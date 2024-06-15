Зеленський провів зустріч із президентом Чилі Боричем: Обговорили реалізацію Формули миру. ВIДЕО

На полях інавгураційного Саміту миру у Швейцарії президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Чилі Габріелем Боричем.

Про це повідомили в Офісі Президента, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Зеленський відзначив особисту участь Габріеля Борича в Глобальному саміті миру та широке представництво країн Латинської Америки на рівні лідерів.

"Дякую за ваше рішення взяти участь у Саміті. Ми дуже раді бачити таких важливих партнерів", – сказав Зеленський.

Повідомляється, що лідери обговорили очікування від Глобального саміту миру та подальші кроки з реалізації Формули миру.

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"Для нас дуже важливо підтримувати Україну, її територіальну цілісність. Ми тут, ми продовжимо міцно підтримувати вашу позицію", – сказав президент Чилі.

Зеленський і Борич обмінялися думками стосовно можливості організації зустрічі щодо подальшої реалізації Формули миру та двосторонньої співпраці.

Крім того, глави держав відзначили результативність візиту до Чилі української урядової делегації на чолі з першою віцепрем’єр-міністеркою Юлією Свириденко минулого місяця.

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