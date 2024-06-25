Кабмин разрешил операторам противоминной деятельности бронировать от мобилизации 100% саперов
Предприятия, учреждения, организации, которые являются сертифицированными операторами противоминной деятельности, смогут забронировать 100% состава групп или отделений, которые непосредственно проводят разминирование.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-центра Минэкономики.
Как отмечается, соответствующие изменения в постановление №76 принял Кабинет Министров.
"Гуманитарное разминирование территории Украины - одна из ключевых задач, на решение которой направлены усилия правительства и наших международных партнеров. Необходимо как можно быстрее обеспечить безопасность населения на потенциально загрязненных минами территориях и вернуть эти земли в экономическую эксплуатацию. От этого зависит как экономический рост в Украине, так и продовольственная безопасность в мире. Бронирование подготовленных специалистов по разминированию, которые работают в штатах операторов, создаст необходимые условия для планомерной работы по разминированию территорий", - рассказал заместитель министра экономики Игорь Безкаравайный.
Кого будут бронировать
Решение правительства предусматривает бронирование исключительно специалистов по разминированию сертифицированного оператора, которые входят в состав групп:
- нетехнического обследования;
- технического обследования;
- очистка;
- инспектирование;
- контроль качества.
Отмечается, что речь идет о гражданских, которые прошли базовую подготовку, достаточную для поиска мин и взрывоопасных предметов в полях. Такие работники могут быть забронированы, независимо от военно-учетной специальности, возраста, воинского звания.
Аннулирование бронирования
Бронирование может быть аннулировано, если оператор противоминной деятельности в течение полугода не осуществляет работы по гуманитарному разминированию.
Также в министерстве напомнили, что по состоянию на начало июня в Украине сертифицировано 42 оператора противоминной деятельности. В процессе сертификации находится 53 организации, из которых 31 - правительственные. В мае к гуманитарному разминированию были привлечены около 2 тысяч специалистов, еще 1,9 тысячи - к оперативному реагированию.
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Яких нікуди не застосуєш. У них - "волохата рука".
І вони нихера не вміють!
Скажете не стикалися з таким в армії?
І що ти будеш робити?
А те, що повинен. Працювати. А на твоєму горбі вилізуть і ті. "Прикомандировані".
Відлякали іноземців від залучення, щоб все було по діям місцевих законів. Короче ніяк, хрен на протез назбираєш.