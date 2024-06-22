УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9859 відвідувачів онлайн
Новини
3 260 16

1,7 млн українців вже оновили свої дані у "Резерв+"

Резерв+

У застосунку "Резерв+" свої дані оновили вже 1,7 мільйона українців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю NV розповіла заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

"1 мільйон 700 тисяч громадян оновили свої дані, виконавши своє зобов’язання. Близько 26 тисяч громадян оновили ці дані за кордоном", - зазначила вона.

Також Черногоренко повідомила, що станом на зараз згенерували документи 713 тисяч громадян.

Також читайте: Користувачі "Резерв+" отримали вже понад 500 тис. військово-облікових документів, - Міноборони

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в застосунку "Резерв+" наразі немає функціоналу щодо надсилання електронних повісток.

Автор: 

електронні документи (457) електронні послуги (211) Черногоренко Катерина (136)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Обновили ті, хто не боїться оновлювати - заброньовані, інваліди, ті хто має право на відстрочку. Мільйони ховаються по хатам або топяться в Тисі
показати весь коментар
22.06.2024 21:43 Відповісти
+9
В перші дні цієї реєстрації, я тут сказав, що дійде до 2 млн. тих хто оновить дані в цьому Резерв+, а далі заглохне. Так і є.
І дані оновлюють тільки ті, хто має бронь або відстрочки.
А решта і не зроблять цього ніколи.
показати весь коментар
22.06.2024 22:12 Відповісти
+7
Якщо скористатися пошуком, то легко знайти купу заяв МО котрі суперечать одна одній. І всі вони суперечать здоровому глузду.
показати весь коментар
22.06.2024 22:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Обновили ті, хто не боїться оновлювати - заброньовані, інваліди, ті хто має право на відстрочку. Мільйони ховаються по хатам або топяться в Тисі
показати весь коментар
22.06.2024 21:43 Відповісти
Якщо скористатися пошуком, то легко знайти купу заяв МО котрі суперечать одна одній. І всі вони суперечать здоровому глузду.
показати весь коментар
22.06.2024 22:03 Відповісти
Хто проплатив той спокійно проїжджає і їх дуже багато, а ти далі думаєш, що в Тисі топляться. Не треба бути таким наівний і довіряти всьому що тобі розказують
показати весь коментар
22.06.2024 22:10 Відповісти
Треба мати знайомства, щоб проплатить, одних грошей недостатньо. Бо якщо знайомств немає, вас за 10 тисяч доларів доведуть лише до найглибшого місця у Тисі.
показати весь коментар
22.06.2024 22:44 Відповісти
Ну прям так і мільйони.Жруть вони що по тіх хатах? Чоловіки вже зокрема поліції ніде не працюють в Україні?
показати весь коментар
23.06.2024 02:31 Відповісти
ну взагалом перепис "відстрочок, броні" можна вважати завершеною.. далі вже не буде росту нових користувачів. Особливо після заяв що і направлення на ВЛК туда відсилають, і скоро бойові там будуть
показати весь коментар
22.06.2024 21:43 Відповісти
В перші дні цієї реєстрації, я тут сказав, що дійде до 2 млн. тих хто оновить дані в цьому Резерв+, а далі заглохне. Так і є.
І дані оновлюють тільки ті, хто має бронь або відстрочки.
А решта і не зроблять цього ніколи.
показати весь коментар
22.06.2024 22:12 Відповісти
Немає 2-х мільонів людей з бронею, або відстрочкой.
показати весь коментар
22.06.2024 22:42 Відповісти
Там половина це жінки та дійсні військовослужбовці. Знайома аптекарша, сказали оновити дані в Резерв+, якщо хоче працювати
показати весь коментар
22.06.2024 22:46 Відповісти
Тим кому від 18 до 25 років, це вже десь 1,4 млн. чоловіків призовного віку.
Можуть спокійно реєструватися, бо в армію не візьмуть по віку.
Поліція, це десь 300 тисяч, можуть спокійно реєструватися, у них бронь від армії.
Аналогічно, МЧСники, теж їм уряд бронь дав.
200 тисяч жінок там зареєструвалися.
Тих, хто має трьох дітей і більше.
Інваліди.
Навіть чоловіки вчителі, мають бронь, якщо мають повну кількість годин.
Студенти денної форми навчання, аспіранти, мають бронь.
Ітд.
Так, що броньованих і з відсрочкою від армії легко набирається 2 млн.
показати весь коментар
22.06.2024 23:14 Відповісти
18 -25 теж потрібно обновляти дані? І їх менше, дай бог 500-600 тисяч набереться. Якщо з цими рахувати, то можливо. Але якби все було так, як ви кажете. То чому влада пишається, що за місяць мобілізували більше людей, чим за півроку до цього?
показати весь коментар
23.06.2024 01:49 Відповісти
Влада питається тим, що просто ТЦКшники більше наловили людей на вулицях.
Ловлять переважно зранку, тих, хто йде на роботу.
Тобто простих роботяг.
Хто ніде не працює та сидить весь час вдома, тих не ловлять, це зрозуміло.
Тому вже і не вистачає працівників для промисловості, будівництва, ітд.
Тому і ввозять вже в Україну гостарбацтерів з Азії та Африки для робіт.
Про це тут вище вже новина на Цензорі.
показати весь коментар
23.06.2024 03:10 Відповісти
25+ и студент дневного навчання? Надо разбираться что он там изучает
показати весь коментар
23.06.2024 02:28 Відповісти
Это эйджизм. В Германии можно и в 80 учиться. У меня родственник в 30 лет учится там.
показати весь коментар
23.06.2024 11:12 Відповісти
Скоро й фермер розмріється: от оновили свині свої дані - і їх поголів'я збільшилось удесятеро!
показати весь коментар
22.06.2024 22:01 Відповісти
Дико вибачаюсь, а статус ЗНЯТО, це що?
показати весь коментар
22.06.2024 23:10 Відповісти
 
 