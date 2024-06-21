Использование цифрового удостоверения ветерана вместо бумажного: Правительство поддержало изменения

Правительство одобрило изменения в законодательство, которые позволят иметь только цифровое удостоверение ветерана в "Дії" без наличия бумажного. Далее изменения должен принять парламент.

Об этом сообщили в пресс-офисе Министерства цифровой трансформации.

Как отмечается, сейчас бумажное удостоверение оформляется обязательно, а цифровое - по желанию ветерана. В дальнейшем электронный документ будет формироваться автоматически, а физический станет дополнительным.

"Удостоверение в "Дії" значительно ускоряет предоставление услуг и повышает качество обслуживания ветеранов и их семей. Документ можно проверить по QR-коду всего в один клик. Это защищает от поддельных или устаревших бумажных документов. Удостоверение в "Дії" всегда под рукой, его невозможно забыть, потерять или повредить", - говорится в сообщении.

Ожидается утверждение изменений парламентом.

В Минцифры также напомнили, что за 2 недели после запуска удостоверения ветерана в "Дії" его сгенерировали уже более 173 тысяч раз. Поэтому документ пользуется спросом и в целом помогает формировать восприятие цифровых аналогов как привычную часть жизни.

