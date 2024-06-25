Кабмін дозволив операторам протимінної діяльності бронювати від мобілізації 100% саперів

Підприємства, установи, організації, які є сертифікованими операторами протимінної діяльності, матимуть змогу забронювати 100% складу груп або відділень, які безпосередньо проводять розмінування.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення пресцентру Мінекономіки.

Як зазначається, відповідні зміни до постанови №76 ухвалив Кабінет Міністрів.

"Гуманітарне розмінування території України – одне з ключових завдань, на вирішення якого спрямовані зусилля Уряду та наших міжнародних партнерів. Необхідно якнайшвидше забезпечити безпеку населення на потенційно забруднених мінами територіях та повернути ці землі в економічну експлуатацію. Від цього залежить як економічне зростання в Україні, так і продовольча безпека у світі. Бронювання підготовлених фахівців з розмінування, які працюють в штатах операторів, створить необхідні умови для планомірної роботи з розмінування територій", - розповів заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний.

Кого бронюватимуть

Рішення уряду передбачає бронювання виключно фахівців з розмінування сертифікованого оператора, які входять до складу груп:

нетехнічного обстеження;

технічного обстеження;

очищення;

інспектування;

контролю якості.

Зазначається, що йдеться про цивільних, які пройшли базову підготовку, достатню для пошуку мін та вибухонебезпечних предметів в полях. Такі працівники можуть бути заброньовані, незалежно від військово-облікової спеціальності, віку, військового звання.

Анулювання бронювання

Бронювання може бути анульоване, якщо оператор протимінної діяльності протягом пів року не здійснює роботи з гуманітарного розмінування.

Також у міністерстві нагадали, що станом на початок червня в Україні сертифіковано 42 оператори протимінної діяльності. В процесі сертифікації перебуває 53 організації, з яких 31 – урядові. В травні до гуманітарного розмінування були залучені близько 2 тисяч фахівців, ще 1,9 тисячі – до оперативного реагування.