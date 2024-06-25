Кабмин разрешил операторам противоминной деятельности бронировать от мобилизации 100% саперов

Предприятия, учреждения, организации, которые являются сертифицированными операторами противоминной деятельности, смогут забронировать 100% состава групп или отделений, которые непосредственно проводят разминирование.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-центра Минэкономики.

Как отмечается, соответствующие изменения в постановление №76 принял Кабинет Министров.

"Гуманитарное разминирование территории Украины - одна из ключевых задач, на решение которой направлены усилия правительства и наших международных партнеров. Необходимо как можно быстрее обеспечить безопасность населения на потенциально загрязненных минами территориях и вернуть эти земли в экономическую эксплуатацию. От этого зависит как экономический рост в Украине, так и продовольственная безопасность в мире. Бронирование подготовленных специалистов по разминированию, которые работают в штатах операторов, создаст необходимые условия для планомерной работы по разминированию территорий", - рассказал заместитель министра экономики Игорь Безкаравайный.

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Кого будут бронировать

Решение правительства предусматривает бронирование исключительно специалистов по разминированию сертифицированного оператора, которые входят в состав групп:

нетехнического обследования;

технического обследования;

очистка;

инспектирование;

контроль качества.

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Отмечается, что речь идет о гражданских, которые прошли базовую подготовку, достаточную для поиска мин и взрывоопасных предметов в полях. Такие работники могут быть забронированы, независимо от военно-учетной специальности, возраста, воинского звания.

Аннулирование бронирования

Бронирование может быть аннулировано, если оператор противоминной деятельности в течение полугода не осуществляет работы по гуманитарному разминированию.

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Также в министерстве напомнили, что по состоянию на начало июня в Украине сертифицировано 42 оператора противоминной деятельности. В процессе сертификации находится 53 организации, из которых 31 - правительственные. В мае к гуманитарному разминированию были привлечены около 2 тысяч специалистов, еще 1,9 тысячи - к оперативному реагированию.