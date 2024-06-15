Зеленський провів зустріч із президентом Чилі Боричем: Обговорили реалізацію Формули миру. ВIДЕО
На полях інавгураційного Саміту миру у Швейцарії президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Чилі Габріелем Боричем.
Про це повідомили в Офісі Президента, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, Зеленський відзначив особисту участь Габріеля Борича в Глобальному саміті миру та широке представництво країн Латинської Америки на рівні лідерів.
"Дякую за ваше рішення взяти участь у Саміті. Ми дуже раді бачити таких важливих партнерів", – сказав Зеленський.
Повідомляється, що лідери обговорили очікування від Глобального саміту миру та подальші кроки з реалізації Формули миру.
"Для нас дуже важливо підтримувати Україну, її територіальну цілісність. Ми тут, ми продовжимо міцно підтримувати вашу позицію", – сказав президент Чилі.
Зеленський і Борич обмінялися думками стосовно можливості організації зустрічі щодо подальшої реалізації Формули миру та двосторонньої співпраці.
Крім того, глави держав відзначили результативність візиту до Чилі української урядової делегації на чолі з першою віцепрем’єр-міністеркою Юлією Свириденко минулого місяця.
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Гарна заява, але ж питання територіальної цілісності на "самміті миру" не обговорюється. Сподіваюсь, що ця позиція від Чилі збережеться і надалі...