В Минобороны объяснили, почему не поддержали продление срока обновления данных: Есть достаточно возможностей сделать это за считанные минуты

В Министерстве обороны заявили, что граждане имеют возможность обновить свои военно-учетные данные за считанные минуты.

Об этом заявил спикер министерства Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"Министерство обороны на данный момент не поддерживает этот законопроект и не считает целесообразным продление срока с 60 до 150 дней для обновления данных, так как сейчас существуют возможности обновить эти данные в ТЦК и СП, ЦПАУ и "Резерв+", где это можно сделать за считанные минуты. Все военнообязанные, призывники и резервисты могут это сделать. Поэтому мы не видим смысла продлевать этот срок. Сейчас нужно немедленно обновить военно-учетную базу, чтобы осознавать, сколько украинцев пригодны защищать Родину", - пояснил он.

По словам Лазуткина, по состоянию на утро 27 июня 2024 года 2 миллиона 430 тысяч военнообязанных граждан обновили свои данные, в том числе - 1 млн 852 тысячи через "Резерв+".

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Украины не поддерживает увеличение сроков обновления данных в ТЦК для военнообязанных с 60 до 150 дней.

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