1,7 млн українців вже оновили свої дані у "Резерв+"
У застосунку "Резерв+" свої дані оновили вже 1,7 мільйона українців.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю NV розповіла заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.
"1 мільйон 700 тисяч громадян оновили свої дані, виконавши своє зобов’язання. Близько 26 тисяч громадян оновили ці дані за кордоном", - зазначила вона.
Також Черногоренко повідомила, що станом на зараз згенерували документи 713 тисяч громадян.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в застосунку "Резерв+" наразі немає функціоналу щодо надсилання електронних повісток.
І дані оновлюють тільки ті, хто має бронь або відстрочки.
А решта і не зроблять цього ніколи.
Можуть спокійно реєструватися, бо в армію не візьмуть по віку.
Поліція, це десь 300 тисяч, можуть спокійно реєструватися, у них бронь від армії.
Аналогічно, МЧСники, теж їм уряд бронь дав.
200 тисяч жінок там зареєструвалися.
Тих, хто має трьох дітей і більше.
Інваліди.
Навіть чоловіки вчителі, мають бронь, якщо мають повну кількість годин.
Студенти денної форми навчання, аспіранти, мають бронь.
Ітд.
Так, що броньованих і з відсрочкою від армії легко набирається 2 млн.
Ловлять переважно зранку, тих, хто йде на роботу.
Тобто простих роботяг.
Хто ніде не працює та сидить весь час вдома, тих не ловлять, це зрозуміло.
Тому вже і не вистачає працівників для промисловості, будівництва, ітд.
Тому і ввозять вже в Україну гостарбацтерів з Азії та Африки для робіт.
Про це тут вище вже новина на Цензорі.