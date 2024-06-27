Міноборони про мобілізацію: Динаміка позитивна і набагато краща, ніж у березні чи лютому
Міністерство оборони відзначає позитивну динаміку темпів мобілізації в Україні. Ситуація значно краща порівняно з березнем та лютим.
Про це заявив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, наразі збільшилася кількість людей, які мобілізуються.
"Зараз процес набув інакшої інтенсивності. Ми не можемо розкривати цифри, але динаміка позитивна, і це не може не тішити", - зазначив він.
Лазуткін зауважив, що Міністерство оборони розуміє, що потрібен певний час для того, щоб ці люди, які зараз мобілізуються, опинилися в ЗСУ.
Потрібно пройти навчання, ВЛК, отримати мобілізаційне розпорядження, але так чи інакше процес іде. Динаміка значно покращується, якщо порівнювати з березнем або лютим", - додав речник Міноборони.
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А без этого можно только попытаться отбить те посадки, что были потеряны за прошедшие полгода.
Не встигають мобікі потрапити у ТЦК, як починають помирати.
Скільки доживе до закінчення навчання?
******** складною зброєю не мотивовані та не навчені мобикі воювати НЕ МОЖУТЬ!
Тому тільки "м'ясні штурми" як у Рашки.
А по кількості мобиків ми Рашці програємо у 5-6 раз!
Тому Уйло і сподівається виграти війну на виснаження. І шанси у нього великі.
тобто бажаючих вбивати українців завалісь
а в нас бійців виловлюють по закутках, бо ж зелені вилупки угробили всіх найкращих
Чому воно тішиться, що із цих мобілізованих будуть нові вбиті та скалічені? А він і далі чистий та наряджений буде лапшу людям на телемарафоні вішати? Цинізм наших посадовців уже давно не має меж, це вже схоже на якесь задзеркалля..