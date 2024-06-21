В Україні запустили інформаційний портал про протимінну діяльність

З ініціативи Міністерства економіки України був розроблений і вже запрацював інформаційний портал demine.gov.ua, на якому буде акумулюватися вся інформація про гуманітарне розмінування.

Про це повідомили в Мінекономіки, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ресурс має на меті стати єдиним вікном для фермерів, які планують розмінувати землі, операторів протимінної діяльності, донорів та залучених до розмінування державних органів.

"Дотепер ми не мали єдиного місця, де можна знайти інформацію, яка потрібна операторам протимінної діяльності, фермерам, постраждалим чи донорам. Сільгоспвиробникам буде простіше шукати зміни до Порядку про використання коштів на програму компенсацій. Постраждалі від вибуху зможуть дізнатися не тільки про види допомоги та хто її може надати, але й найближчим часом ми запустимо спільно із партнерами окремий портал для них. Потенційні партнери можуть в один клік залишити заявку, щоб долучитися до Секторальної робочої групи. Це ще один крок до більшої координації зусиль, зокрема через інформування всіх ключових стейкхолдерів про те, що відбувається в секторі", – заявив заступник міністра економіки України Ігор Безкаравайний.

Крім того, на сайті можна знайти останні новини у сфері протимінної діяльності, анонси подій та нормативно-правові акти, які регулюють сферу. Також буде доступна окрема аналітична панель з актуальними даними щодо кількості очищених земель, інфраструктури, кількості операторів та машин для розмінування. Англомовна версія сайту запрацює впродовж місяця.

Повідомляється, що вебресурс створено у партнерстві Секретаріату Кабінету Міністрів України, Міністерства економіки України та програми "Е-урядування задля підзвітності влади та участі громади" (EGAP), що фінансується Швейцарією та виконується Фондом Східна Європа.

