Кабмін дозволив операторам протимінної діяльності бронювати від мобілізації 100% саперів
Підприємства, установи, організації, які є сертифікованими операторами протимінної діяльності, матимуть змогу забронювати 100% складу груп або відділень, які безпосередньо проводять розмінування.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення пресцентру Мінекономіки.
Як зазначається, відповідні зміни до постанови №76 ухвалив Кабінет Міністрів.
"Гуманітарне розмінування території України – одне з ключових завдань, на вирішення якого спрямовані зусилля Уряду та наших міжнародних партнерів. Необхідно якнайшвидше забезпечити безпеку населення на потенційно забруднених мінами територіях та повернути ці землі в економічну експлуатацію. Від цього залежить як економічне зростання в Україні, так і продовольча безпека у світі. Бронювання підготовлених фахівців з розмінування, які працюють в штатах операторів, створить необхідні умови для планомірної роботи з розмінування територій", - розповів заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний.
Кого бронюватимуть
Рішення уряду передбачає бронювання виключно фахівців з розмінування сертифікованого оператора, які входять до складу груп:
- нетехнічного обстеження;
- технічного обстеження;
- очищення;
- інспектування;
- контролю якості.
Зазначається, що йдеться про цивільних, які пройшли базову підготовку, достатню для пошуку мін та вибухонебезпечних предметів в полях. Такі працівники можуть бути заброньовані, незалежно від військово-облікової спеціальності, віку, військового звання.
Анулювання бронювання
Бронювання може бути анульоване, якщо оператор протимінної діяльності протягом пів року не здійснює роботи з гуманітарного розмінування.
Також у міністерстві нагадали, що станом на початок червня в Україні сертифіковано 42 оператори протимінної діяльності. В процесі сертифікації перебуває 53 організації, з яких 31 – урядові. В травні до гуманітарного розмінування були залучені близько 2 тисяч фахівців, ще 1,9 тисячі – до оперативного реагування.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Яких нікуди не застосуєш. У них - "волохата рука".
І вони нихера не вміють!
Скажете не стикалися з таким в армії?
І що ти будеш робити?
А те, що повинен. Працювати. А на твоєму горбі вилізуть і ті. "Прикомандировані".
Відлякали іноземців від залучення, щоб все було по діям місцевих законів. Короче ніяк, хрен на протез назбираєш.