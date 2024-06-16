Чили планирует присоединиться к гуманитарному разминированию Украины
Чили планирует присоединиться к гуманитарному разминированию Украины после завершения войны.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил президент Чили Габриель Борич во время выступления на Саммите мира в Швейцарии 15 июня.
Как отмечается, по его словам, Чили внесет вклад в гуманитарное разминирование Украины после завершения войны.
Он отметил, что Чили постоянно и последовательно осуждает агрессивную войну России против Украины. Страна привержена принципу уважения суверенитета и территориальной целостности и призывает к уважению этих принципов, прав человека и международного права, которые должны стать основой для устойчивого мира.
"Мы решительно выступаем против использования силы и угрозы такого использования и верим, что дипломатия и международное право являются единственными легитимными инструментами для решения споров", - подчеркнул Борич.
Также сообщается, что он приветствовал идею наработки совместной декларации по результатам саммита, которая будет означать определенные обязательства принять усилия для снижения больших рисков и эффектов войны на этом этапе. Борич, в частности, назвал сверхважным защиту украинских АЭС, которые являются "залогом будущего международного благополучия"; надо также исключить возможность применения ядерного оружия.
"Мы должны быть в состоянии... усадить Россию за стол переговоров", - заявил Борич.
Президент отметил, что Чили, "маленькая страна на юге мира", удаленная от Украины территориально, участвует в этом саммите, потому что верит, что только уважение к международному праву и правам человека могут гарантировать мир.
Напомним, вчера, 15 июня, на полях инаугурационного Саммита мира в Швейцарии президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Чили Габриэлем Боричем.
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