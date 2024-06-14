В Україні прискорилося розмінування сільгоспземель, - Мінекономіки. ІНФОГРАФІКА

В травні підрозділи урядових та неурядових операторів протимінної діяльності обстежили майже 31 тисячу гектарів земель сільгосппризначення. Усього з початку року демінери обстежили більш як 146 тисяч гектарів сільгоспземель, повернули в господарську експлуатацію – понад 137,8 тис. га.

Про це розповів заступник Міністра економіки Ігор Безкаравайний, передає Цензор.НЕТ.

"Спільні зусилля України та наших міжнародних партнерів з посилення спроможностей операторів дають результати. Обстеження та очищення земель цього року прискорилось, якщо порівнювати з минулим. Добрий приклад якісно налагоджених процесів демонструє Херсонська обласна військова адміністрація, яка побудувала ефективну координацію всіх операторів, що працюють в області. Завдяки цьому там за травень вдалося повернути в експлуатацію земель, площа яких удвічі перевищує площу самого міста", – поділився підсумками травня Ігор Безкаравайний.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Євросоюз передав ДСНС України три системи розмінування DOK-ING MV-10. ФОТОрепортаж

Усього в травні повернули в експлуатацію аграріям 29,8 тис. га земель сільгосппризначення. Серед них, зокрема, в Херсонській області - 26,9 тис. га.

Нагадаємо також, що в травні Уряд дав старт програмі компенсацій сільгоспвиробникам, які купуватимуть послуги з розмінування своїх земель. Це важливий крок до створення прозорого ринку послуг розмінування та пришвидшення очищення території України.

Також Міністерство економіки разом з Київською школою економіки запустили проєкт "Безпечне поле": до участі запрошуються винахідники та розробники, які запропонують недорогі ефективні автоматичні косарки. Такі механізми значно полегшать роботу саперів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні запустили програму компенсацій фермерам за розмінування

В травні на засіданні Секторальної робочої групи "Гуманітарне розмінування" Україна скоординувала з партнерами подальші зусилля в сфері протимінної діяльності, учасники зустрічі обговорили конкретні кроки на найближчий час.