В Украине ускорилось разминирование сельхозземель, - Минэкономики. ИНФОГРАФИКА

В мае подразделения правительственных и неправительственных операторов противоминной деятельности обследовали почти 31 тысячу гектаров земель сельхозназначения. Всего с начала года деминеры обследовали более 146 тысяч гектаров сельхозземель, вернули в хозяйственную эксплуатацию - более 137,8 тыс. га.

Об этом рассказал заместитель Министра экономики Игорь Безкаравайный, передает Цензор.НЕТ.

"Совместные усилия Украины и наших международных партнеров по усилению возможностей операторов дают результаты. Обследование и очистка земель в этом году ускорились, если сравнивать с прошлым. Хороший пример качественно налаженных процессов демонстрирует Херсонская областная военная администрация, которая построила эффективную координацию всех операторов, работающих в области. Благодаря этому там за май удалось вернуть в эксплуатацию земли, площадь которых вдвое превышает площадь самого города", - поделился итогами мая Игорь Безкаравайный.

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Всего в мае вернули в эксплуатацию аграриям 29,8 тыс. га земель сельхозназначения. Среди них, в частности, в Херсонской области - 26,9 тыс. га.

Напомним также, что в мае Правительство дало старт программе компенсаций сельхозпроизводителям, которые будут покупать услуги по разминированию своих земель. Это важный шаг к созданию прозрачного рынка услуг разминирования и ускорения очистки территории Украины.

Также Министерство экономики вместе с Киевской школой экономики запустили проект "Безопасное поле": к участию приглашаются изобретатели и разработчики, которые предложат недорогие эффективные автоматические косилки. Такие механизмы значительно облегчат работу саперов.

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В мае на заседании Секторальной рабочей группы "Гуманитарное разминирование" Украина скоординировала с партнерами дальнейшие усилия в сфере противоминной деятельности, участники встречи обсудили конкретные шаги на ближайшее время.