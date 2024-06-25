УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9607 відвідувачів онлайн
Новини
1 310 7

Кабмін дозволив операторам протимінної діяльності бронювати від мобілізації 100% саперів

Саперів бронюватимуть від мобілізації

Підприємства, установи, організації, які є сертифікованими операторами протимінної діяльності, матимуть змогу забронювати 100% складу груп або відділень, які безпосередньо проводять розмінування.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення пресцентру Мінекономіки.

Як зазначається, відповідні зміни до постанови №76 ухвалив Кабінет Міністрів.

"Гуманітарне розмінування території України – одне з ключових завдань, на вирішення якого спрямовані зусилля Уряду та наших міжнародних партнерів. Необхідно якнайшвидше забезпечити безпеку населення на потенційно забруднених мінами територіях та повернути ці землі в економічну експлуатацію. Від цього залежить як економічне зростання в Україні, так і продовольча безпека у світі. Бронювання підготовлених фахівців з розмінування, які працюють в штатах операторів, створить необхідні умови для планомірної роботи з розмінування територій", - розповів заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 800 тис. осіб наразі заброньовано за моделлю стратегічного бронювання від мобілізації, - "слуга народу" Наталуха

Кого бронюватимуть

Рішення уряду передбачає бронювання виключно фахівців з розмінування сертифікованого оператора, які входять до складу груп:

  • нетехнічного обстеження;
  • технічного обстеження;
  • очищення;
  • інспектування;
  • контролю якості.

Також читайте: Кабмін може змінити один з критеріїв для бронювання працівників від мобілізації

Зазначається, що йдеться про цивільних, які пройшли базову підготовку, достатню для пошуку мін та вибухонебезпечних предметів в полях. Такі працівники можуть бути заброньовані, незалежно від військово-облікової спеціальності, віку, військового звання.

Анулювання бронювання

Бронювання може бути анульоване, якщо оператор протимінної діяльності протягом пів року не здійснює роботи з гуманітарного розмінування.

Читайте: В Україні запустили інформаційний портал про протимінну діяльність

Також у міністерстві нагадали, що станом на початок червня в Україні сертифіковано 42 оператори протимінної діяльності. В процесі сертифікації перебуває 53 організації, з яких 31 – урядові. В травні до гуманітарного розмінування були залучені близько 2 тисяч фахівців, ще 1,9 тисячі – до оперативного реагування.

Автор: 

бронювання (357) мобілізація (3204) розмінування (1021) сапер (210)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Епать ту Люсю, а сапера-то куди ще більше можна мобілізувати?
показати весь коментар
25.06.2024 19:53 Відповісти
Я уявляю, скільки "бабусиних пиріжечків" з'явиться серед саперів.
Яких нікуди не застосуєш. У них - "волохата рука".

І вони нихера не вміють!

Скажете не стикалися з таким в армії?
показати весь коментар
25.06.2024 19:57 Відповісти
Або там числиться у тебе в роті десяток "прикомандированих". А в наявності їх і немає!
І що ти будеш робити?
А те, що повинен. Працювати. А на твоєму горбі вилізуть і ті. "Прикомандировані".
показати весь коментар
25.06.2024 19:59 Відповісти
клондайк! тепер всі мажори в сапери!
показати весь коментар
25.06.2024 20:02 Відповісти
Ні, вони підуть в контроль якості, ножками ,,,😂
показати весь коментар
25.06.2024 20:12 Відповісти
Вже подібне для мажорів існує серед так званих капеланів
показати весь коментар
25.06.2024 20:30 Відповісти
Демінери і так в зоні ризику.
Відлякали іноземців від залучення, щоб все було по діям місцевих законів. Короче ніяк, хрен на протез назбираєш.
показати весь коментар
25.06.2024 21:19 Відповісти
 
 