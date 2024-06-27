Міноборони про мобілізацію: Динаміка позитивна і набагато краща, ніж у березні чи лютому

Міністерство оборони відзначає позитивну динаміку темпів мобілізації в Україні. Ситуація значно краща порівняно з березнем та лютим.

Про це заявив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, наразі збільшилася кількість людей, які мобілізуються.

"Зараз процес набув інакшої інтенсивності. Ми не можемо розкривати цифри, але динаміка позитивна, і це не може не тішити", - зазначив він.

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Лазуткін зауважив, що Міністерство оборони розуміє, що потрібен певний час для того, щоб ці люди, які зараз мобілізуються, опинилися в ЗСУ.

Потрібно пройти навчання, ВЛК, отримати мобілізаційне розпорядження, але так чи інакше процес іде. Динаміка значно покращується, якщо порівнювати з березнем або лютим", - додав речник Міноборони.

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