В приложении Резерв+ отображается статус бронирования от мобилизации
Чтобы обновить документ в приложении и увидеть свой новый статус, нужно нажать три точки справа от документа, выбрать "обновить документ". После этого вы увидите свой актуальный статус.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила в фейсбуке заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.
"Актуальный статус бронирования теперь отображается у 340 000 граждан в Резерв+", - написала она.
Почему этого не было раньше?
К сожалению, процент человеческого фактора в ошибках ТЦК по внесению информации о гражданах в реестр Оберіг остается высоким.
Не всегда ТЦК вносят информацию о брони в реестр. Иногда это занимает недели, а то и месяцы.
"Цифровая команда Министерства сделала невозможное возможным. Мы цифровизировали бумажные бронирования. Взяли приказы о бронировании в Минэкономики и занесли 340 000 записей в реестр Оберег. Чтобы актуальная информация о бронировании отображалась в электронных военно-учетных документах наших граждан", - добавила Черногоренко.
Как обновить документ?
- Нажмите три точки справа от документа.
- Выберите "обновить документ".
- После этого вы увидите свой актуальный статус.
Если ваше бронирование было только на бумаге, статус "Забронировано" появится в приложении.
Если ваша бронь еще продолжается, но в приложении этого не было - новый срок должен отобразиться в Резерв+.
Что делать, если ваша бронь не появилась в Резерв+?
Часть приказов о бронировании нам не удалось оцифровать из-за отсутствия информации, идентифицирующей конкретное лицо. Однако мы уже работаем над четким и прозрачным алгоритмом, чтобы все забронированные граждане могли получить актуальный статус в Резерв+.
Черногоренко добавила, что готовится к бета-тестированию услуги электронного бронирования для предприятий, и скоро этот процесс станет автоматическим и незаметным для граждан.
Ранее сообщалось, что в приложении "Резерв+" свои данные обновили уже 1,7 миллиона украинцев.
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