У застосунку Резерв+ відображатиметься статус бронювання від мобілізації

Щоб оновити документ у застосунку та побачити свій новий статус, потрібно натиснути три крапки праворуч від документа, обрати "оновити документ". Після цього ви побачите свій актуальний статус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила у фейсбуці заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

"Актуальний статус бронювання тепер відображається у 340 000 громадян в Резерв+", - написала вона.

Читайте: Електронних повісток поки не буде, відповідні закони не обговорюють, - "слуга народу" Веніславський

Чому цього не було раніше?

На жаль, відсоток людського фактора в помилках ТЦК щодо внесення інформації про громадян до реєстру Оберіг залишається високим.

Не завжди ТЦК вносять інформацію щодо броні до реєстру. Інколи це забирає тижні, а то й місяці.

"Цифрова команда Міністерства зробила неможливе можливим. Ми цифровізували паперові бронювання. Взяли накази про бронювання у Мінекономіки та занесли 340 000 записів до реєстру Оберіг. Щоб актуальна інформація про бронь відображалась в електронних військово-облікових документах наших громадян", - додала Черногоренко.

Також читайте: Використання цифрового посвідчення ветерана замість паперового: Уряд підтримав зміни

Як оновити документ?

Натисніть три крапки справа від документа.

Виберіть "оновити документ".

Після цього ви побачите свій актуальний статус.

Якщо ваше бронювання було лише на папері, статус "Заброньовано" з'явиться в застосунку.

Якщо ваша бронь ще триває, але в застосунку цього не було - новий термін має відобразитись в Резерв+.

Також читайте: Кабмін дозволив операторам протимінної діяльності бронювати від мобілізації 100% саперів

Що робити, якщо ваша бронь не з'явилась в Резерв+?

Частину наказів про бронювання нам не вдалося оцифрувати через відсутність інформації, що ідентифікує конкретну особу. Проте ми вже працюємо над чітким та прозорим алгоритмом, щоб усі заброньовані громадяни могли отримати актуальний статус в Резерв+.

Черногоренко додала, що готується до бета-тестування послуги електронного бронювання для підприємств, і скоро цей процес стане автоматичним і непомітним для громадян.

Раніше повідомлялося, що в застосунку "Резерв+" свої дані оновили вже 1,7 мільйона українців.