1,7 млн українців вже оновили свої дані у "Резерв+"

У застосунку "Резерв+" свої дані оновили вже 1,7 мільйона українців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю NV розповіла заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

"1 мільйон 700 тисяч громадян оновили свої дані, виконавши своє зобов’язання. Близько 26 тисяч громадян оновили ці дані за кордоном", - зазначила вона.

Також Черногоренко повідомила, що станом на зараз згенерували документи 713 тисяч громадян.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в застосунку "Резерв+" наразі немає функціоналу щодо надсилання електронних повісток.