Новини
Кабмін може змінити один з критеріїв для бронювання працівників від мобілізації

Кабінет Міністрів може переглянути критерій середньої заробітної плати, який впливає на визнання підприємств критично важливими та дозволяє їм бронювати працівників від мобілізації.

Про це перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко заявила під час "Години запитань до уряду", відповідаючи на запитання депутатів у Верховній Раді, свідчить стенограма на сайті парламенту.

Згідно із Порядком бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану, затвердженим постановою №76 від 27 січня 2023 року (зі змінами), забронювати до 50% працівників можуть підприємства, які відповідають щонайменше трьом із визначених критеріїв.

Одним з критеріїв є розмір середньої зарплати на підприємстві, який має бути не меншим розміру середньої заробітної плати у регіоні за четвертий квартал 2021 року. Депутати пропонували змінити цей критерій, взявши за основу середню зарплату по галузях.

"Що стосується питання по внесенню змін до постанови №76, яка регулює питання бронювання, і ви дійсно праві, одним з критеріїв є розмір середньої заробітної плати в розрізі регіонів. Я думаю, що ми вивчимо питання, чи можливо застосовувати цей середній рівень, наприклад, в розрізі секторів: аграрна промисловість, переробна промисловість. Ми вивчимо питання, чи доцільно застосовувати, який буде ефект", – відповіла Свириденко.

Читайте також: "Депутати переплутали поправку": У законі про "клуб білого бізнесу" від Гетманцева пройшла норма про бронювання від мобілізації

Нагадаємо, Кабмін затвердив чинний порядок бронювання співробітників постановою №76 від 27 січня 2023 року. Пізніше до неї неодноразово вносилися зміни.

Згідно із документом, забронювати до 50% своїх військовозобов'язаних працівників можуть підприємства, установи і організації, які є критично важливими для функціонування економіки та відповідають щонайменше трьом із визначених порядком критеріїв.

При цьому комунальні підприємства, інформаційні телеканали, підприємства у сферах культури, здоров’я, освіти та науки, а також у соціальній сфері можуть відповідати лише двом із визначених критеріїв.

Окремо право на бронювання співробітників встановлено для органів влади та підприємств, установ і організацій, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб ЗСУ.

Топ коментарі
+6
"Дати бронь від мобілізації співробітникам охоронних агентств, прирівнявши їх до підприємств критичної інфраструктури, хочуть на Одещині. За звернення до Кабміну з таким проханням проголосувала більшість депутатів облради"
У мене все...
показати весь коментар
21.06.2024 16:08 Відповісти
+4
Я думаю, що ми вивчимо питання, чи можливо застосовувати цей середній рівень, наприклад, в розрізі секторів: аграрна промисловість, переробна промисловість.
==========

Ви там посидьте в окопах ще півроку, а ми поки що з кондиціонером у кабінетах повивчаємо це питання
показати весь коментар
21.06.2024 15:47 Відповісти
+4
бикам колі-котлєти дати бронь
показати весь коментар
21.06.2024 16:43 Відповісти
так ось він який, "кінець епохи бідності" -
бідняки в окопах будуть захищати пуза і статки багатих - такого ****...ства Україна ще не знала !!!

показати весь коментар
21.06.2024 16:42 Відповісти
Вони вже все наперед прорахували, коли після війни пилятимуть уже гроші на відновлення, то на будівництво мігрантів із Бангладешу візьмуть
показати весь коментар
21.06.2024 16:45 Відповісти
А хіба не бідняки самостійно обрали цей шлях в 2019 році? Можливо наступного разу задумаються. яким критеріям має відповідати управлінець, якому вони делегують своє право управління державою та і депутатів будуть обирати за допомогою голови, а не вух та шлунка, або вимруть, як мамонти.
показати весь коментар
21.06.2024 17:43 Відповісти
А критерій для бронювання повинен бути один--- ПІДПРИЄМСТВО ВИРОБЛЯЄ ОЗБРОЄННЯ І ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЗСУ,А також спеціальності для вкрай необхідних для життєдіяльнсті населення А все інше,то шахрайство і відмазка від призиву.
показати весь коментар
21.06.2024 15:48 Відповісти
Багато вони вироблять без фінансування? Важливо як виробництво так і його фінансування. Тому бронювати потрібно тих, хто добре виробляє та добре фінансує виробництво та зп військових. Всі інші - під питанням.
показати весь коментар
21.06.2024 17:11 Відповісти
Дуже цікаво, якщо в країні не залишиться підприємств, які платитимуть податки, то чим ти збираєшся годувати армію?
показати весь коментар
23.06.2024 09:45 Відповісти
Підкажіть, яка зарплата у клоунів?
показати весь коментар
21.06.2024 16:07 Відповісти
велика
показати весь коментар
21.06.2024 16:28 Відповісти
Залежить від того, наскільки червоний ніс і тупі жарти. Найцінніші кадри йдуть на підвищення в чиновники
показати весь коментар
21.06.2024 16:48 Відповісти
Логічно, від кацапських ракет можна пересидіти в комфортному укритті з мінібаром і більярдом (це коли вони в Україні, а не за кордоном із дуже важливим державним візитом із коктейлями), а от із черню потрібно щось робити. ТЦК і поліція вже роблять добру справу - порозчищали вулиці, але охорона (яка по щелчку перетворюється на тітушків) у будь-якому разі потрібна
показати весь коментар
21.06.2024 16:52 Відповісти
Вісім років АТО. Третій рік воєнний стан. Всьо ідьот по плану.
показати весь коментар
21.06.2024 17:45 Відповісти
дегенераты каждый день выдумывают новые правила
показати весь коментар
22.06.2024 14:24 Відповісти
Це не пряме порушення Конституції України, як то дискримінація за майновою, освітньою, тощо ознакою?
показати весь коментар
23.06.2024 09:15 Відповісти
розказую, як відбувалося бронювання в одній знайомій мені it компанії: всі чоловікам оптом купили білі квитки у військоматі, і вони всі спокійно тепер працюють забувши про мобілізацію в країні. І таких компаній дуже багато по країні. Тому кожен раз, коли черговий імбіцил буде розказувати про якесь порушення конституції чи якісь дискримінації у зв'язку з офіційним бронюванням, розкажіть йому про неофіційне бронювання, де "білий квиток" можна купити у тцк чи інвалідність яку також продають медзаклади усім хто з грошима.
показати весь коментар
23.06.2024 09:41 Відповісти
Для початку слід скасувати ВСІ типи броні!Це зменшить відносний відсоток мобілізованих у всіх групах населення. Право на життя та обов'язок захисту країни - для всіх!Підприємці та керівники повинні готувати трудові резерви для себе,бо війна.
показати весь коментар
24.06.2024 08:44 Відповісти

