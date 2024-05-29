Украина и Чили углубляют сотрудничество для возвращения похищенных РФ украинских детей

Украина и Чили углубляют сотрудничество для возвращения украинских детей, которых незаконно вывезла РФ.

Об этом сообщается на сайте президента, передает Цензор.НЕТ.

"В рамках информационной кампании "Викрадені голоси", являющейся частью плана действий Президента Владимира Зеленского Bring Kids Back UA, украинская делегация во главе с советником - уполномоченным Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарьей Герасимчук, посетила Чили", - говорится в сообщении.

Как отмечается, визит организовало Министерство иностранных дел Украины.

Сообщается, что вместе с послом Украины в Чили Юрием Дюдиным делегация встретилась с представителями правительства, департаментов прав человека и Национального института молодежи Министерства социального развития и семьи Чили.

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Герасимчук подчеркнула важность возвращения домой украинских детей, которых похитило государство-агрессор РФ.

"Сегодня в мире не существует глобальной системы безопасности детей - именно это доказали сломанные судьбы украинских детей и их потерянные жизни. Мы надеемся на поддержку всего мира в нашей борьбе, так как речь идет не только о наших детях. Сегодня это украинские дети, а завтра это могут быть дети любой страны", - отметила Герасимчук.

В свою очередь посол Украины Юрий Дюдин отметил, что правительство Чили уже готово стать наблюдателем в Международной коалиции за возвращение украинских детей. Он также выразил надежду, что страна будет играть активную роль в работе коалиции.

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Напомним, ранее сообщалось, что пропавшим в результате войны России против Украины считается 2021 ребенок.