільніше в Голосіївському ТЦК, реактивно в Дарницькому ТЦК.

Хєр зна про які "2 рази на тиждень". Може десь є дуже забитий ТЦК взагалі без генераторів...
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27.06.2024 19:50 Ответить
міністерство оборони очолює овцейоб.така правда про цю гуйню.
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27.06.2024 10:26 Ответить
А чому такі дикі черги до вашого ТЦК тоді?!... Дехто каже, що з 5:00 ранку да вечора люди стоять. Чи знов ІПСО ?...
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27.06.2024 10:30 Ответить
Розповідаю.

Прийшов 1й раз, багато хлопців. Підійшов до охоронця, кажу "електронний запис, на годину таку-то, через 10 хвилин строк". Каже : проходь.

Пришов 2й раз, без електронного запису. Підійшов до охоронця, кажу "мені наказали прибути на 16:00 до кабінету ХХХ, черговий сьогодні по офіцерському обліку капітан хрєналіщенко". Каже: проходь.

Отже, хто стоїть-товпиться перед ТЦК: ті, хто не записався в електронній черзі і ті хто в перший раз і не знає "куди йти і до кого".

Ще по досвіду: "жива черга" просувається досить швидко. Хто прийшов на 9:00, заходить до потрібного кабінету не пізніше 11:00. Це швидко.
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27.06.2024 20:07 Ответить
Мені теж таке казали. Пройшов ВЛК, "здоровий, придатний", думав - ну, доведеться мобілізуватись вже. Але оновився, вийшов як зайшов. Я вже докопуватись "а чого не виписали мобілізаційний припис" не став, сам розумієш...

Але ти не ходи. Вас, не оновившихся, після 16.07.2024 будуть завзято бусифікувати, вірогідно. Будете в розшуку Нац.Поліції. Будуть гарантовано виписувати вам "бойові" повістки. ТЦК-шники будуть зайняті вами, тими, кого можна і не слухати, і чхати на ваші "ой, в мене бронь же, я на вас в суд подам". Скажуть - подавай, з учебки будеш з адвокатом спілкуватись. І до мене черга ще не скоро дійде...
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28.06.2024 00:02 Ответить
А якщо у людини кнопочний мобільний, то реєстрація в Резерв+ вже відпадає.
В ЦНАП реально попасти людина не може, бо вона працює на заводі а ЦНАП в суботу чи неділю не працює, тому фізично людина не може потрапити в ЦНАП.
Хіба, що чекати відпустки, яка буде у людини в листопаді.

Це як умовний приклад, для чого треба продовжити термін реєстрації.
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27.06.2024 10:32 Ответить
Не труси тут сечку. Якщо людина не може попасти в ЦНАП за 60 днів, то як вона попаде за 150? Навіть із кнопочними телефонами з роботи відпускають по своїм справам.
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27.06.2024 10:38 Ответить
Є безперерві виробництва, коли не відпускають з роботи.
Або брати один день за свій рахунок.
А кому хочеться втрачати свій заробіток за один день, заради хотєлок урядовців чи чиновників?
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27.06.2024 11:29 Ответить
попроси смартфон у сусіда-роботяги, встав сімку, та зареєструйся в обідню перерву в резерв+
займе 20 хвилин
твої дані вже оновлені роботодавцем, якщо ти працюєш на такому важливому безперервному виробництві, тож проблем не буде.

ну, або вигадуй причини й надалі, та витрачай заробіток (не за один день) на штрафи та адвокатів з ютубу.
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27.06.2024 12:57 Ответить
Повторюю, не труси сєчку. Це нікого не валить. Якщо немає смартфону, то в армії на нього заробиш. ТЦК працюють і у вихідні.
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27.06.2024 13:44 Ответить
Брехня. Меня нету в реестре Оберег, а стоять в очередях западло. В ЦНАП ходил таже история. Ответственность же не моя, что эти олени меня в базу не внесли?
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27.06.2024 10:32 Ответить
Як раз твоя🤣, штраф вони справно візмуть. По факту черги капець, шоб медику стати на облік, нереально відстояти чергу. Зробіть це якось доступнійше, хоча, зелені ідіоти , шо з них узяти...
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27.06.2024 10:36 Ответить
У меня с бумажными доками все ок. Я прошел ВЛК и вклеил штрих код, получил бронь. Адрес и телефон с прошлого раза не менялся, он актуальный, а значит обновлять, то что и так у них есть - нету смысла. И это логично.

Бумажный документ всегда в приоритете чем какая-то запись в базе данных. К примеру у вас же есть документы на право собственности квартиры и дома в бумажном виде, технический паспорт и другая документация.

Правда придется судиться, но это будет потом)
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27.06.2024 10:38 Ответить
ТЦК имеет доступ ко всем базам,у них нет проблем с обновлением данных с этих баз и это разрешено законом!!!Цель этого движа-создать больше хаоса!
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27.06.2024 10:52 Ответить
Доступ оно может и имеет. Но мое дело банально не оцифровали и не внесли данные в Оберег. А отсюда выходит, что не понятно по какому ключу тащить инфу обо мне из базы данных. А значит это по сути джек-пот. Типа нет тела нет дела) Типа я как бы у них физически стою на учете, в бумажной папочке, а в электронной версии меня нету, по которой и будут кошмарить людей
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27.06.2024 10:55 Ответить
Тим хлопцям , які вручають повістки *****, якшо є команда вручити- вручать, і прийдеться йти до тцк знов. Я таку картину наблюдав. Теж мужик с бумажками все ок, вручили, він не пішов, херакс і він у розшуку, притягнули в тцк, і він там пояснював чому він не слон.
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27.06.2024 10:59 Ответить
Смотря на кого попадешь. У нас пока лагидная мобилизация в области, без перегибов на местах
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27.06.2024 11:03 Ответить
Брехня. Всі особи, які особисто приходили в ТЦК на протязі останніх принаймні 15 місяців - "оцифровані".

Мене "оцифрували" без всяких відвідин ТЦК ще на початку 2023 року. З купою помилок у всьому. Теж не міг зайти в Резерв+. Прийшов в ТЦК, отримав новенький ВОД, виписку. На наступний день зайшов в Резерв+ і все про себе побачив.
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27.06.2024 20:19 Ответить
Ти протирічиш сам собі. При особистому відвідуванні ТЦК: "штріх-код" вклеюється після друку його з системи Оберіг, а акож видається виписка з реєстру.

Отже, одне з двох:
1. нічого ти не оновлював і ніяких документів в тебе немає.
2. ти збрехав щодо податкового номеру, коли оновлював особисто дані в ТЦК, після проходження ВЛК, колись. Тому тебе ані "Резерв+" не може "знайти" після аутентифікації через банк, ані ЦНАП, який теж тебе "шукає" за податковим номером, наскільки я розумію.

Я думаю, що в тебе ситуація 1. Бо якщо б ти це робив після 18.05.2024 (як і вимагається по закону), то в тебе чорним по білому на виписці з реєстру Оберіг написана дата оновлення даних. І ти б точно знав - чи треба тобі "оновлюватись", чи ні. Ну так повідомляю: треба...
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27.06.2024 20:16 Ответить
Ти взагалі хто такий? Найнявся до Умерова, чи такий "ентузіст" ТЦКашних прихвостнів, що безкоштовно вже цілий том коменів наклав?
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28.06.2024 08:27 Ответить
Я той, хто очно оновився в ТЦК і знає як там та що не з анонімних фсб-шних ТК-каналів.

Ти що за хєр з під куста?
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28.06.2024 10:23 Ответить
Чи правильно я розумію, що якщо вас не має в реєстрі "Оберіг", то і штраф вам дистанційно ніхто виписати не зможе? І як вас там не має, у Дії же дані ваші підтягуються?
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27.06.2024 12:32 Ответить
В діє всьо есть. Но при чем тут дия до военкомата? две разные шараги. дело ж военкомате находится
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27.06.2024 12:55 Ответить
З яких баз тоді формували цей Оберіг, якщо тебе там не має?
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27.06.2024 13:39 Ответить
Шоб сформировать оберег нужно сначала оцифровать личное дело. В личном деле есть индетификационный код платныка подтакив (по нему и тянется банк айди) и вот именно по нему данные тянутся с остальных реестров. Они либо внесли его не правильно, либо закинули где-то мое дело на полку и оно там лежит
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27.06.2024 13:41 Ответить
Тобто я правильно розумію, якщо людина у цих реєстрах не світиться і ніяк себе не показує, то і мова ні про які штрафи йти не може? Ну хіба її випадково десь тормознуть на блокпості.
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27.06.2024 13:52 Ответить
В теории да. Но это нада прикинуться валенком и носить с собой кнопочный телефон ведь кюар код сгенерировать не выйдет, это в моем случае, ведь с бумажными документами у меня порядок. Даже штрих код есть и отметка о прохождения ВЛК, но я что-то начинаю сомневаться, что он правильный, а не вклеили какую-то дичь, я ж проверить это не могу. Ну есть еще вытяг про бронированние. По этому на улице бусифицировать не должны.
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27.06.2024 13:57 Ответить
Повірте, психіатра пройти з висновком "непридатний" не легше, ніж за совка.

І нагадую, що за перешкоджання роботі ТЦК, за оману військовозобов'язаних, зараз спокійно інкримінують "ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період) Джерело: ".
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27.06.2024 20:27 Ответить
Неправильно. Ви в реєстрі є. Штрафи на вас почнуть виписувати після 16.07.2024.

Закон вимагає, аби ви оновили дані і актуалізували документи в період з 18.05.2024 до 16.07.2024. Незалежно від вашого становища, наявності телефона, ніг для відвідування ЦНАП/ТЦК тощо.

Незнання закону від відповідальності не звільняє. Не знав, не отримував повістки, не дивися ТВ - нікого не цікавитиме.
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27.06.2024 20:24 Ответить
99.9% що ви є в "Оберіг". Там всі є, хто хоч 1 раз ставав на облік (а ми там з 14-16 років, в школі нас, як бичків, обліковують). Просто з помилками. І вам необхідно особисто чапати в ТЦК. Без варіантів. Повістки вам продовжать виписувати "на оновлення". Похєру що помилки. Похєру, що "не отримував". Після 16.07.2024 - повністю законно на вас буде в будь-який момент подання на примусову доставку в ТЦК.
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27.06.2024 20:21 Ответить
Я там був з неправильною адресою та прізвищем записаний. Всі там є.

А воювати доведеться багатьом. Не будемо воювати проти засрашки, будемо воювати за засрашку і проти Польщі...

Але я тебе зрозумів - особисто ти за те, аби тримати голову під спідницею дружини, поки тебе не витягнуть засрашинці в воронок і не надішлють в "м'ясний" штурм. Так відловили на луганщині мого племінника в квітні 2022 року. Через 3 місяці прийшла сестрі похоронка - один з перших хаймарсів розвалив гуртожиток, де їх тримали - тіла не знайли, там в каші вже не розбиралися - тільки по серійному номеру автомата "впізнали".
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27.06.2024 23:57 Ответить
Ну это как посмотреть, после обновления данных следующий этап - пройти влк, а это не личени хвилини, это слегка дольше.
Кроме того многие обновив данные через смартфон всё равно вынуждены идти в тцк для уточнения или исправления инфы.
Отсюда и очереди.
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27.06.2024 10:37 Ответить
але штрафу вже не буде.
Проблем з тцк маса, але зараз мова про реальність строку 16.07 чи необхідність його перенесення. Якщо перенести - то зрозуміло що 95% хто збирався перенесуть свої плани під кінець нового строку
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27.06.2024 11:31 Ответить
а ті, хто не збирався - отримають ще 1 аргумент і далі не збиратися...
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27.06.2024 20:28 Ответить
МО в неадекваті...нічого не змінилося в цьому плані...
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27.06.2024 10:45 Ответить
У вас теж немає телефону, а також ніг і грошей на маршрутку до ЦНАП/ТЦК?
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27.06.2024 20:30 Ответить
Ідея продовження терміну має у своїй основі не технічну проблематику, а психологічну. Ті, що бояться мобілізації, забувають, що з 700 тисяч, мобілізованих у перші дні війни, 95% - живі і здорові.
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27.06.2024 10:47 Ответить
тобто вбитих і поранених разом 35 тисяч ?

а Зеленський в лютому сказав, що загиблих 31 тисяча
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27.06.2024 10:55 Ответить
Всі ж розуміють що це переможна брехня з зеленої пащі.
Є напрямки на яких наші втрати з кацапами 1 до 1. А вони людей не рахують. Наші беруть приклад.
Я вже взагалі не розумію чого ми плануємо досягти у цій війні. Якого результату. Багато хто схиляється до думки, що людей просто винищують. Оце головна мета. Після зменшення популяції підписання капітуляції.
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27.06.2024 11:03 Ответить
Оптимістичні роздуми.
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27.06.2024 11:26 Ответить
то які ваші пропозиції?
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27.06.2024 13:30 Ответить
Приклад . Село , на 2011 рік 1685 жителів 7 загиблих і 5 пропавших
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27.06.2024 14:00 Ответить
На понт берут лохов .Уже давно разжевали про резерв+,что это лохотрон,за сохранность данных никто не отвечает и автор сего чуда неизвестен .По поводу штрафов снова лохотрон.В этом государстве нет ничего в правовом поле!
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27.06.2024 10:48 Ответить
так, ви оновлюйте через ТЦК
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27.06.2024 11:23 Ответить
А чого це "врєдниє"? Я от 2 тижні тому оновився в ТЦК. Особисто. Пройшов ВЛК. "Бойової" повістки не отримав. Броні немає. Пішов собі далі ішачити на роботодавця.

PS: можеш мені нічого не писати, бо я, очевидно, зацікавлений, аби після мене прийшло ще 3-4 мільйони осіб ТЦК. Причому я більше зацікавлений в тому, аби вони не прийшли в ТЦК до 17.07.2024. Бо тоді всіх тих, хто не оновився, будуть пресувати значно крутіше, ніж тих, хто оновився. І нестачі в такому контингенті, якому "бойові" повістки будуть виписувати реактивно - не буде. Це зараз "примусова доставка" ще не працює. А потім - буде як конвейєр на хлібному заводі - розжарені та збуджені "неоновлені" військовозобов'язані будуть потоком в ТЦК доставлятися...
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27.06.2024 20:35 Ответить
Ну, мабуть в твого юриста теж "потрібний" ВОС - гранатометника, кулеметника чи стрільця.

Не ходи, Олеже. Я тобі розповів, що буде, якщо не підеш. Особисто мені - це буде на краще. НЕ ХОДИ!!!
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28.06.2024 00:22 Ответить
Я был в ТЦК два года назад и больше туда не пойду.Тогда у меня было еще где-то глубоко чувство справедливости .Но никуя этого нет,ТЦК это лохотрон государственного масштаба.И проблемы начинаются после похождения туда,поскольку тем самым человек признает существование самого ТЦК и законность их действия!!
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27.06.2024 11:57 Ответить
Ти "визнав існування ТЦК і законність їхніх дій", коли ставав на облік в ТЦК. Тож "пізно пити боржомі". Шанс здихатись української військової системи в тебе був 1. Тоді, коли ті мав шанс відмовитись від українського громадянства...
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27.06.2024 20:36 Ответить
Якщо дані не оновити, то буде штраф в 17000-25000 ?
Як вони добре розрахували. Є кого мобілізувати, є з кого бабло зтягнути
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27.06.2024 11:00 Ответить
На то і розрахунок. А потім такі як коля котлета мають лями баксів в тумбочці і кричать, що їм нема за що жити. Нажаль.

Замість дати гідні умови для оборони, оплату достойну захисника, щоб людина могла купити собі крутий екіп і відсилати гроші родині в тилу, то душать законами і ловлять. А бабло лишається у влади. Ну що не бережуть людей, то вже тут 100500 разів писали, содоль не дасть збрехати скільки він поклав просто так підготовлених військових, і сам кричав, що ще треба, дайте ще, а тепер по інсайдерах пишуть, що він втік. Так і живемо.
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27.06.2024 12:14 Ответить
А що таке "Резерв+"? Яким закон визначено статус цього додатку? ЦНАП - знаю, ТЦК - знаю, а "Резерв+"? МО від нього відхрещується...

Нє, я бачив виступ чинуші про те, що QR-код легалізовано постановою КМУ, але "легалізувати" і "прирівняти" - різні речі. Можна легалізувати проституцію, але це зовсім не означає, що вони будуть прирівняни до держслужбовців (абстрактне порівняння).
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27.06.2024 11:06 Ответить
це ви з ютубу вирішили що відхрещуються?

https://reserveplus.mod.gov.ua/

рішення приймає кожен сам, в т.ч. кого слухати та що говорити, та тим більше як діяти. Але оновлення даних через цнап чи резерв+ на сьогодні дійсно можливе за півгодини, в більшості випадків

або ж велкам до ТЦК на цілий день. Ну або нічого не робити, знов таки кожен вирішує сам
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27.06.2024 11:21 Ответить
Про простітуток і держслужбовців це гарно😂👍
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27.06.2024 13:50 Ответить
Так само як є можливість за лічені години бути в учебці. Все, що стосується рабів та їх примусу, робиться за лічені хвилини, години і тд.
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27.06.2024 11:19 Ответить
Саме так. Мав необережність стати громадянином України. Не відмовився від паспорту та громадянства. Автоматично взяв на себе обов'язки по захисту Вітчизни, згідно 65й статті Конституції. Так, у військовий час - це фактично рабство.

Нагадую, спосіб змінити все це є. Він нескладний: 300 депутатських голосів для зміни в "правильному" напрямку закону про мобілізацію. І підпис стефанчука по подоланню вето ***********.
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27.06.2024 20:40 Ответить
Все дуже просто: сьогодні список підстав (права на) для відстрочку/бронь регулюється законом та постановами кабміну.

Спочатку, за потреби - за 1 годину, своє слово скаже кабмін - наприклад, виключить зі списку всіх аспірантів, мода на яких просто повальна зараз. Або - ценз для "факторів подачі на броні" - піднімуть необхідну зарплату в 2 рази, чи обсяг податків для підприємства в 5 разів.

Потім, за потреби - за 3 дні, своє слово скаже ВР - наприклад, виключить зі списку всіх "критично-інфораструктурних", куди зараз відносяться часто навіть магазини типу Гудвайна та, нагадую, Глово.

А кожен такий рядок - це реально сотні тисяч мужичків... Здорових і з висновком ВЛК "придатний".
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27.06.2024 20:46 Ответить
Але це таке. Будьте певні, 17.07.2024 виявляться неоновленими 2-3 мільйони здорових (бо не стали на облік інвалідами) чоловіків. Система просто переключиться на їхній пошук. А за такої кількості бичків - наловити сотню-другу тисяч на рік, як потрібно ЗСУ, не проблема, коли в тебе в системі МВС - 350+ тисяч працівників.
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27.06.2024 20:47 Ответить
Ти от прям наївний, як свіженьке біленьке яєчко куряче...

Нахєр "оновившийся" їм потрібен? Він нічого не порушував, його важче "застращати", він напише спокійно "заяву" - і 2 тижні його "оновлюй" повторно, бо він "ВЛК повільно проходить", а там вже і новенька бронь в нього в руці - і ні до чого не причепишся. 1.1 мільйон "придатних" - це майже всі з або з бронями, або з відстрочками, або з ВОС-ами, які війську зараз не дуже потрібні.

А вам, 2-3 мільйонам здорових "неоновившихся" (от в тебе ж немає залізобетонної довідки інваліда 1 групи чи корочки аспіранта?!? Думаю - немає), після 16.07.2024, можна буде без всіляких "присіданнь" одразу "бойовою" повісткою отоварювати. Бо ти будеш ПОРУШНИК. А вони ДУЖЕ ******* порушників. Бо порушники не тільки своїх обов'язків не знають, але і своїх прав. В них логіка і розсудливість - вже замінені пропагандою ухилянства.
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28.06.2024 00:11 Ответить
Ти мислиш в парадигмі страуса: я не бачу ТЦК-ників, вони про мене не знають.

Але насправді, ти, що не оновився до 17.07.2024, бажана ціль для ТЦК. Вони ******* порушників. Як і будь-які люди, вони хочуть бути хорошими проти поганих. Тож, очевидно, що їм легше і приємніше від виписування "бойових" повісток порушникам.

А так-то так - рано чи пізно і мені в Резерв+ зміниться статус "біжи до ТЦК оновлювати дані" і там мене чекатиме фраза "ВОС потрібний, ось тобі повістка, з речами через 36 годин". І піду.

І ти підеш. Тільки будеш порушником. І до тебе будуть ставитись, як до гімна.
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28.06.2024 00:16 Ответить
Бо в ручному режимі вам дали пістона, і довелось відкликати попередню ухвалу про продовження.
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27.06.2024 12:36 Ответить
От кізел . Встаєш в 4:30 виїзжаєш в 5:00 і в 15:00 (якщо нема тривог) ти можеш зайти в дурдом . Так само по направлення в кабінет ВЛК.

А "за лічені хвилини "- це амбал водить за руку по поліклініці
Прибульці із зелених глибин космосу
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27.06.2024 13:48 Ответить
Надивився за дві неділі в поліклініці на всяких від тих хто по чекушку вибіг до тих що в спецовках заправки "КЛО
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27.06.2024 17:37 Ответить
№22/227652-еп Захистити під час воєнного стану законні права і життя людей з інвалідністю та тяжко хворих громадян, які потребують догляду (постійного догляду), шляхом приведення Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого Постановою КМУ №560 від 16 травня 2024р., у відповідність із чинним Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"
https://petition.president.gov.ua/petition/227652
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27.06.2024 15:58 Ответить
Поясніть цбому далбадятлу, шо там у половини «у розшуку», шо автоматично означає «йти в ТЦК», яке в демь прийняти може три каліки
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27.06.2024 16:43 Ответить
Оресте Гараю!!! Ти взагалі хто такий? Найнявся до Умерова, чи такий "ентузіст" ТЦКашних прихвостнів, що безкоштовно вже цілий том коменів наклав?
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28.06.2024 08:33 Ответить
 
 