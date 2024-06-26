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Новости мобилизации
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В приложении Резерв+ отображается статус бронирования от мобилизации

Статус бронювання від мобілізації тепер можна побачити у Резерв+

Чтобы обновить документ в приложении и увидеть свой новый статус, нужно нажать три точки справа от документа, выбрать "обновить документ". После этого вы увидите свой актуальный статус.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила в фейсбуке заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

"Актуальный статус бронирования теперь отображается у 340 000 граждан в Резерв+", - написала она.

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Почему этого не было раньше?

К сожалению, процент человеческого фактора в ошибках ТЦК по внесению информации о гражданах в реестр Оберіг остается высоким.

Не всегда ТЦК вносят информацию о брони в реестр. Иногда это занимает недели, а то и месяцы.

"Цифровая команда Министерства сделала невозможное возможным. Мы цифровизировали бумажные бронирования. Взяли приказы о бронировании в Минэкономики и занесли 340 000 записей в реестр Оберег. Чтобы актуальная информация о бронировании отображалась в электронных военно-учетных документах наших граждан", - добавила Черногоренко.

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Как обновить документ?

  • Нажмите три точки справа от документа.
  • Выберите "обновить документ".
  • После этого вы увидите свой актуальный статус.

Если ваше бронирование было только на бумаге, статус "Забронировано" появится в приложении.

Если ваша бронь еще продолжается, но в приложении этого не было - новый срок должен отобразиться в Резерв+.

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Что делать, если ваша бронь не появилась в Резерв+?

Часть приказов о бронировании нам не удалось оцифровать из-за отсутствия информации, идентифицирующей конкретное лицо. Однако мы уже работаем над четким и прозрачным алгоритмом, чтобы все забронированные граждане могли получить актуальный статус в Резерв+.

Черногоренко добавила, что готовится к бета-тестированию услуги электронного бронирования для предприятий, и скоро этот процесс станет автоматическим и незаметным для граждан.

Ранее сообщалось, что в приложении "Резерв+" свои данные обновили уже 1,7 миллиона украинцев.

Автор: 

бронирование (156) мобилизация (2794) электронные документы (123) Черногоренко Екатерина (119)


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Той статус залежить від бажання ТЦКашників. Вже декілька випадків серед знайомих. Одного ледве не забрали на підтвердженні, декілька так і пішли, а одного "взяли" силою на вулиці, і те, що потім виявилось, що має бронь, не допомогло.
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26.06.2024 16:35 Ответить
До задниці той резерв. Я з початку квітня мобілізований до ЗСУ, а там пише, що я не військовозобовязаний.
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26.06.2024 18:34 Ответить
А ви оновіть дані. Хай вам ТЦКшник в ЗСУ повістку везе. Там зразу і його зарахуєте в склад.
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26.06.2024 20:20 Ответить
Черговий піздьож.
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27.06.2024 00:54 Ответить
 
 