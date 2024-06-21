РУС
Использование цифрового удостоверения ветерана вместо бумажного: Правительство поддержало изменения

посвідчення ветерана в

Правительство одобрило изменения в законодательство, которые позволят иметь только цифровое удостоверение ветерана в "Дії" без наличия бумажного. Далее изменения должен принять парламент.

Об этом сообщили в пресс-офисе Министерства цифровой трансформации, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, сейчас бумажное удостоверение оформляется обязательно, а цифровое - по желанию ветерана. В дальнейшем электронный документ будет формироваться автоматически, а физический станет дополнительным.

"Удостоверение в "Дії" значительно ускоряет предоставление услуг и повышает качество обслуживания ветеранов и их семей. Документ можно проверить по QR-коду всего в один клик. Это защищает от поддельных или устаревших бумажных документов. Удостоверение в "Дії" всегда под рукой, его невозможно забыть, потерять или повредить", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минветеранов запустило е-Карту услуг для ветеранов в громадах

Ожидается утверждение изменений парламентом.

В Минцифры также напомнили, что за 2 недели после запуска удостоверения ветерана в "Дії" его сгенерировали уже более 173 тысяч раз. Поэтому документ пользуется спросом и в целом помогает формировать восприятие цифровых аналогов как привычную часть жизни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Собственное дело": Гранты на развитие бизнеса получили уже 684 ветерана

Автор: 

покійного діда зеленського звали семен іванович. просто нагадую.....
21.06.2024 19:09 Ответить
Говорят, что дед Зеленского имел отношение к подавлению восстания жителей города Кривой Рог в июне 1963 году ... Будучи в тот время там руководителем милиции...

Восстание было ЖЕСТОКО подавленно! С множеством УБИТЫХ и раненых жителей города...!!!
21.06.2024 21:08 Ответить
21.06.2024 19:10 Ответить
А можна зе!дерьмака, партноффа, татарву, шаурму, шмигу і усю іншу *********** запхнути у смартфоні той смартфон патірять? Діджиталізатори грьобані.
21.06.2024 19:11 Ответить
та вставляйте вже чіпи в дупу. оцифровуватись, так серйозно
21.06.2024 19:16 Ответить
Фсб пожалілося що бази застарілі. Треба оновити
21.06.2024 19:36 Ответить
Коли в країні знищено половину енергосистеми і методично добивають решту, відповідно, є шанс сидіти без електрики тупі "цифровізатори" абсолютно усе прив'язують до електронних носіїв. А про те, що всі ці дані практично одразу опиняються у вільному доступі навіть і не варто згадувати - це загальновідомий факт. Схоже, аналітики, які стверджували, що Китай стане першим цифровим концтабором помилилися, бо ним стане ЗЕкраїна.
21.06.2024 20:04 Ответить
Звичайного посвідчення дали через півтора року, електронного також стільки прийдеться чекати. Не підтягується в дії
21.06.2024 20:14 Ответить
Треба обновити "Дію", і все підтягне.
21.06.2024 22:09 Ответить
 
 