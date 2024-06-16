Чилі планує долучитися до гуманітарного розмінування України після завершення війни.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив президент Чилі Габрієль Борич під час виступу на Саміті миру у Швейцарії 15 червня.

Як зазначається, за його словами, Чилі зробить внесок у гуманітарне розмінування України після завершення війни.

Він наголосив, що Чилі постійно та послідовно засуджує агресивну війну Росії проти України. Країна віддана принципу поваги до суверенітету та територіальної цілісності та закликає до поваги до цих принципів, прав людини та міжнародного права, які мають стати основою для сталого миру.

"Ми рішуче виступаємо проти використання сили та загрози такого використання і віримо, що дипломатія та міжнародне право є єдиними легітимними інструментами для вирішення диспутів", - наголосив Борич.

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Також повідомляється, що він привітав ідею напрацювання спільної декларації за результатами саміту, яка означатиме певні зобов’язання вжити зусиль для зниження великих ризиків і ефектів війни на цьому етапі. Борич, зокрема, назвав надважливим захист українських АЕС, які є "запорукою майбутнього міжнародного благополуччя"; треба також виключити можливість застосування ядерної зброї.

"Ми повинні бути в змозі… усадити Росію за стіл переговорів", - заявив Борич.

Президент зазначив, що Чилі, "маленька країна на півдні світу", віддалена від України територіально, бере участь у цьому саміті, тому що вірить, що тільки повага до міжнародного права та прав людини можуть гарантувати мир.

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Нагадаємо, сьогодні, 15 червня, на полях інавгураційного Саміту миру у Швейцарії президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Чилі Габріелем Боричем.