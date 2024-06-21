В Украине запустили информационный портал о противоминной деятельности

По инициативе Министерства экономики Украины был разработан и уже заработал информационный портал demine.gov.ua, на котором будет аккумулироваться вся информация о гуманитарном разминировании.

Об этом сообщили в Минэкономики, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, ресурс имеет целью стать единым окном для фермеров, которые планируют разминировать земли, операторов противоминной деятельности, доноров и привлеченных к разминированию государственных органов.

"До сих пор мы не имели единого места, где можно найти информацию, которая нужна операторам противоминной деятельности, фермерам, пострадавшим или донорам. Сельхозпроизводителям будет проще искать изменения в Порядок об использовании средств на программу компенсаций. Пострадавшие от взрыва смогут узнать не только о видах помощи и кто ее может предоставить, но и в ближайшее время мы запустим совместно с партнерами отдельный портал для них. Потенциальные партнеры могут в один клик оставить заявку, чтобы присоединиться к Секторальной рабочей группе. Это еще один шаг к большей координации усилий, в частности через информирование всех ключевых стейкхолдеров о том, что происходит в секторе", - заявил заместитель министра экономики Украины Игорь Безкаравайный.

Кроме того, на сайте можно найти последние новости в сфере противоминной деятельности, анонсы событий и нормативно-правовые акты, регулирующие сферу. Также будет доступна отдельная аналитическая панель с актуальными данными по количеству очищенных земель, инфраструктуры, количества операторов и машин для разминирования. Англоязычная версия сайта заработает в течение месяца.

Сообщается, что веб-ресурс создан в партнерстве Секретариата Кабинета Министров Украины, Министерства экономики Украины и программы "Е-управление для подотчетности власти и участия общества" (EGAP), которая финансируется Швейцарией и выполняется Фондом "Восточная Европа".

