Використання цифрового посвідчення ветерана замість паперового: Уряд підтримав зміни

посвідчення ветерана в

Уряд схвалив зміни до законодавства, які дозволять мати лише цифрове посвідчення ветерана в "Дії" без наявності паперового. Далі зміни має ухвалити Парламент.

Про це повідомили в пресофісі Міністерства цифрової трансформації, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, нині паперове посвідчення оформляється обов’язково, а цифрове - за бажанням ветерана. Надалі електронний документ формуватиметься автоматично, а фізичний стане додатковим.

"Посвідчення в "Дії" значно пришвидшує надання послуг та підвищує якість обслуговування ветеранів і їхніх сімей. Документ можна перевірити за QR-кодом всього в один клік. Це захищає від підроблених чи застарілих паперових документів. Посвідчення в "Дії" завжди під рукою, його неможливо забути, загубити чи пошкодити", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінветеранів запустило е-Карту послуг для ветеранів у громадах

Очікується затвердження змін Парламентом.

У Мінцифри також нагадали, що за 2 тижні після запуску посвідчення ветерана в "Дії" його згенерували вже понад 173 тисячі разів. Тож документ має попит і загалом допомагає формувати сприйняття цифрових аналогів як звичну частину життя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Власна справа": Гранти на розвиток бізнесу отримали вже 684 ветерани

ветерани (1116) електронні документи (457) Дія (1171)
