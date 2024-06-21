Кабмін може змінити один з критеріїв для бронювання працівників від мобілізації
Кабінет Міністрів може переглянути критерій середньої заробітної плати, який впливає на визнання підприємств критично важливими та дозволяє їм бронювати працівників від мобілізації.
Про це перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко заявила під час "Години запитань до уряду", відповідаючи на запитання депутатів у Верховній Раді, свідчить стенограма на сайті парламенту.
Згідно із Порядком бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану, затвердженим постановою №76 від 27 січня 2023 року (зі змінами), забронювати до 50% працівників можуть підприємства, які відповідають щонайменше трьом із визначених критеріїв.
Одним з критеріїв є розмір середньої зарплати на підприємстві, який має бути не меншим розміру середньої заробітної плати у регіоні за четвертий квартал 2021 року. Депутати пропонували змінити цей критерій, взявши за основу середню зарплату по галузях.
"Що стосується питання по внесенню змін до постанови №76, яка регулює питання бронювання, і ви дійсно праві, одним з критеріїв є розмір середньої заробітної плати в розрізі регіонів. Я думаю, що ми вивчимо питання, чи можливо застосовувати цей середній рівень, наприклад, в розрізі секторів: аграрна промисловість, переробна промисловість. Ми вивчимо питання, чи доцільно застосовувати, який буде ефект", – відповіла Свириденко.
Нагадаємо, Кабмін затвердив чинний порядок бронювання співробітників постановою №76 від 27 січня 2023 року. Пізніше до неї неодноразово вносилися зміни.
Згідно із документом, забронювати до 50% своїх військовозобов'язаних працівників можуть підприємства, установи і організації, які є критично важливими для функціонування економіки та відповідають щонайменше трьом із визначених порядком критеріїв.
При цьому комунальні підприємства, інформаційні телеканали, підприємства у сферах культури, здоров’я, освіти та науки, а також у соціальній сфері можуть відповідати лише двом із визначених критеріїв.
Окремо право на бронювання співробітників встановлено для органів влади та підприємств, установ і організацій, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб ЗСУ.
Ви там посидьте в окопах ще півроку, а ми поки що з кондиціонером у кабінетах повивчаємо це питання
бідняки в окопах будуть захищати пуза і статки багатих - такого ****...ства Україна ще не знала !!!
У мене все...