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Зеленський провів зустріч із президентом Чилі Боричем: Обговорили реалізацію Формули миру. ВIДЕО

На полях інавгураційного Саміту миру у Швейцарії президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Чилі Габріелем Боричем.

Про це повідомили в Офісі Президента, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Зеленський відзначив особисту участь Габріеля Борича в Глобальному саміті миру та широке представництво країн Латинської Америки на рівні лідерів.

"Дякую за ваше рішення взяти участь у Саміті. Ми дуже раді бачити таких важливих партнерів", – сказав Зеленський.

Повідомляється, що лідери обговорили очікування від Глобального саміту миру та подальші кроки з реалізації Формули миру.

Читайте також: Президент Чилі Борич підтвердив участь у Глобальному саміті миру, - Зеленський

"Для нас дуже важливо підтримувати Україну, її територіальну цілісність. Ми тут, ми продовжимо міцно підтримувати вашу позицію", – сказав президент Чилі.

Зеленський і Борич обмінялися думками стосовно можливості організації зустрічі щодо подальшої реалізації Формули миру та двосторонньої співпраці.

Крім того, глави держав відзначили результативність візиту до Чилі української урядової делегації на чолі з першою віцепрем’єр-міністеркою Юлією Свириденко минулого місяця.

Читайте також: Все, про що домовимося на Саміті миру, буде частиною миротворчого процес, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23964) Чилі (31) Формула миру (96)


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Топ коментарі
+7
Чому ця клоунська тварюка досі не на нарах!?
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15.06.2024 17:33
+5
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15.06.2024 17:57
+4
Чілі це сила!!!....В районі Антарктиди.
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15.06.2024 17:30
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Чілі це сила!!!....В районі Антарктиди.
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15.06.2024 17:30 Відповісти
Чому ця клоунська тварюка досі не на нарах!?
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15.06.2024 17:33 Відповісти
Чиліборич спасьот!
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15.06.2024 17:36 Відповісти
"Для нас дуже важливо підтримувати Україну, її територіальну цілісність. Ми тут, ми продовжимо міцно підтримувати вашу позицію" Джерело:

Гарна заява, але ж питання територіальної цілісності на "самміті миру" не обговорюється. Сподіваюсь, що ця позиція від Чилі збережеться і надалі...
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15.06.2024 17:37 Відповісти
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15.06.2024 17:57 Відповісти
"Обговорили реализацию"... и когда начнете и с чего?
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15.06.2024 18:03 Відповісти
Ну а че ,***,.нормальна така компашка. Творці міру , ****, Бахрейн , Чілі , Ліберія , Гонолулу і другі гондураси. Як раз рівень зеленого ішака. Ржу , не могу .
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15.06.2024 18:25 Відповісти
Гонолулу це столиця штату Гаваї США з авіанесущим флотом, який на порядок потужніший чорноморскої флотилії. Не потрібно його рівняти з всякими Гондурасами.
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15.06.2024 19:40 Відповісти
Ба скажу Вам більше, Гаваї штаб-квартира всього Тихоокеанського флоту США з базуванням у Перл-Харборі , якій на порядок вище не то що чорноморської рибацької артелі цапів , а всіх їх іржавих корит разом взятих. А за Гонолулу то вибачте , Ви знаете , я знаю де це . То було для фанатів зебила , ім однаково де воно є, держава це чи місто, " какая **** разница" аби на сонцесяйного дрочити.
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15.06.2024 21:13 Відповісти
Яке марення !
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15.06.2024 19:42 Відповісти
Зелений недоструганий свисток зараз пів року буде їздити по всьому світу, аби не повертатись в Україну. А потім, коли нам всім стане "дуже важко" скаже: " А мене тут не було, я вам нічего нє должен, ми з Зєрмаком займались зовнішньою політикою".
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15.06.2024 21:30 Відповісти
 
 