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Новини Мобілізація
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Міноборони про мобілізацію: Динаміка позитивна і набагато краща, ніж у березні чи лютому

Міноборони про темпи мобілізації в Україні

Міністерство оборони відзначає позитивну динаміку темпів мобілізації в Україні. Ситуація значно краща порівняно з березнем та лютим.

Про це заявив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, наразі збільшилася кількість людей, які мобілізуються.

"Зараз процес набув інакшої інтенсивності. Ми не можемо розкривати цифри, але динаміка позитивна, і це не може не тішити", - зазначив він.

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Лазуткін зауважив, що Міністерство оборони розуміє, що потрібен певний час для того, щоб ці люди, які зараз мобілізуються, опинилися в ЗСУ.

Потрібно пройти навчання, ВЛК, отримати мобілізаційне розпорядження, але так чи інакше процес іде. Динаміка значно покращується, якщо порівнювати з березнем або лютим", - додав речник Міноборони.

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Автор: 

Міноборони (7452) мобілізація (3096)


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Топ коментарі
+12
Динаміка завантаження в буси покращилася. Подоляк адабряєт.
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27.06.2024 10:30
+8
Скоро их ждёт потрясающее открытие, что в 21 веке недостаточно призвать людей, нужны еще оружие, техника и боеприпасы.
А без этого можно только попытаться отбить те посадки, что были потеряны за прошедшие полгода.
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27.06.2024 10:33
+8
100% бусiфiкацiя набула бiльших темпiв, а захiдний кордон охорояют краще нiж кородон з рашкою.
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27.06.2024 10:41
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Динаміка завантаження в буси покращилася. Подоляк адабряєт.
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27.06.2024 10:30 Відповісти
100% бусiфiкацiя набула бiльших темпiв, а захiдний кордон охорояют краще нiж кородон з рашкою.
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27.06.2024 10:41 Відповісти
Скоро их ждёт потрясающее открытие, что в 21 веке недостаточно призвать людей, нужны еще оружие, техника и боеприпасы.
А без этого можно только попытаться отбить те посадки, что были потеряны за прошедшие полгода.
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27.06.2024 10:33 Відповісти
Це все про що вони можуть " бадьоро" відрапортувати...а забезпечення як було нікчорту так і залишилося...як і певна кількість недолугих командирів...тож скільки людей не мобілізуй, їх не вистачатиме ..
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27.06.2024 10:34 Відповісти
Так це вже за замовчуванням,що коли людину мобілізують то їй самій собі треба придбати спорядження мінімум на 30тис. Ми ж всі -президенти,правда?
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27.06.2024 10:36 Відповісти
На наш вік стане гарматного м'яса, сказав Зеля на ставці верховного головнокомандувача і посміхнувся.
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27.06.2024 10:38 Відповісти
Это логично: воевать в сухую и жаркую погоду намного комфортнее чем в холодную и мокрую
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27.06.2024 10:35 Відповісти
Динаміка СМЕРТНОСТІ позитивна, ви бажали сказати!
Не встигають мобікі потрапити у ТЦК, як починають помирати.
Скільки доживе до закінчення навчання?
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27.06.2024 10:39 Відповісти
Відкрию велику "таємницю":
******** складною зброєю не мотивовані та не навчені мобикі воювати НЕ МОЖУТЬ!
Тому тільки "м'ясні штурми" як у Рашки.
А по кількості мобиків ми Рашці програємо у 5-6 раз!
Тому Уйло і сподівається виграти війну на виснаження. І шанси у нього великі.
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27.06.2024 10:49 Відповісти
Война России против Украины это также война против всего цивилизованного мира. Это все понимают и помогают Украине. Более того, на стороне России уже воют всякие наемники. Поэтому на данном этапе целесообразно попросить НАТО ввести войска в Украину. Подобная практика в истории уже использовалась.
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27.06.2024 10:52 Відповісти
кажуть засранці платять по контракту одразу 15 тищ доларів
тобто бажаючих вбивати українців завалісь
а в нас бійців виловлюють по закутках, бо ж зелені вилупки угробили всіх найкращих
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27.06.2024 10:58 Відповісти
Саме тому суми виплат і зросли до 15 тис , бо дурнів які йшли на війну за 2 тис , як було ще рік тому - вже не залишилось .
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27.06.2024 11:15 Відповісти
"Зараз процес набув інакшої інтенсивності. Ми не можемо розкривати цифри, але динаміка позитивна, і це не може не тішити"

Чому воно тішиться, що із цих мобілізованих будуть нові вбиті та скалічені? А він і далі чистий та наряджений буде лапшу людям на телемарафоні вішати? Цинізм наших посадовців уже давно не має меж, це вже схоже на якесь задзеркалля..
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27.06.2024 11:10 Відповісти
Бо це не їх війна.
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27.06.2024 11:23 Відповісти
Грмадяни - *******, які тут зібралися: а вам якимось чином взагалі догодити можна? Чи у вас ціль дописів одна: розганяти "зрадоньку"?! Читати гидко!
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27.06.2024 11:28 Відповісти
Сірожа - броньований патріот?
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27.06.2024 11:49 Відповісти
Ні: Сірожа служить в 57 років. А ти?
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05.07.2024 13:37 Відповісти
 
 